Протоиерей Василенков: Священники вернули на позиции в Курской области 700 срочников

Tекст: Алексей Дегтярев

Когда ВСУ начали наступление, 700 срочников, покинувших позиции, поговорили со священнослужителями. «Из них 46 отказников, вдруг все как один отказались убегать и сказали: верните нас на фронт, мы будем драться до конца», – цитирует протоиерея Life.ru.

После проведенных бесед воины не только прекратили отступление, но и начали продвигаться вперед, возвращаясь на прежние позиции.

Напомним, украинская армия за все время боевых действий на Курском направлении потеряла более 56 тыс. 140 военнослужащих, 325 танков, 241 БМП.