Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.7 комментариев
Стало известно о подготовке Нацбанком Украины запуска e-гривны
Нацбанк Украины начал подготовку пилотного проекта по введению e-гривны
Национальный банк Украины начал подготовку пилотного проекта по введению электронной гривны, которая будет существовать в безналичной форме и использоваться как дополнение к наличным средствам.
Национальный банк Украины готовит пилотный проект по введению собственной цифровой валюты, сообщает ТАСС. Заместитель главы регулятора Алексей Шабан сообщил о том, что e-гривна должна стать дополнением к наличным и хранящимся на счетах средствам, а не их заменителем.
В своей колонке для издания «Экономическая правда» Шабан подтвердил, что пока решение о масштабном выпуске e-гривны не принято, но подготовка к пилотному проекту уже началась. Электронная гривна будет обязательством центрального банка и существовать исключительно в безналичной форме, выполняя все функции денег.
Шабан также отметил, что введение электронной валюты будет способствовать развитию платежной инфраструктуры Украины в соответствии с мировыми тенденциями. Он заверил, что отказа от наличной гривны не будет, и пользователи смогут выбирать между наличной, безналичной и электронной формами гривны для осуществления расчетов.
Аналитики прогнозируют, что в 2025 году на Украине сохранится сложная экономическая ситуация, сопряженная с высокими международными долгами и политической нестабильностью. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что многие украинцы выбирают жизнь в России, учитывая более стабильные экономические условия и возможность получения гражданства. Также сообщалось, что на Псковской таможне была задержана украинка с более чем 1 млн гривен.