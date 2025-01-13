Эксперты указали на противоречия в заявлении Уолтца по урегулированию конфликта на Украине

Политолог Дудаков: Вопрос снижения призывного возраста может стать рычагом давления на Украину со стороны США

Tекст: Анастасия Куликова

«У команды Дональда Трампа, по всей видимости, нет единой стратегии урегулирования украинского конфликта. Поэтому представители будущей администрации, вбрасывая в общественную сферу всевозможные заявления, просто прощупывают почву. Иногда они корректируют позицию, делая шаг назад или вперед», – сказал политолог Владимир Корнилов.

Яркий тому пример – ряд заявлений Майка Уолтца, подчеркнул собеседник. С одной стороны, Трамп, как говорит его советник, признает, что полное «вытеснение» России с территорий, на которые хотела бы претендовать Украина, включая Крым, является нереалистичной задачей. По словам Уолтца, необходимо сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем. Но в то же время он заявляет, что Украина должна понизить призывной возраст до 18 лет.

«Иными словами, получается винегрет из различных пожеланий», – пояснил эксперт. Как считает политолог, Уолтц лишь «пытается угадать линию поведения своего босса и соответствовать этому». При этом риторика самого Трампа довольно часто меняется: сначала он говорил о планах положить конец противостоянию в течение 24 часов, а затем сообщает: ему нужно до полугода, указал Корнилов.

«Что делать Уолтцу в этой ситуации? Он понимает, что для урегулирования ситуации необходим диалог с Россией, и разговор Трампа с Владимиром Путиным должен состояться в ближайшем будущем. На этом фоне советник республиканца и «выдает на-гора», – детализировал аналитик. Отдельного внимания, по мнению Корнилова, заслуживает заявление Уолтца о снижении призывного возраста на Украине, что не укладывается в логику «мирного урегулирования».

«Сейчас идет серьезная борьба за позицию Трампа по украинскому конфликту. Она ведется во всех сферах, на всех площадках: публичных и закулисных. Команда Владимира Зеленского очень активно работает в этом направлении. Они через американских и европейских лоббистов пытаются «продать» республиканцу под видом деэскалации эскалацию. Из выступлений избранного президента США можно сделать вывод, что он рассматривает и такой вариант», – пояснил Корнилов.

Спикер напомнил: ранее Трамп говорил, что может «накачивать» Украину оружием, если Москва не согласится на условия США. «Поэтому позиция Уолтца соответствует тому, что говорил его начальник: мы вроде как за диалог и при этом готовы передать Киеву вооружение. Но для этого украинскому руководству нужно как можно больше тех, кого можно отправить на фронт», – уточнил эксперт. По его оценкам, если будущая администрация Трампа даст команду офису Зеленского понизить призывной возраст, то те послушаются беспрекословно.

На Украине между тем уже идет информационная подготовка к возможному решению. Политолог указал на рассказ Дмитрия Кулебы о том, как тот отговорил своего 18-летнего сына от службы в ВСУ. «Бывший министр делает вид, что его сынок и был бы готов пойти служить в армии, да возраст не позволяет. Так украинская элита и относится к обывателям, которому можно вешать откровенную лапшу на уши, понимая, что они не сможет возмутиться», – акцентировал собеседник.

Что касается позиции Москвы по урегулированию конфликта, то она остается неизменной и не зависит от заявлений команды Трампа, продолжал специалист. «Республиканцу и его советникам стоит об этом помнить», – подчеркнул Корнилов.

Схожей точки зрения придерживается и американист Малек Дудаков. «Уолтц постепенно расшатывает «ястребиный консенсус» на Западе, говоря о том, что вернуть все территории, которые были освобождены Россией, невозможно», – пояснил он. Собеседник указал, что, с одной стороны, команда Трампа понимает, что нужно садиться с Россией за стол переговоров.

«С другой стороны, Трамп не хочет этого делать со слабой позиции. Поэтому Уолтц призывает стабилизировать фронт, а для этого Украине нужно больше людей и, значит, нужно снижать призывной возраст. Другое дело, что сами украинцы не спешат это делать, несмотря на давление Байдена», – отметил Дудаков. В отличие от Корнилова, он полагает, что офис Зеленского не будет снижать призывной возраст – «по крайней мере, в ближайшее время».

«И это может стать еще одним рычагом давления на Украину со стороны США. Команда Трампа скажет, мол, если вы не хотите снижать возраст, значит, не хотите и побеждать. Соответственно, Штаты предложат сесть за стол переговоров. Это подковерная игра в преддверии будущих переговоров и в рамках переговорного трека, который администрация Трампа предложит Москве», – считает эксперт.

«Скорее всего, надежда США на то, что им удастся укрепить свою переговорную позицию, ничем не увенчается. У Москвы переговорная позиция будет сильнее. Собственно говоря, на это указывает даже и настрой самого Уолтца, который толком не может объяснить, каким образом США смогут оказывать давление на Россию», – продолжил собеседник.

«Согласие на удары дальнобойными ракетами уже дано и реализуются, энергетические санкции введены – США задействовали примерно все, что только можно, а ожидаемого эффекта не достигли ни на фронте, ни в попытках расшатать российскую экономику. Соответственно, для команды Трампа самый сложный момент состоит в том, как им договариваться с Россией, не имея позиции силы», – резюмировал Дудаков.

Ранее будущий советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп «в ближайшие месяцы» примет решения, которые приведут к прекращению украинского конфликта. Об этом он сообщил в программе This Week на канале ABC. «С точки зрения президента Трампа, вы не можете заключить сделку, если у вас нет каких-либо отношений и диалога с другой стороной», – пояснил политик.

По его словам, подготовка встречи президента России Владимира Путина и Трампа «идет полным ходом». Ведущий Джонатан Карл спросил Уолтца, будут ли на встрече только Трамп и Путин, или в ней также может принять участие президент Украины Владимир Зеленский. «Мы пока не установили точные рамки. Мы работаем над этим», – сказал Уолтц, добавив, что ожидает телефонного разговора Трампа и Путина в «ближайшие дни или недели».

Что касается непосредственно Украины, он заявил: администрация Трампа будет подробно обсуждать с Киевом вопросы, связанные с формированием личного состава ВСУ. По словам Уолтца, Украина «сможет получить сотни тысяч новых солдат», если снизит призывной возраст до 18 лет.

«Они, конечно, заняли очень благородную и жесткую позицию, но нам нужно решить проблему нехватки силы. Речь идет не только о боеприпасах, амуниции или выписывании большего количества чеков. Речь идет о стабилизации линии фронта, чтобы мы могли заключить какую-то сделку», – детализировал Уолтц.

Вместе с тем, он признал, что ВСУ не смогут вытеснить российские силы с территорий, освобожденных Россией в ходе СВО. «Все знают, что конфликт должен закончиться дипломатическим путем. Я просто не думаю, что реалистично говорить, что мы собираемся выдворить каждого русского с каждой пяди украинской земли, даже из Крыма. Президент Трамп признал эту реальность, и весь мир признает эту реальность. И я думаю, это огромный шаг вперед. Теперь давайте двигаться дальше», – пояснил Уолтц.

В целом, он отметил, что риторика Трампа помогла развеять идею о том, что конфликт – это безнадежное болото, и что он будет продолжаться и продолжаться десятилетиями, «превращаясь в мясорубку людей и ресурсов в стиле Первой мировой войны, с последствиями Третьей мировой войны». «Теперь даже Зеленский говорит: «Готов работать с вами, чтобы положить конец этой войне». Так давайте закончим конфликт справедливо, ответственно, чтобы защитить будущее Украины, но положить конец этому…», – сказал Уолтц.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских сил, и не исключается скорый обвал обороны ВСУ.

«В Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта. На днях Вашингтон потребовал от Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», – говорится в сообщении. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, почему США требуют от Киева отправить молодых украинцев на фронт.