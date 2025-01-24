В Мурманске начались региональные дни II Всероссийского муниципального форума

Мероприятие посвящено теме «Экомуниципалитет», где в центре внимания окажутся вопросы экологии, переработки и утилизации мусора, предотвращения лесных пожаров и других экологических аспектов, передают «Известия».

Этот форум стал важной площадкой для обсуждения актуальных проблем в муниципалитетах. Заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев заявил: «Это дополнительная возможность представителям муниципалитетов обсудить вопросы, касающиеся самых разных тем и проблем, волнующих жителей, найти пути их решения».

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что в этом году форум открывает двери второй раз. По ее словам, «муниципальное сообщество ежедневно отвечает на оперативные запросы наших граждан, и такие встречи способствуют обмену опытом и поиску эффективных решений».

С января по апрель 2025 года в 16 регионах России пройдут региональные дни форума. Они будут обсуждать проблемы от комфортного жилья до экономических вопросов, опираясь на мнение жителей. Ожидается участие около 8 тыс. представителей муниципалитетов, а деловая программа будет транслироваться на сайте форума. Итоги и резолюции, выработанные в ходе мероприятий, представят в Москве в апреле 2025 года.