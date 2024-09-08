Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Политолог указал на особенности голосования на Дальнем Востоке и в Сибири
Политолог Шаповалов: Участники выборов на Дальнем Востоке и в Сибири сделали все, чтобы голосование прошло на высоком уровне
Запад развернул большую кампанию по дискредитации выборов в России. Однако Дальний Восток и Сибирь показали, что все участники голосования сделали все необходимое для того, чтобы процесс прошел на высоком уровне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ране на Дальнем Востоке закрылись избирательные участки.
«На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири голосование прошло спокойно, никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Это самое главное». – сказал Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук.
Спикер напомнил – «Западом сегодня развернута большая кампания по дискредитации российских выборов». «Однако кандидаты, члены избиркомов и избиратели сделали все для того, чтобы процесс прошел на высоком уровне», – подчеркнул он.
Аналитик также заострил внимание на явке. «Показатели везде разные. Так, Кемеровская область – Кузбасс стандартно демонстрирует высокую явку, такая вот у региона особенность. В ряде других субъектов мы видим схожие цифры», – продолжает политолог.
«Есть регионы с умеренной явкой, что тоже неплохо. Тенденция свидетельствует об отсутствии попыток искусственным образом принудить и стимулировать избирателей приходить на участки. В то же самое время стоит понимать – явка везде достаточна для того, чтобы считать результаты выборов легитимными», – объясняет Шаповалов.
«Стоит отметить, что Дальний Восток в прошлом часто был в достаточной степени проблемным регионом. Однако сейчас мы видим иную ситуацию. И ярким тому примером стал Хабаровский край, где проходили выборы губернатора. Обстановка была спокойной, без каких-либо эксцессов», – обратил внимание спикер.
По словам аналитика, все регионы продемонстрировали хороший уровень конкурентной борьбы среди кандидатов. «По всей стане были зарегистрированы представители 20 партий из 24 существующих в России на данный момент, очень высокий процент. При этом ни в одном субъекте, где уже завершилось голосование, не было примеров особенно жесткого противостояния, выходящего за рамки норм», – заключил Шаповалов.
Напомним, в России проходит завершающий день голосования на выборах разного уровня. Избирательные участки на Дальнем Востоке и в Сибири уже закрылись.