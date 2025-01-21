Обломки дронов вызвали пожары в Смоленской области

Политолог оценил вероятность организации «майдана» в Словакии

Политолог Ткаченко: Словацкая оппозиция при поддержке Запада может получить контроль над Верховным судом

Tекст: Анастасия Куликова

«Заявления Роберта Фицо о готовящемся оппозицией госперевороте стали реакцией премьера на визит представителей «Прогрессивной Словакии» в Киев. Члены этой партии воспитаны на идеях европейской интеграции, а властных амбиций у них предостаточно», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Однако, как добавил политолог, население в ЕС в последние годы голосует в основном за защитников национальных интересов. То есть «поколенческий сдвиг» играет не на пользу оппозиции. Кроме того, острая реакция Фицо на поездку делегации от «Прогрессивной Словакии» на Украину объясняется и напряженными отношениями между Братиславой и Киевом.

«Сегодня Владимир Зеленский пытается выстроить для себя образ человека, близкого к Вашингтону. Поскольку США во многом диктуют политику европейских государств, то и Украина начала пытаться игнорировать интересы ЕС. Фицо же ставит свою страну на первое место. Это идеологическое разногласие во многом и разрушает диалог Братиславы с Киевом», – детализировал аналитик.

По мнению Ткаченко, слова Фицо о возможности организации Майдана в Словакии имеют и электоральное отражение. Оппозиция уже вносила в парламент предложение о созыве заседания по вотуму недоверия правительству. «На этом фоне премьер и вырисовывает для общества два возможных сценария: либо вы голосуете за стабильность, либо страна встанет на путь цветной революции», – акцентировал Ткаченко.

По его оценкам, словацкой оппозиции все же не удастся организовать масштабные уличные протесты. Вместе с тем, собеседник допускает ситуацию, при которой Запад и местные элиты, ориентированные на Брюссель, могут попытаться пересмотреть итоги будущих выборов в стране, подчинив себе отдельные институты государственной машины.

«В этом случае противники Фицо поставят под свой контроль, например, Конституционный или Верховный суд, который выполнит функцию Майдана. Подобный сценарий был реализован на Украине в 2004 году», – напомнил политолог. Такое гипотетическое развитие событий нанесет ущерб интересам Москвы, считает эксперт.

«Сейчас Венгрия, Словакия и некоторые другие европейские страны постепенно приходят к пронациональным позициям. Они также выступают за нормализацию диалога с Россией. В наших интересах, чтобы эти силы не были повержены. Москве выгодно, чтобы государства ЕС сохраняли интерес к обсуждению с нами экономических и культурных отношений», – заключил Ткаченко.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил оппозицию страны в желании свергнуть действующую власть. «Мы готовы ко всему. Особенно к Майдану, то есть к государственному перевороту на другой стороне улицы, которого так упорно добивается «Прогрессивная Словакия», – цитирует главу правительства издание Pravda.

Таким образом Фицо прокомментировал недавний визит представителей оппозиционной партии в Киев. По словам премьера, он не выступает против подобных поездок. «Когда у вас нет полномочий или ответственности, вы можете вести переговоры где угодно, даже на Марсе», – добавил глава правительства.

Однако он заметил, что визит членов «Прогрессивной Словакии» в Киев выглядел как жест подчинения Братиславы Киеву. По его мнению, действия партии подчеркивают ее «проукраинский характер». Фицо также рассказал о нежелании Владимира Зеленского встретиться с ним лично на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Премьер добавил, что в последнее время Киев пытается «втереться в милость» к избранному президенту США Дональду Трампу. Этим и объясняется решение офиса Зеленского о прекращении транзита российского газа в ЕС, что должно преподнести Штатам всю Европу «на золотом подносе». Фицо заметил, что хотя Союз и является «жизненным пространством» Братиславы, это не отразится на готовности страны отстаивать свои интересы.

Ранее Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай», подробно рассказывал, почему именно в Словакии прижился «духа противоречия Западу».