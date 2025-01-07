То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.5 комментариев
Исландия выделила Киеву 30 млн долларов на оборону
МИД Украины сообщил о передаче Исландией 30 млн долларов помощи для обороны
Исландия предоставила Украине 30 млн долларов на оборонные нужды, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир.
Гюннарсдоуттир заявил о предоставлении Киеву новых средств, передает РИА «Новости».
«Объем помощи, которая была предоставлена Исландией украинской стороне именно для оборонных нужд на сегодняшний день составляет 30 млн долларов», – сказал Сибига.
Также он подчеркнул, что обсуждал с главой МИД Исландии возможность наращивания военного производства, однако дополнительных подробностей на эту тему не привел.
Ранее в Пентагоне заявили, что суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, а с начала российской спецоперации составила 65,4 млрд долларов.