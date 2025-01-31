В Энергодаре сбили украинский дрон

В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.7 комментариев
Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.4 комментария
Лебедев: ВСУ готовят провокацию на границе с Россией в Черниговской области
По его словам, украинские военные накапливают силы в Черниговской области, в Городнянском районе местные жители часто наблюдают военную технику и военнослужащих. Местное население сообщает, что военные носят новую форму, а техника свежеокрашена, что может свидетельствовать о ее недавнем поступлении и подготовке к активным действиям, передает РИА «Новости».
Лебедев предположил, что украинские военные, возможно, готовятся к провокации на границе с Россией. Он добавил, что такие действия могут быть инициированы «с подачи западных кураторов». Подполье также сообщает о функционирующем танковом полигоне в районе села Сапонова Гута, где проходят обучение мобилизованные мужчины, в основном в возрасте около 30 лет. Подразделения там комплектуются под руководством офицеров из стран НАТО.
До этого подполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области.
Аналитик Рожин: ВСУ накапливают силы в Черниговской области для очередной провокации
«По разным оценкам, в Черниговской области может быть сосредоточено до четырех-пяти бригад ВСУ. Это внушительный резерв, которым возможно нанести удар и попытаться решить политические цели Киева», – отметил военный аналитик Борис Рожин. По его словам, в зоне риска оказываются Белоруссия и Брянская область России.
Впрочем, делает оговорку собеседник, ВСУ вряд ли сейчас намереваются втянуть Минск в конфликт. Более вероятным представляется сценарий провокации, при котором целью украинских сил станет российский регион, уточнил аналитик.
«Несмотря на заявления о якобы готовности Зеленского к переговорам, Киев будет стремиться затянуть боевые действия. Для этого вынашиваются планы по новому вторжению. Если появится возможность, ВСУ постараются ударить по Брянской области или в стык территории Брянской и Курской областей», – рассуждает Рожин.
Он объясняет: власти Украины преследуют медийные цели. «Они рассчитывают, что армии удастся захватить какой-нибудь райцентр, закрепиться там и удерживать территорию. Дальше подключатся украинские политики, которые начнут решать свои задачи», – детализировал собеседник.
Как отметил аналитик, развитие событий по этому сценарию приведет к расширению активного фронта. «Пострадают южные районы Брянской области. Нам необходимо будет перебрасывать туда боевые войска. Все это мы видели уже на примере Курской области», – обрисовал картину спикер.
Для того, чтобы помешать планам противника, необходимо предпринять ряд мер. Среди них и превентивные – ВС России периодически наносят удары по Черниговской области, эту работу стоит продолжать. Важна и работа разведки.
«В Генштаб поступает разведывательная информация. Далее военное руководство на это реагирует: перемещает войска, укрепляет границу и готовится к провокациям ВСУ в зависимости от того, насколько велика оценка угрозы. Стоит ожидать, что все необходимые решения будут приняты», – заключил Рожин.
Ранее стало известно, что ВСУ накапливают силы в Черниговской области. Так, в Городнянском районе местные жители часто наблюдают «свежеокрашенную» военную технику и военнослужащих «в новой форме», сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
По его мнению, украинские военные могут готовиться к новой провокации на границе с Россией. Причем такие действия, вероятно, инициированы «с подачи западных кураторов», добавил Лебедев.
По данным подполья, в Черниговской области возле села Сапонова Гута работает танковый полигон огромных размеров. Там проходят обучение мобилизованные на Украине мужчины, идет комплектация военных подразделений. Обучают украинцев преимущественно офицеры из стран НАТО.
Городнянский район находится на севере Черниговский области на стыке границ России, Белоруссии и Украины. На фоне скопления украинских сил в этом районе стоит напомнить заявления, звучавшие из Киева, а также действия ВСУ.
Так, в августе 2024 года противник попытался прорваться в российское приграничье. Тогда военные отбили атаку в Климовском районе Брянской области. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что вылазки украинской ДРГ неслучайны и могут повториться. Подробнее о целях, которые преследует Киев, прощупывая границу в Брянской области, писали в материале.
Кроме того, в Киеве неоднократно говорили о том, что Украина должна «перенести войну в Белоруссию». «Шансов на успех в такой операции у ВСУ не будет», – говорят эксперты и объясняют, почему.
Хинштейн призвал экс-начальника ГУ МВД Москвы разместить беженцев в его отеле
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями города Фатеж обратился к бывшему начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить в его гостинице беженцев из приграничных районов.
«Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи, – сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.
«Прямо со сцены обратился <...> с просьбой услышать позицию людей», – добавил Хинштейн, отметив, что Пронин является почетным гражданином Курской области.
Встреча, проведенная в здании местного дома культуры, собрала более 200 человек. Жители активно задавали вопросы, касающиеся инфраструктуры, образования и жилья. Среди обсуждаемых тем было состояние дорог, нехватка образовательных учреждений и культурных объектов, а также качество водоснабжения. Жители также поднимали вопросы, касающиеся компенсаций за утраченное имущество и возможностей размещения в гостиницах.
Напомним, генерал-полковник полиции в отставке Владимир Пронин родом из Фатежского района Курской области. С 2001 по 2009 год возглавлял ГУВД Москвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн наложил взыскание на курского министра Алексея Карнаушко за преждевременную и неподтвержденную оценку ущерба от действий ВСУ на сумму 750 млрд рублей. Кроме того Хинштейн заявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников Курской области.
Премьер Словакии Фицо заявил о готовности Украины транзитировать азербайджанский газ в ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление о транзите газа через Украину, передает ТАСС. По словам Фицо, под давлением Украина готова рассмотреть вариант транзита азербайджанского газа в Европу. Это заявление было сделано в интервью телеканалу TA3.
Фицо подчеркнул, что несмотря на обсуждения транзита азербайджанского газа, наилучшим решением для Европы было бы возобновление прокачки российского газа через украинскую территорию.
Словацкий премьер отметил, что наличие российского газа в транзите способствовало бы более стабильным энергетическим поставкам в Европу. Он выразил надежду на то, что переговоры приведут к возобновлению поставок.
Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщил, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня.
The Guardian: Украинская армия столкнулась с массовым дезертирством и нехваткой личного состава
Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в состоянии кризиса дезертирства, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian. Издание отмечает, что тысячи украинских солдат покидают свои подразделения. Официальные лица не раскрывают точные цифры, но подтверждают, что речь идет о значительном числе дезертиров.
Причиной этой ситуации называют отсутствие необходимого отдыха для солдат на фронте в течение продолжительного времени. Украинское руководство заявляет о сложной оперативно-стратегической обстановке в зоне боевых действий. Недостаток личного состава украинская армия безуспешно пытается восполнить через усиление мобилизации.
Кризис усугубляется массовым характером дезертирства, что создает дополнительные трудности для ВСУ. Киев, в свою очередь, старается переложить ответственность за неудачи на западных партнеров, обвиняя их в задержках и недостаточности поставок вооружения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат Норик Окопов из 110-й бригады ВСУ обратился с призывом организовать мятеж против командования, осудив их отношение к солдатам, также сообщалось об отправке украинских дезертиров на фронт из Черкасс, а украинский военнослужащий Задорожный рассказал о побеге своего знакомого в Польшу за три тысячи долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска.
Госсекретарь США заявил о бесперспективности дальнейшего финансирования Украины
Рубио в интервью журналистке Мегин Келли, сообщает ТАСС, подчеркнул негативные последствия продолжающегося конфликта с Россией для Украины.
По его словам, украинская сторона теряет все больше территорий, в то время как финансирование затянувшегося конфликта не приносит ожидаемых результатов.
Рубио выразил мнение, что даже в рядах Демократической партии США начинают осознавать бесперспективность текущего курса. Он отметил, что Зеленскому будет нелегко сделать необходимые уступки для разрешения конфликта, однако это необходимо для признания реального положения дел.
«У обеих сторон есть стимул завершить конфликт. Он не завершится достижением максималистских целей одной из сторон», – сказал Рубио, обращая внимание на необходимость компромисса.
Рубио также подчеркнул, что работа над урегулированием ситуации должна основываться на признании «реалий жизни на этой планете», что подразумевает принятие сложных решений для достижения мира.
Напомним, президент США Дональд Трамп принял решение прекратить внешнюю помощь Украине, что вызвало заморозку ряда проектов.
Украинский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования проектов, но подробности пока неизвестны.
Приостановка финансовой помощи со стороны администрации Трампа стала сигналом для президента Украины Владимира Зеленского о неверном курсе, как считает арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский.
СБУ начала расследование после утечки слов Буданова о срочных переговорах и угрозе Украине
Депутат заявил, что служба безопасности Украины возбудила уголовное дело после того, как украинские СМИ опубликовали информацию о заявлении Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) об угрозе будущему Украины, если переговоры не пройдут до лета. Костенко уточнил, что утечка касается национальной безопасности и закрытой информации. Однако он не сообщил, против кого конкретно возбуждено дело, передает РИА «Новости».
«Есть политические лидеры, которые должны знать обстановку на высшем уровне, но не разглашать ее в прямом эфире», – заявил он.
Ранее издание «Украинская правда» опубликовало материал о закрытой встрече в Верховной раде, где присутствовали представители генштаба ВСУ, парламентских фракций и глава украинской разведки Кирилл Буданов, который, по словам неназванного источника, заявил, что без серьезных переговоров к лету на Украине начнутся «очень опасные процессы для самого существования Украины».
Депутат Госдумы Алексей Чепа указал на риск переворота на Украине из-за слов Буданова.
Генерал Сурцуков: В операции по Гостомелем в 2022 году участвовали 200 вертолетов
Одновременно с российской стороны в той операции было задействовано более 200 вертолетов, заявил Сурцуков в эфире «Соловьев Live», передает RT.
Генерал-лейтенант подчеркнул, что операция проводилась в первый день специальной военной операции, все транспортно-десантные вертолеты вернулись без потерь.
В 2023 году министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в 2022 году чуть не попал в плен в Гостомеле под Киевом.
Группировкой «Центр» нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, а также штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 4 тыс. военнослужащих, пять танков, 32 бронемашины, в том числе американская БМП Bradley и три бронетранспортера М113, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Между тем подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Освобождено Николаево-Дарьино.
Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.
На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны, отчитались в Минобороны.
За последнюю неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили до 2200 военнослужащих, девять танков, 57 бронемашин, включая американскую Bradle. Также уничтожены 22 орудия полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и девять полевых складов с боеприпасами.
В то же время активными действиями подразделений группировки «Запад» освобождена Двуречная в Харьковской области, сообщил Конашенков.
Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.
Противник при этом потерял свыше 2425 военнослужащих, два танка, 22 бронемашины. Уничтожены 39 орудий полевой артиллерии, из них 16 производства стран НАТО, шесть станций РЭБ и 11 складов с боеприпасами.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.
За минувшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1445 военнослужащих, 13 бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства. Уничтожены 11 полевых складов боеприпасов и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.
В результате активных действий подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка в ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригад теробороны и нацгвардии.
Противник потерял свыше 1015 военнослужащих, четыре танка, две бронемашины, 31 орудие полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.
ВСУ при этом потеряли свыше 315 военнослужащих, отчитались в Минобороны.
Накануне сообщалось, что российские войска подняли триколор над Новоелизаветовкой в ДНР. Днем ранее российские войска освободили Двуречную в Харьковской области. До этого российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области.
Экс-замсекретаря СНБО Украины сообщил о закупке Минобороны мин времен Второй мировой по 600 евро
Министерство обороны Украины закупило для армии противотанковые мины времен Второй мировой войны по цене 600 евро за штуку, сообщает ТАСС. Эту информацию озвучил генерал в отставке Сергей Кривонос, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей» он упомянул, что обсуждаемая закупка получила огласку в контексте недавнего сообщения журналиста Юрия Бутусова о поставках некачественных гранат для ВСУ.
Кривонос подчеркнул, что тротил, которым наполнены эти мины, имеет срок хранения в 35 лет в идеальных условиях, и напомнил, что с момента окончания Второй мировой войны прошло значительно больше времени. Генерал выразил мнение, что закупленные мины могут стать большой проблемой для военного ведомства Украины, назвав их «дерьмом», которое принесет «огромное количество головной боли».
Осенью прошлого года на Украине уже разгорелся скандал из-за поставок бракованных артиллерийских мин. Военнослужащие жаловались на качество боеприпасов калибра 120 мм, произведенных концерном «Укроборонпром», и позже началось изъятие мин калибра 82 мм. Министр обороны Украины Рустем Умеров признавал, что около 20% боеприпасов, используемых ВСУ, не срабатывают. В январе 2025 года украинские СМИ продолжали сообщать о поступлении в армию бракованных снарядов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Рустем Умеров подвергался критике из-за проблем с закупкой вооружений, которые могли подорвать усилия по снабжению ВСУ, писала Politico, а в статье украинского издания «Зеркало недели» отмечалось, что его работа в министерстве обороны за год не принесла ожидаемых результатов.
Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 49 украинских БПЛА в семи регионах России
В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников.
В частности, над Ростовской областью было перехвачено 25 дронов, над Волгоградской – восемь. В Курской области уничтожено шесть беспилотников, в Ярославской – четыре, в Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае – по два аппарата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Воронежской области беспилотный летательный аппарат упал, в результате чего водитель автомобиля получил ранение ноги. Также повреждено остекление промышленного предприятия.
Протоиерей Василенков: Священники в 2024 году вернули на позиции в Курской области 700 солдат
Когда ВСУ начали наступление, 700 срочников, покинувших позиции, поговорили со священнослужителями. «Из них 46 отказников, вдруг все как один отказались убегать и сказали: верните нас на фронт, мы будем драться до конца», – цитирует протоиерея Life.ru.
Напомним, украинская армия за все время боевых действий на Курском направлении потеряла более 56 тыс. 140 военнослужащих, 325 танков, 241 БМП.
Еврокомиссия обязалась добиваться возобновления транзита газа из России через Украину
По его словам, ЕК обещала Венгрии приложить усилия для возобновления транзита российского газа через территорию Украины, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Украина прекратила транзит газа 1 января, что вызвало необходимость в шаге со стороны ЕС для обеспечения стабильности поставок.
Орбан добавил, что Венгрия добилась гарантий энергетической безопасности от ЕС в начале недели, согласившись на продление санкций против России еще на шесть месяцев.
По словам премьера, ЕК пообещала сделать все возможное для возобновления прокачки газа через украинскую территорию.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что в условиях кризиса на Украине и возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.
Трамп выразил уверенность в необходимости завершения конфликта на Украине дипломатическими методами
Президент США Дональд Трамп убежден в необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Трамп считает это затянувшееся противостояние требующим завершения посредством переговоров. Рубио отметил, что в ходе переговоров сторонам неизбежно придется идти на уступки, и подчеркнул важность реализма в этом процессе.
Выступая в интервью американской журналистке Мегин Келли, Рубио подчеркнул, что дипломатическая работа в данном направлении уже велась, и впереди предстоит еще более напряженная работа. Он добавил, что на решение этих вопросов потребуется время, однако у США есть президент, который осознает необходимость прочного урегулирования.
Ранее, 20 января, президент России Владимир Путин отметил, что Москва открыта к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что важно устранить первопричины кризиса и выразил готовность учитывать заявления Трампа и его команды о восстановлении контактов и предотвращении третьей мировой войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прекратил внешнюю помощь Украине, что привело к заморозке ряда важных проектов, а российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, что, наряду с падением боевого духа украинских военных, приближает мирные переговоры, при этом Владимир Путин уверен в неизбежной победе России, и несмотря на приостановку помощи, Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам.
Нацбанк Украины: Вероятность завершения боевых действий составила менее 15%
Документ отражает пессимистичные ожидания относительно завершения конфликта в ближайшем будущем, сообщает ТАСС.
Кроме того, по данным НБУ, перспективы быстрого восстановления разрушенной инфраструктуры и ускорения евроинтеграционных процессов также остаются незначительными. В отчете подчеркивается, что риск эскалации боевых действий и дальнейших разрушений производственной и энергетической инфраструктуры достигает 50%.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в необходимости разрешения конфликта на Украине через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.
Граждане Украины все активнее поддерживают идею скорейших переговоров ради прекращения конфликта, что подтверждает декабрьский опрос Socis, согласно которому более половины опрошенных согласны на компромиссное решение.