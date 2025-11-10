В Подмосковье стартовал семинар по наставничеству для ветеранов боевых действий

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие будет проходить до 14 ноября, в нем примут участие сто человек, которым предстоит совершенствовать навыки работы с молодежью и готовиться к роли наставников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Этот проект – двусторонняя работа. Мы не только помогаем ветеранам найти новую, глубоко осмысленную миссию в мирной жизни, но и даем стране доступ к ценному ресурсу – духовному и нравственному опыту ее защитников. Здесь рождается сообщество наставников, готовых вести за собой молодое поколение», – отметила директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Программа семинара включает теоретические и практические занятия по коммуникациям, публичным выступлениям, построению личного бренда и работе со стрессом. Особое внимание уделяется развитию эффективного взаимодействия с молодежной аудиторией. Параллельно пройдут культурные мероприятия, открытые диалоги и презентации медицинской техники для военнослужащих от партнеров, в числе которых «Группа МИР».

Среди ключевых событий семинара станет подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным фондом защиты детского зрения и Роспатриотцентром Росмолодежи.

Завершением программы станет подготовка концепции развития проекта «Твой Герой» до 2030 года. Это даст возможность участникам спецоперации на Украине и другим ветеранам по всей стране включаться в патриотическую работу и становиться наставниками для молодежи, сохраняя традиционные духовно-нравственные ориентиры.