Задержанных за теракт на РЖД россиян обвинили в атаке на военный аэродром

Россиян Косяченко и Туриеву обвинили в минировании военных объектов и атаке на аэродром при помощи БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Согласно материалам дела, 16 августа 2023 года Косяченко и другие лица совершили атаку с использованием БПЛА на территории аэродрома Министерства обороны России. В связи с этим возбуждено дело по статье «террористический акт». Косяченко и Туриева также обвиняются в минировании объектов Минобороны, и их вина подтверждается свидетельскими показаниями. Эти эпизоды стали частью более крупного дела об атаке на объекты РЖД в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины, передает ТАСС.

Косаченко и Туриеву задержали в сентябре 2023 года. Изначально дело касалось одного эпизода теракта, связанного с заданиями, полученными через мессенджеры Viber и Telegram от сотрудников ГУР Минобороны Украины, на осуществление терактов на двух объектах железной дороги. В каком регионе России были повреждены объекты, в материалах не уточняется. В ходе расследования были обнаружены новые эпизоды террористической деятельности, которые были объединены в единое производство.

Ранее суд в Москве арестовал заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова, который обвиняется в подготовке теракта в составе группы лиц по предварительному сговору, связанного с запрещенной организацией «Артподготовка».