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Священники вернули на позиции в Курской области 700 срочников
Протоиерей Василенков: Священники вернули на позиции в Курской области 700 срочников
Порядка 700 военнослужащих срочной службы, покинувших позиции в Курской области, вернулись благодаря беседам со священниками, сообщил главный военный священник РПЦ протоиерей Дмитрий Василенков.
Когда ВСУ начали наступление, 700 срочников, покинувших позиции, поговорили со священнослужителями. «Из них 46 отказников, вдруг все как один отказались убегать и сказали: верните нас на фронт, мы будем драться до конца», – цитирует протоиерея Life.ru.
После проведенных бесед воины не только прекратили отступление, но и начали продвигаться вперед, возвращаясь на прежние позиции.
Напомним, украинская армия за все время боевых действий на Курском направлении потеряла более 56 тыс. 140 военнослужащих, 325 танков, 241 БМП.