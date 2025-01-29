На Украине заявили о начале производства собственных FPV-дронов

Путин рассказал, как Зеленский вводит мировое сообщество в заблуждение

Tекст: Валерия Городецкая

В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Путин отметил, что переговоры между Россией и Украиной начались вскоре после начала российской спецоперации, с последующими встречами в Белоруссии и Стамбуле. Путин подчеркнул, что в конце марта 2022 года Россия получила от Киева документ с предложениями, которые легли в основу мирного договора, выработанного в Стамбуле.

По словам Путина, Россия согласилась вывести войска из-под Киева с целью недопущения серьезного кровопролития. Этот вывод был завершен 4 апреля 2022 года, а проект мирного соглашения окончательно согласован 15 апреля того же года.

«В конце марта начали вывод войск из-под Киева двумя направлениями, двумя колоннами. Четвертого апреля вывод был закончен. Часть войск ушла через Белоруссию, а часть прямо на территорию Российской Федерации. 4 апреля был закончен вывод, а бумага, которую мы согласовали в Стамбуле, была сверстана 15 апреля», – сказал российский лидер.

Практически в этот же день, несмотря на спорные моменты, российская сторона выразила готовность реализовать документ, сообщил Путин. «Дорабатывать там было уже практически нечего, там был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку на личной встрече двух президентов», – сказал президент России.

Однако, несмотря на готовность России подписать документ, Киев взял паузу для консультаций с западными союзниками. По словам Путина, после визита тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который действовал по указанию Вашингтона, Киев отказался от подписания соглашения, решив продолжать войну.

«Они приняли решение не подписывать соглашение. Но, повторю еще раз, 4 апреля 2022 года войск российских под Киевом уже не было, а соглашения были окончательно согласованы 15 апреля. А указ о запрете переговоров был подписан в конце сентября и вступил в силу 4 октября, то есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения. Поэтому говорить о том, что запрет на переговоры был введен, когда российские войска стояли под Киевом, ну совершенно некорректно. И по таким серьезным вопросам так пытаться возводить в заблуждение свое общество, мировое сообщество, минимум некорректно. Это просто лишний раз подчеркивает, с кем мы имеем дело», – заключил Путин.

Ранее Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также рассказал, что Россия предлагала Киеву уйти с территорий ДНР и ЛНР в 2022 году, чтобы предотвратить начало боевых действий.