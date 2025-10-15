Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.6 комментариев
ВСУ запутались в заграждении при бегстве из Московского в ДНР
Украинские военные при попытке бегства из села Московское оказались в ловушке, запутавшись в собственных проволочных заграждениях, рассказал командир штурмового отряда 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко в составе группировки «Центр».
По его словам, украинские солдаты во время отхода из села Московское вблизи Димитрова в ДНР запутались в установленном ими же заграждении из колючей проволоки, передает ТАСС.
«Противник вначале оказывал какое-то сопротивление, но потом начал просто убегать. Противник пытался зайти немного с другого фланга, чтобы мое слабое место атаковать. Ну ребята оказались не робкого десятка. Они им дали отпор. В итоге у нас есть теперь чудное видео, где противник убегает, запутывается в своей же путанке, которую они раскидали, падает лицом вниз, потом просто уползает», – заявил военнослужащий.
По его словам, штурм населенного пункта велся синхронно с двух направлений, что позволило союзным силам встретиться на Т-образном перекрестке и продолжить продвижение единым фронтом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области. Освобождение Мирнограда позволяет развивать наступление на Днепропетровскую область. ВСУ оказались в окружении между Лысовкой и Новопавловкой в ДНР.