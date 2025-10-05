ОПЕК сообщил о повышении нефтедобычи Россией в ноябре

Tекст: Ольга Иванова

Россия без учета плана по компенсациям увеличит нефтедобычу в ноябре до 9,532 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости». По материалам ОПЕК, Саудовская Аравия сможет добывать 10,061 млн баррелей в сутки, Казахстан – 1,563 млн, а Ирак – 4,255 млн баррелей.

Среди других стран ОПЕК+ Алжир сможет увеличить добычу до 967 тыс. баррелей, Кувейт – до 2,569 млн, ОАЭ – до 3,399 млн, Оман – до 808 тыс. баррелей в сутки. Эти значения не учитывают график компенсаций, который был введен для устранения последствий перепроизводства.

Согласно плану, ежемесячно восемь стран ОПЕК+ должны добывать меньше, чтобы компенсировать превышение прошлых лимитов. Для России в ноябре рост добычи составит 41 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем. Саудовская Аравия также увеличит объем на 41 тыс. баррелей, Казахстан – на 7 тыс., а Ирак – на 18 тыс. баррелей в сутки.

Алжир сможет увеличить добычу на 4 тыс. баррелей, Кувейт – на 10 тыс., ОАЭ – на 12 тыс., Оман – на 4 тыс. баррелей в сутки в ноябре. В итоге общий предел добычи для восьмерки стран вырастет на 137 тыс. баррелей в сутки без учета компенсаций.

Страны ОПЕК+ договорились, что согласно графику, до июля 2026 года им предстоит ежемесячно возвращать превышение разрешенных объемов на сумму 4,68 млн баррелей в сутки. По расчетам агентства, без учета компенсаций в ноябре страны смогут нарастить добычу на 74 тыс. баррелей в сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть пошли в рост в пятницу. Эксперты продолжают оценивать новости о возможном увеличении добычи странами ОПЕК+. Аналитики опасаются избытка предложения нефти на мировом рынке.