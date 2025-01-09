Пашинян заявил о важности решения проблемы «удерживаемых лиц» для мира

Tекст: Александра Юдина

По его словам, для достижения долгосрочного мира и стабильности с Азербайджаном необходимо подписать мирное соглашение, передает ТАСС.

В числе ключевых шагов к миру он выделил освобождение удерживаемых лиц, которых азербайджанская сторона продолжает содержать.

Представители армянских властей указывают, что Азербайджан удерживает десятки военнопленных и гражданских лиц. Среди них – бывшие президенты и высокопоставленные чиновники, арестованные на границе Армении и в Нагорном Карабахе.

Пашинян также подчеркнул, что Армения готова к диалогу и сотрудничеству для установления долговременной стабильности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Армения направила Азербайджану предложения по двум спорным пунктам проекта мирного соглашения, заявив о готовности подписать договор в случае положительного ответа Баку. До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в мирном договоре с Арменией согласованы 15 из 17 статей, остаются разногласия по поводу взаимных исков и размещения иностранных сил.