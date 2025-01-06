Мэр итальянского города Ареццо Джинелли объявил об отмене показа фильма Russia Today «Майдан: поворот на войну»

Tекст: Антон Антонов

Показ фильма «Майдан: поворот на войну», снятого Russia Today, должен был состояться 18 января. Решение Джинелли было объявлено через социальные сети, передает ТАСС со ссылкой на La Nazione.

Организатор показа, Микеле Менчетти, советник в местном муниципалитете и член партии «Движение 5 звезд», выразил недовольство таким решением. Он заявил, что показ фильма был частью его информационно-просветительской деятельности.

Менчетти также сообщил, что направил призыв прекратить отправки оружия на Украину. Несмотря на отмену, он подчеркнул, что будет искать иные возможности для показа фильма в Италии, полагая, что интерес к данной теме велик.

По информации издания, отмена показа может быть связана с тем, что также планировалось выступление военного корреспондента из Италии, журналиста International Reporters Андреа Лучиди, с 2022 года проживающего в России, а также журналиста Винченцо Лоруссо, который перевел картину на итальянский язык.

Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский журналист Андреа Лучиди, освещающий события специальной военной операции на Украине, обратился к президенту России с просьбой предоставить российское гражданство из-за преследований на родине. В октябре Лоруссо стал одним из авторов инициативы поздравления президента России Владимира Путина с днем рождения со стороны активистов в итальянской Генуе.