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    Россия и Иран бросают вызов глобальным структурам управления Запада
    Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро
    Россиян предупредили о последствиях платежей через телефон на рынках
    Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен
    Главком ВСУ признал отсутствие средств для перехвата «Орешника»
    WP: Западная разведка опровергла причастность России к повреждению кабелей на Балтике
    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа
    Глава ВТБ: Систему SWIFT необходимо «убить»
    Сын Трампа посмеялся над Зеленским
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-бульвара.

    18 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    24 комментария
    19 января 2025, 23:19 • Новости дня

    NYT: Россия сохранит освобожденные территории Украины по сделке с США

    Американские чиновники признают, что Москва сохранит за собой 20% территории Украины

    Tекст: Максим Попов

    Американские власти предполагают, что по условиям будущего соглашения с участием США Россия сможет сохранить свои войска на примерно 20 процентах территории Украины, пишет газета New York Times.

    По данным издания, большинство американских чиновников из администрации как Байдена, так и Трампа в частных беседах признают, что Россия, вероятно, сохранит свои войска на примерно 20 процентах территории Украины, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подход избранного президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта включает территориальные уступки в пользу России. Это согласуется с более ранними данными, которые указывали, что план Трампа в прошлом году включал отказ Киева от стремления к членству в НАТО и предоставление территориальных уступок в обмен на мирное решение.

    Обозреватели New York Times отмечают, что текущие обсуждения и признания американских чиновников свидетельствуют о том, что в США рассматриваются различные сценарии для разрешения конфликта на Украине. Один из них предполагает достижение консенсуса относительно территориальных уступок в обмен на стабильность в регионе.

    Ранее сообщалось, что примерно половина американцев поддерживает сокращение военной помощи Украине и начало переговоров с Россией. До этого Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    18 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на драматичное фото с уходом обиженной Бербок от Шольца
    Блогеры отреагировали на драматичное фото с уходом обиженной Бербок от Шольца
    @ Ebrahim Noroozi/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты с иронией отреагировали на выразительное фото с уходом обиженной министра иностранных дел Германии Анналены Бербок от канцлера Германии Олафа Шольца.

    «Множество мемов породила фотография, на которой Шольц пытается остановить Бербок, чтобы она не покинула правительственное заседание», – отметила газета ВЗГЛЯД.

    «Чуть обработать, будет Караваджо, – сказала @suchstuff моя Ящерь, вытягивая фотку из-под новости «Бербок покинула Шольца, не оставшись на совместное фото. И стал Караваджо. А также: Ukraine. Disconnecting People», – отреагировал на фото с обиженной Бербок специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

    «Очередной разворот Бербок «на 360 градусов». Вот это страсти!», – передает «Царьград».

    Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выходку Бербок цитатой из Bild: «Но ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая».

    «Рука канцлера уже не способна далеко дотянуться», – пишут немецкие СМИ.

    «Олаф не может. У него лапки», – прокомментировал канал «360».

    Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула совещание после того, как канцлер Олаф Шольц наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине.

    Канцлер попытался остановить министра, однако она покинула совещание на глазах других политиков и журналистов. Фото как Шольц пытается оставить Бербок вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

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    18 января 2025, 16:12 • Новости дня
    Датский летчик-инструктор уничтожен ракетным ударом в Кривом Роге

    Датский инструктор Йепп Хансен уничтожен ударом по учебному центру в Кривом Роге

    Датский летчик-инструктор уничтожен ракетным ударом в Кривом Роге
    @ Staff Sgt. William Rosado/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16, сообщили в силовых структурах.

    В результате ракетного удара по учебному центру ВСУ в Кривом Роге погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен. Он был известен как специалист по эксплуатации истребителей F-16, передает ТАСС.

    Ранее вуз с военными в Кривом Роге треснул после удара «Искандерами».

    Сообщалось, что здание закрытого вуза, использовавшееся ВСУ как казарма, подверглось двойному удару ракет «Искандер».

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    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    18 января 2025, 10:38 • Новости дня
    Бербок покинула совещание после вето Шольца на помощь Украине
    Бербок покинула совещание после вето Шольца на помощь Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула совещание после того, как канцлер Олаф Шольц наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине, пишет Bild.

    По данным издания, Шольц заблокировал выделение 3 млрд евро в качестве военной помощи Украине, данный шаг вызвал негативную реакцию со стороны Бербок.

    Как отмечает Bild, министр иностранных дел Германии промолчала. Канцлер попытался остановить министра, однако она покинула совещание на глазах других политиков и журналистов.

    Инцидент подчеркивает усиливающееся напряжение между двумя ключевыми фигурами немецкой политики.

    В течение нескольких месяцев Министерство иностранных дел и Министерство обороны Германии работали над подготовкой документов для нового пакета помощи Украине. В него планировалось включить три зенитные батареи IRIS-T, управляемые ракеты Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы.

    Напомним, Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus, объясняя это стремлением Германии поддерживать Украину максимально, но с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность.

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    18 января 2025, 12:43 • Новости дня
    ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»
    ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на обстрелы американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области Вооруженными Силами России был нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе КБ «Луч», сообщили в Минобороны.

    Как отметили в российском оборонном ведомстве, конструкторское бюро (КБ) «Луч» осуществляет проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также снарядов к РСЗО «Ольха».

    Намеченные wели удара были достигнуты, все объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее сообщалось, что Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области.

    Позднее российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку».

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    18 января 2025, 16:25 • Новости дня
    МИД: Украине и Британии нет места в Азовском море

    Захарова предупредила о жестоком ответе России на желание Британии закрепиться в Азовском море

    МИД: Украине и Британии нет места в Азовском море
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия предупреждает, что любые попытки Украины и Британии закрепиться в Азовском море будут жестко пресекаться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на соглашение о «столетнем партнерстве» между Киевом и Лондоном.

    Как следует из комментария Захаровой на сайте МИД, соглашение между Британией и Украиной о «столетнем партнерстве» свидетельствует о стремлении Британии закрепиться в Балтийском, Черном и Азовском морях, в то время как Украине отводится вспомогательная роль.

    Захарова подчеркнула, что после воссоединения ДНР, Запорожья и Херсонской области с Россией в сентябре 2022 года Азовское море стало внутренним морем России.

    «Любые притязания на эту акваторию являются грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны и будут жестко пресекаться», – предупредила «мечтателей на Банковой и Даунинг-стрит» Захарова.

    Кроме того, Захарова выразила сожаление по поводу «клятвы британского руководства» поддерживать «укробандеровских неонацистов», особенно в год 80-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Она назвала соглашение между Британией и Украиной пиар-акцией Киева, который, по мнению Захаровой, готов сделать страну новой британской колонией, подписав купчую о продаже страны.

    Ранее российское посольство в Лондоне обвинило Британию в эскалации на Украине через провокационные действия, такие как создание военных баз и поддержка разработки дальнобойных вооружений.

    Сообщалось, что Британия планирует отправлять своих курсантов на Украину для военного обучения и обучать украинских курсантов в Королевской военной академии в Сандхерсте.

    Напомним, в Киеве состоялось подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Украиной и Британией, предусматривающего военную помощь.

    Москва намерена проанализировать документ о «столетнем партнерстве» с акцентом на аспекты военного сотрудничества на Азовском море, которое является внутренним морем России.

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    18 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Подполье сообщило о «редкого качества» ударе по базе иностранных наемников под Харьковом

    Tекст: Мария Иванова

    Под Харьковом поражена база иностранных наемников ВСУ, расположенная на территории базы отдыха «Лесная поляна», где наблюдалось присутствие военных, говорящих на испанском; начался серьезный пожар, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Место дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины поражено под Харьковом, передает РИА «Новости».  Лебедев сообщил о «очень результативном прилете».

    После удара начался серьезный пожар, на месте происшествия работают около десятка автомобилей скорой помощи, пожарные и украинские военные.

    Ранее вечером украинские СМИ зафиксировали мощный взрыв в Харькове во время воздушной тревоги, а местные власти подтвердили удары по Харьковскому и Чугуевскому районам области.

    База наемников располагалась на окраине Харькова на территории базы отдыха «Лесная поляна». Местные жители часто замечали там иностранных военных, некоторые из которых говорили на испанском.

    По словам представителя сопротивления, удар был «редкого качества». Лебедев отметил, что информация о наемниках поступила от информаторов пророссийского сопротивления. В результате прилета, по его словам, точность поражения оказалась высокой, что позволило нанести значительный урон врагу.

    Утром в субботу Лебедев сообщал, что по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами; также произошел второй взрыв, связанный с ошибкой украинской ПВО.

    До этого удар был произведен по переправлявшейся военной технике и румынским наемникам в городе Килия в Одесской области.

    В начале года ВС России также нанесли удары по объектам ОПК Украины и пунктам дислокации наемников.

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    18 января 2025, 11:54 • Новости дня
    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

    Подполье сообщило об ударе и взрывах на заводе «Мотор Сич» в Запорожье

    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

    Tекст: Мария Иванова

    Утром по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами; также произошел второй взрыв, связанный с ошибкой украинской ПВО, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, сообщает  РИА «Новости».

    «Прилет в «Мотор Сич» хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами», – рассказал Лебедев.

    Лебедев также отметил, что был слышен второй взрыв неподалеку от завода. «Сообщают, что было два взрыва. Вот второй – криворукое украинское ПВО засадило недалеко от завода», – добавил он. Пока информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для дронов ВСУ. Причем украинские власти скрыли реальные потери после удара российских войск по заводу, на котором производились части для дронов.

    Между тем экс-глава украинской компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, обвиняемый в госизмене, пережил клиническую смерть под стражей в частной клинике.

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    19 января 2025, 01:50 • Новости дня
    Криптовалюта Трампа выросла в четыре раза за сутки

    Стоимость криптовалюты Трампа выросла в четыре раза, объем торгов превысил 10 млрд долларов

    Криптовалюта Трампа выросла в четыре раза за сутки
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Криптовалюта Donald Trump OFFICIAL TRUMP за сутки увеличила стоимость в четыре раза, достигнув максимума в 34,5 доллара, а общий оборот торгов составил более 10,5 млрд долларов.

    Запущенная президентом США Дональдом Трампом криптовалюта OFFICIAL TRUMP в течение первых суток после появления на криптобиржах показала феноменальный рост, пишет РИА «Новости». Стартовая цена за единицу составляла семь долларов, но в течение дня котировки достигали 34,5 доллара. Позднее курс стабилизировался у отметки 28 долларов.

    По данным агрегатора CoinMarketCap, объем торгов этой криптовалютой составил почти 10,5 млрд долларов. Экономисты прогнозируют, что Трамп может предоставить биткоину безграничную свободу, возможно, даже включив его в госрезервы и используя для погашения госдолга США.

    Трамп активно поддерживает цифровые валюты. Еще до выборов он обещал сделать США «мировой столицей» криптовалют, а в июле анонсировал создание национального стратегического резерва биткоинов в случае своей победы. После его победы стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 108 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инаугурационный комитет Дональда Трампа с ноября собрал более 150 млн долларов, включая пожертвования от крупных компаний, таких как Microsoft и Google. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о выпуске нового мемкоина, что породило сомнения в подлинности его сообщений в соцсетях.

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    19 января 2025, 15:19 • Новости дня
    Националисты пригрозили мэру Одессы расправой за «неправильный» торт

    Националисты угрожали мэру Одессы из-за торта без национальной символики на юбилее

    Националисты пригрозили мэру Одессы расправой за «неправильный» торт
    @ rt_russian

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Одессы Геннадий Труханов стал объектом угроз со стороны украинских националистов из-за торта на свой 60-летний юбилей, украшенного изображениями достопримечательностей города и логотипом ЮНЕСКО, но без националистической символики.

    Украинские националисты развернули кампанию в социальных сетях против мэра Одессы Геннадия Труханова, угрожая ему физической расправой. Как передает ТАСС, причиной агрессии стала фотография торта, подаренного Труханову на его 60-летний юбилей. Торт был выполнен в виде достопримечательностей Одессы, с изображением обложек книг известных одесситов и логотипом ЮНЕСКО.

    Националистам не понравилось отсутствие на торте украинской националистической символики. Они также выразили недовольство теми писателями, которые были представлены на торте, полагая, что их необходимо подвергнуть процессам декоммунизации и дерусификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе осквернили памятники Пушкину и Воронцову, что вызвало волну протеста среди местных жителей, которые потребовали вернуть памятник Высоцкому, а также сообщалось об убийстве женщины, вышедшей с флагом России к одному из памятников в Одессе.

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    18 января 2025, 18:48 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона заявил о победе России на Украине

    Дуглас Макгрегор: Россия победила на Украине, остался вопрос продвижения на запад

    Экс-советник Пентагона заявил о победе России на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия уже одержала победу в конфликте на Украине, и теперь остается вопрос о том, насколько Москва решится продвинуться на запад, заявил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

    Бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) высказал мнение о том, что Россия уже достигла победы в конфликте на Украине. Макгрегор подчеркнул, что основной вопрос состоит не в способности русских продвигаться на запад, а в том, захотят ли они это сделать и насколько далеко зайдут, передает ТАСС.

    Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что обстановка на всей линии боевого соприкосновения остается сложной для украинских войск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.

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    18 января 2025, 17:43 • Новости дня
    Снайперы ВСУ расстреляли сослуживцев при попытках сдаться во Времевке

    Украинские снайперы расстреляли сослуживцев при попытках сдаться в плен во Времевке

    Tекст: Мария Иванова

    Инструктор штурмовой бригады группировки «Восток» сообщил о случаях, когда снайперы ВСУ стреляли в сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен российским войскам во Времевке.

    Украинские снайперы в населенном пункте Времевка стреляли в своих же сослуживцев, если те пытались сдаться в плен, передает ТАСС. Об этом сообщил инструктор штурмовой бригады «Восток» с позывным «Серго».

    Он рассказал: «Пленные были, но их мало. Они боялись своих же. У них сидели снайперы, при любой сдаче оружия, при любой сдаче в плен они их просто сзади «щелкали».

    Военнослужащий добавил, что российские бойцы должны были инструктировать и прикрывать тех, кто намеревался сдать оружие. Это требовало дополнительных усилий и создавало трудности для российских военных.

    Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении Времевки в Донецкой народной республике. Освобождение населенного пункта позволило российским войскам полностью блокировать гарнизон ВСУ в Великой Новоселке, что является важным стратегическим достижением для ВС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование не откликнулось на просьбы гарнизона ВСУ в Времевке, оставив его без поддержки в критической ситуации, украинские войска оставили позиции во Времевке ДНР под давлением российских сил, действовавших стремительно и организованно. Штурмовые подразделения группировки «Восток» успешно освободили Времевку, зачистив около 600 зданий и установив флаг России.

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    19 января 2025, 15:25 • Новости дня
    Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро

    Политолог Блохин: При Трампе мы увидим реинкарнацию доктрины Монро

    Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро
    @ EPA/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Избранный президент США Дональд Трамп действительно попытается свергнуть венесуэльского лидера Николаса Мадуро, причем, бескровным путем, сначала ужесточив экономические санкции. Но у Венесуэлы, в отличие от Сирии, больше инструментов, чтобы купировать угрозу и сохранить действующий режим, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты-международники Станислав Ткаченко, Константин Блохин и Малек Дудаков. Ранее американские СМИ сообщали, что команда Трампа хочет смены режима в Венесуэле.

    «У Белого дома, конечно, будет соблазн повторить сирийский кейс в Венесуэле не в смысле формы, но в смысле свержения лидера государства – давнего врага Вашингтона. Очевидно, что в Сирии исполнителем была Турция, но без Соединенных штатов падение Асада было бы невозможно. Но с Мадуро и Венесуэлой ситуация иная. Страна гораздо больше, линейка инструментов и ресурсов для развития экономики шире, а власть легитимнее, недавно там состоялись выборы», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Думаю, на первом этапе Вашингтон попытается ужесточить экономические санкции против Каракаса и посмотреть, что из этого произойдет. Но, по моим оценкам, ничего такого, что могло бы свалить Мадуро, пока нет. В Венесуэле, в отличие от Сирии, государственный аппарат работает относительно успешно, он контролирует армию, есть инфляция, но, тем не менее, экономика, в общем, относительно стабильна сейчас по сравнению даже с тем, что было два года назад. К тому же у Каракаса сильны связи с Москвой и Тегераном», – добавил политолог.

    «Если эти планы правдивы, то они вполне соответствуют приоритетам Трампа и его лозунгу America First. Его команда будет сосредоточена не на построении псевдомирового либерального порядка, а на политике в Западном полушарии. Канада, Мексика, Гренландия, Панама и Венесуэла укладываются в эту парадигму. Там и будет вестись основная работа США вместо того, чтобы тратить ресурсы на деятельность в Афганистане или в Ираке», – пояснил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

    «Тут уже разговоры не просто про подбрюшье США, а более глобальный замысел. Очевидно, при Трампе мы увидим реинкарнацию доктрины Монро, действовавшей в США с 1823 года, суть которой состоит в том, что все Западное полушарие – Северная Америка, Южная Америка и острова Карибского бассейна – объявлялись сферой интересов Вашингтона», – констатировал собеседник.

    «Чрезвычайно богатая нефтью Венесуэла, по замыслу Трамп, сначала должна пережить смену режима, а потом будет попытка выбросить на рынки огромное количество нефти и так оздоровить американскую экономику. Также Трамп хочет обескровить геополитических конкурентов США, которые зарабатывают колоссальные деньги на нефти, и ударить по странам Залива, которые недолюбливают Трампа за его произраильскую позицию», – спрогнозировал аналитик.

    «Но не думаю, что у Трамп получится провернуть свои планы по Венесуэле – даже начиная с отстранения Мадуро. Но попыток они не оставят. Вообще, при Трампе у США более будет радикальный, бескомпромиссный подход к Венесуэле, Кубе и в целом ко всей в Латинской Америке», – подчеркнул эксперт.

    «В США вместе с Трампом к власти приходит команда, которая настроена очень «по-ястребиному» в отношении Кубы и Венесуэлы.

    Она тесно работает с кубинской и венесуэльской диаспорами, которые проживают в США, будущий госсекретарь Марко Рубио сам кубинец по происхождению, и диаспоры очень негативно относятся к действующей власти в Гаване и в Каракасе. Поэтому при Трампе Белый дом вернется в режим максимального санкционного давления в отношении и Кубы, и Венесуэлы», – соглашается американист Малек Дудаков.

    «Команда Трампа понимает чаяния этой части своего электората, а кубинцы и венесуэльцы в США массово голосуют за Трампа. Они надеются, что у них на исторической родине случится падение режимов, и они смогут вернуться туда и устроить транзит власти, получить страны под свой контроль. Сюда же относятся и планы США о снятии санкций против Венесуэлы в обмен на то, что она примет венесуэльских мигрантов. В США уезжала «пятая колонна» – недовольные Мадуро. Их возвращение на родину может создать внутреннюю нестабильность в Венесуэле», – заметил он.

    «Помочь Трампу могут и крупные американские нефтяные компании, которые хотят добывать углеводороды в Южной Америке. При этом, команда действующего президента США Джо Байдена пыталась лавировать по теме Латинской Америки. Думаю, исключение Кубы из списка стран спонсоров терроризма – это намек Трампу, чтобы он актуализировал эту повестку и пытался договариваться с южными соседями», – резюмировал собеседник.

    Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены режима в Венесуэле – свержения президента Николаса Мадуро, сообщат американское издание Axios со ссылкой на советника Трампа, участвующего в обсуждениях внешней политики. Команда Трампа хочет, чтобы Мадуро пошел по пути недавно свергнутого сирийского лидера Башара Асада.

    Но смена режима не обязательно означает военные действия, говорят советники Трампа. «Мы были бы нисколько не против того, чтобы Мадуро соседствовал с Асадом в Москве», – заявили в команде Трампа.

    «Там все неустойчиво», – сказал советник Трампа, занимающийся переговорами по внешней политике, о ситуации в Венесуэле. По его словам, «Мадуро буквально разрушает страну. Там огромные проблемы с беженцами, они отправляют преступников в США, добыча нефти падает, а также в Венесуэле проявляют активность китайцы, русские и кубинцы».

    Богатая нефтью и бедная деньгами Венесуэла «управляется организацией, занимающейся наркоторговлей, которая возвела себя в ранг национального государства», заявил ранее сенатор от Флориды Марко Рубио.

    Интерес Трампа к смене режима в Венесуэле усилился после принятого во вторник в последнюю минуту решения президента Байдена ослабить ограничения США в отношении Кубы, социалистический режим которой Трамп считает центром проблем Латинской Америки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ожидать от Трампа в 2025 году, а также выясняла, почему к территориальным претензиям избранного президента США следует отнестись всерьез.

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    17 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому отправку войск на Украину

    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому поддержку и отправку войск на Украину

    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому отправку войск на Украину
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» на встрече с Владимиром Зеленским в случае прихода к власти пообещала поддержать членство Украины в НАТО и отправить словацкие войска на ее территорию, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

    Фицо выразил возмущение по поводу позиции прозападной оппозиции страны, указывая на то, что их действия могут ставить интересы Киева выше национальных, передает ТАСС.

    Премьер отметил, что представители партии «Прогрессивная Словакия» (ПС) встречались с главой Украины Владимиром Зеленским и пообещали поддержать вступление Украины в НАТО, а также возможность отправки словацких военных на Украину.

    Он подчеркнул, что такие обещания противоречат национальным интересам Словакии и вызывают беспокойство среди населения. Фицо отметил, что «Прогрессивная Словакия» демонстрирует некритичную поддержку Украины, игнорируя последствия для собственной страны. Визит представителей оппозиции в Киев, по мнению Фицо, подтверждает их приоритеты, которые не совпадают с интересами Словакии.

    Ранее украинское агентство УНИАН сообщило о встрече Зеленского с представителями словацкой оппозиции, включая лидера партии «Прогрессивная Словакия» Михала Шимечка. В ходе этой встречи обсуждались вопросы поддержки Украины и ее интеграции в НАТО.

    Роберт Фицо объявил о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов транзита российского газа через Украину.

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко сообщил о нападках после поездок в Россию и выступления в Госдуме, что привело к отмене его приглашения в Конгресс США. Данко также обвинил украинские власти в нецелевом использовании западной помощи, заявив, что выделенные деньги остаются у чиновников.

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    19 января 2025, 01:34 • Новости дня
    Администрация Трампа запланировала смену власти в Венесуэле без применения оружия

    Трамп захотел сменить власть в Венесуэле без военных действий

    Администрация Трампа запланировала смену власти в Венесуэле без применения оружия
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа рассматривает смену правительства Венесуэлы, не прибегая к военным действиям, сообщают источники в окружении избранного президента США.

    Администрация нового президента США Дональда Трампа решила добиться изменения руководства и правительства Венесуэлы, однако исключала использование военной силы, сообщает портал Axios со ссылкой на источник из команды Трампа. По словам анонимных советников, Трамп ожидает, что судьба президента Венесуэлы Николаса Мадуро станет схожа с судьбой Башара Асада, который покинул свой пост в декабре 2024 года.

    Советники администрации Трампа сообщили, что смена режима в Венесуэле не предполагает военных действий. «Мы не возражаем, если Мадуро станет соседом Асада в Москве», – сообщил один из советников порталу Axios.

    Интерес Трампа к Венесуэле усилился на фоне действий нынешнего президента США Джо Байдена, направленных на исключение Кубы из списка государств-спонсоров терроризма. Восьмого декабря 2024 года сирийская вооруженная оппозиция захватила гостелевидение в Дамаске, заявив о контроле над страной. Позже Башар Асад покинул Сирию, после переговоров с участниками конфликта и прибыл в Москву, где РФ предоставила ему убежище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон не признал инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и увеличил награду за его поимку до 25 млн долларов, а также за информацию о других высокопоставленных венесуэльских чиновниках. В Венесуэле власти задержали семь иностранных наемников, трое из которых прибыли с Украины, по подозрению в подготовке терактов.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность посетить Белоруссию в 2025 году, что стало известно после его встречи с вице-премьером Белоруссии Виктором Каранкевичем, где обсуждалось преодоление санкционных барьеров.

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    17 января 2025, 20:02 • Новости дня
    NYT: США тайно инвестировали в производство дронов на Украине

    NYT сообщила о секретных инвестициях США в производство беспилотников на Украине

    NYT: США тайно инвестировали в производство дронов на Украине
    @ Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Администрация США тайно вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения, сообщила газета The New York Times со ссылкой на рассекреченный документ.

    Инвестиции позволили Киеву начать и расширить производство дронов нового поколения, а также освоить новые методы ведения боевых действий. В сентябре 2024 года США направили Украине транш в размере 1,5 млрд долларов на поддержку производства БПЛА, передает ТАСС.

    Помощь включала финансирование украинских производителей дронов, закупку деталей и отправку сотрудников американской разведки для содействия в разработке программы по беспилотникам.

    Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Мы видели, как БПЛА начинали играть все более значимую роль в боевых действиях на Украине, и они будут иметь ключевое значение в будущих сражениях». По его словам, помощь началась осенью 2022 года после первой неудачной попытки наступления вооруженных сил Украины.

    Ранее финская компания Summa Defence объявила о создании завода по производству беспилотников в Финляндии, который планируется запустить в начале 2025 года для их поставок на Украину.

    Сообщалось, что Украина нарастила производство управляемых с помощью компьютера дронов, известных как «роботы-убийцы», способных противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы.

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