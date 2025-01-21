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СК завел дело на обстрелявших район Курской области украинских боевиков
Уголовное дело заведено против украинских боевиков, обстрелявших жителей Кореневского района Курской области из РСЗО Vampire, сообщили в Следственном комитете.
Инцидент произошел 20 января, украинские боевики обстреляли жилые дома в поселке Коренево Кореневского района области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В результате обстрела один человек получил ранение.
Дело заведено по статье о террористическом акте.
Ранее СКР завершил расследование дела против четырех украинских боевиков, обвиняемых в совершении террористических актов в Курской области в августе 2024 года. Обвиняемые незаконно пересекли границу России и в Суджанском и Кореневском районах, там они запрещали передвижение гражданским лицам, занимали частные домовладения и открывали огонь по российским военнослужащим и мирному населению.