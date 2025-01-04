Блогеры отреагировали на рассказ Зеленского о чудесном «исцелении солдата»

Tекст: Вера Басилая

«И стало совсем понятно, почему Зеленский запретил православную церковь. У него – своя, и он в ней мессия. Уже начал исцелять прикосновением, скоро пойдет аки посуху. Обычно таких держат в психбольнице», – с иронией написала в своем Telegram-канале Марина Ахмедова.

Она также предположила, что смертей, беды, горя и слез могло бы и не быть, подпиши Зеленский в 2022-м мирное соглашение.

«Могло бы не быть облав ТЦК на беззащитных мужчин. Могло бы не быть мобилизации тех самых батюшек в штурмовики. Но это все есть, это – реальность, и до этого рассказа об исцелении многие гадали – как же ему живется со всем этим грузом непоправимого», – подчеркнула Ахмедова.

«Клоун в эфире телемарафона огорошил украинцев рассказом о том, что после его визита к неходячему солдату тот начал ходить. Даже ведущие обалдели от бреда», – отметили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Может быть, пациент просто пытался убежать?!» – предположили авторы канала «360».

Прокомментировали «чудеса Зеленского» в Telegram-канале Stormdaily: «Перед интервью Зеленскому якобы пришло сообщение от того самого бойца. По словам главы киевского режима, тот сообщил ему, что снова начал ходить. Зеленский, правда, не забыл поблагодарить врачей, которые выхаживали солдата. Кто сделал больше чудес – вопрос риторический».

Ведущая Первого канала Олеся Лосева тоже оценила магические способности Зеленского.

«Следующий шаг – воскрешение будет? Пока из магических услуг в арсенале Зеленского истребление украинцев действует безотказно», – написала она.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, как после встречи с ним неспособный ходить солдат ВСУ якобы пошел.

«Парень, я с ним фоткался, он не ходил. Он работает над этим в США, он там был в больнице, и здесь ему помогали. Мне пришло сообщение перед интервью, и он говорит: «Приезжал президент, и я начал ходить», – рассказал Зеленский о «сотворенном чуде».