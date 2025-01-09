В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.9 комментариев
Кит Келлог назвал отказ Байдена от переговоров с Путиным главной ошибкой США
Келлог назвал ошибкой Байдена отказ от переговоров с Путиным
Кит Келлог заявил, что решение Байдена не вести переговоры с Путиным стало его самой большой ошибкой, отметив, что это могло бы привести к достижению результатов.
Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что решение президента США Джо Байдена не вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой действующего американского президента. Об этом сообщает ТАСС.
В интервью телеканалу Fox News Келлог подчеркнул, что Байден не разговаривал с Путиным более двух лет, что, по его мнению, недопустимо для главы государства.
«Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать», – заявил Келлог.
Келлог выразил уверенность, что новая администрация сможет создать условия для переговоров Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что решение может быть найдено в ближайшей перспективе, однако отказался указывать конкретные сроки.
Между тем, бывший президент США Дональд Трамп выразил желание провести переговоры с российским лидером в течение ближайших полугода. Однако 5 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о подготовке встреч с Трампом и канцлером Германии Олафом Шольцем.
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