Россия согласилась снизить долг Армении за счет непоставленного вооружения

Москва и Ереван договорились о снижении долга за счет непоставленного вооружения

Tекст: Елизавета Шишкова

Оплаченные, но не поставленные военно-технические средства будут вычтены из межгосударственного долга Армении перед Россией, сообщает ТАСС.

По словам Папикяна, министр финансов Армении также отметил, что реализуется ряд других контрактов между странами. Однако Папикян не сообщил о текущей стадии выполнения нового соглашения.

Ранее власти в Ереване заявляли о готовности решить вопрос с Россией в атмосфере партнерства, несмотря на задержки в поставках.

Кроме того, Армения стремится диверсифицировать источники своих вооружений и уже начала сотрудничество в оборонной сфере с Индией и Францией. Этот шаг стал частью стратегического курса, направленного на расширение партнерских связей в области обороны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что пребывание российской военной базы на территории страны соответствует интересам безопасности Армении, и подчеркивал, что это соглашение не планируется изменять.