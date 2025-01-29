Нацбанк Украины начал подготовку пилотного проекта по введению e-гривны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Национальный банк Украины готовит пилотный проект по введению собственной цифровой валюты, сообщает ТАСС. Заместитель главы регулятора Алексей Шабан сообщил о том, что e-гривна должна стать дополнением к наличным и хранящимся на счетах средствам, а не их заменителем.

В своей колонке для издания «Экономическая правда» Шабан подтвердил, что пока решение о масштабном выпуске e-гривны не принято, но подготовка к пилотному проекту уже началась. Электронная гривна будет обязательством центрального банка и существовать исключительно в безналичной форме, выполняя все функции денег.

Шабан также отметил, что введение электронной валюты будет способствовать развитию платежной инфраструктуры Украины в соответствии с мировыми тенденциями. Он заверил, что отказа от наличной гривны не будет, и пользователи смогут выбирать между наличной, безналичной и электронной формами гривны для осуществления расчетов.

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году на Украине сохранится сложная экономическая ситуация, сопряженная с высокими международными долгами и политической нестабильностью. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что многие украинцы выбирают жизнь в России, учитывая более стабильные экономические условия и возможность получения гражданства. Также сообщалось, что на Псковской таможне была задержана украинка с более чем 1 млн гривен.