Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.3 комментария
Воздушную тревогу зафиксировали в Киевской и семи других областях Украины
В понедельник утром в восьми областях Украины, включая Киевскую, была объявлена воздушная тревога, следует из данных украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в восьми областях Украины была объявлена воздушная тревога, сигнал начал распространяться с 9.22 мск, передает РИА «Новости».
Сначала тревога была объявлена в Сумской области, через 20 минут в Полтавской области. К 10.16 она распространилась на Киевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Черниговскую, Черкасскую и Кировоградскую области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине произошел взрыв в Павлограде в Днепропетровской области. Также на днях на старом аэродроме Чернигова прогремели четыре взрыва.