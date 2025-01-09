Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?3 комментария
Пашинян заявил о важности решения проблемы «удерживаемых лиц» для мира
Для достижения мира с Азербайджаном необходимо решить вопрос с удерживаемыми лицами, среди которых десятки военнопленных и гражданских, включая экс-президентов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, для достижения долгосрочного мира и стабильности с Азербайджаном необходимо подписать мирное соглашение, передает ТАСС.
В числе ключевых шагов к миру он выделил освобождение удерживаемых лиц, которых азербайджанская сторона продолжает содержать.
Представители армянских властей указывают, что Азербайджан удерживает десятки военнопленных и гражданских лиц. Среди них – бывшие президенты и высокопоставленные чиновники, арестованные на границе Армении и в Нагорном Карабахе.
Пашинян также подчеркнул, что Армения готова к диалогу и сотрудничеству для установления долговременной стабильности в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Армения направила Азербайджану предложения по двум спорным пунктам проекта мирного соглашения, заявив о готовности подписать договор в случае положительного ответа Баку. До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в мирном договоре с Арменией согласованы 15 из 17 статей, остаются разногласия по поводу взаимных исков и размещения иностранных сил.