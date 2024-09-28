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    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    15 комментариев
    28 сентября 2024, 21:43 • Новости дня

    Лавров отреагировал на призыв Стубба исключить Россию из СБ ООН

    Лавров назвал призывы Стубба исключить Россию из Совбеза ООН словами «горячего финского парня»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления президента Финляндии Александера Стубба о необходимости лишить России права голоса в СБ ООН словами «горячего финского парня».

    По словам Лаврова, подобные заявления не являются удивительными, поскольку представители Финляндии, как отметил министр, обладают своим особым менталитетом.

    «Ну, горячие финские парни, они, так сказать, особый народ», – сказал Лавров в ответ на вопрос журналистов о позиции Стубба, передает ТАСС.

    Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что у Украины есть основания ставить вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН.

    26 сентября 2024, 00:08 • Новости дня
    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины

    Спикер Палаты представителей Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины Маркарову

    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского снять с поста посла Украины в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в американские выборы в пользу кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

    Поводом для «ультиматума» Джонсона послужила организованная Маркаровой поездка Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении исключительно представителей Демократической партии.

    Конгрессмен счел этот визит нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны, и назвал поездку Зеленского в Пенсильвании «партийным мероприятием демократов», передает РИА «Новости».

    Спикер подчеркнул, что, несмотря на то, что ВСУ поддерживают обе партии, со стороны украинского режима участились «атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии». По словам Джонсона, такое поведение киевских властей «испытывает наши отношения», а также оказывают «ненужное давление».

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что Зеленский хочет победы демократов на выборах президента США, отмечая его влияние на получение Украиной американской финансовой поддержки. В ответ Зеленский выразил сомнение в способности Трампа прекратить конфликт на Украине.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Владимир Зеленский подыгрывает Харрис, посетив Пенсильванию.

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    26 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Байден распорядился передать Украине дальнобойные авиабомбы JSOW
    Байден распорядился передать Украине дальнобойные авиабомбы JSOW
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву планирующие управляемые авиабомбы JSOW для нанесения ударов на дальние расстояния.

    «Чтобы усилить возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов, решил предоставить Украине боеприпасы дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW)», – заявил Байден, передает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

    До этого Байден заявил, что США дополнительно обучат еще 18 пилотов F-16 в 2025 году.

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    28 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Способен ли Иран предать Россию

    Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

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    27 сентября 2024, 21:24 • Новости дня
    Рябков объяснил нежелание Москвы вести диалог с США по ДСНВ

    Рябков: Россия отказалась от диалога с США по ДСНВ из-за враждебной политики Вашингтона

    Рябков объяснил нежелание Москвы вести диалог с США по ДСНВ
    @ U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не готова к диалогу по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

    Он подчеркнул, что США могут быть открыты к обсуждению, однако Россия не считает возможным начать диалог в текущих условиях. Рябков отметил, что изменения во враждебной политике Вашингтона являются необходимым условием для обсуждения вопросов стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Ранее в Белом доме заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.

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    27 сентября 2024, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил сообщения о подготовке выборов на Украине

    Скачко: У Зеленского нет шансов выиграть президентские выборы в честной борьбе

    Эксперт объяснил сообщения о подготовке выборов на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Сообщения о возможных выборах на Украине могут быть связаны либо с новым этапом конфликта с Россией, либо с созданием фундамента для переговоров с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал публикацию The Economist о планах Владимира Зеленского провести выборы в 2025 году.

    «Сообщения и утечки в СМИ о возможных выборах на Украине неслучайны. Речь идет о предстоящем политическом переформатировании власти в стране, замене первых лиц», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, этот процесс будет осуществляться с прицелом «либо на продолжение боевых действий, либо на подготовку к переговорному процессу».

    При этом для проведения избирательной кампании необходимо отменить военное положение, заметил аналитик. А вот решать, кто станет кандидатами на пост президента Украины, будут в том числе западные страны, указал он. «Дадут ли Зеленскому баллотироваться – большой вопрос. Он марионетка. И если поступит указ, то кандидатура будет выдвинута. Но в честной борьбе ему не победить», – заявил спикер.

    «С другой стороны, если события в зоне СВО продадут украинскому народу как очередную перемогу, то охваченное квазипатриотизмом общество проголосует за человека, который, по их мнению, является символом этой победы – например, за Зеленского», – рассуждает политолог. Собеседник призвал обратить внимание на то, что политическое поле на Украине зачищено, и различия между кандидатами будут минимальными.

    Среди возможных вариантов он назвал Арсена Авакова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), Петра Порошенко, а также Андрея Ермака. Впрочем, последний может баллотироваться только при определенных условиях. «Ермаку необходимо симулировать разрыв с Зеленским, этот процесс должен инициировать Лондон. Тогда может сыграть «эффект Валерия Залужного» – политика, который противостоит украинскому руководству», – уточнил аналитик.

    Вместе с тем возможен вариант, при котором свою кандидатуру в президенты выдвинет Дмитрий Разумков. «Он тоже заражен «неонацистской болезнью», но может стать альтернативой для определенных категорий западных политиков», – заключил Скачко.

    Ранее журнал The Economist узнал, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине в 2025 году. «Политический процесс определенно начался», – заявила изданию Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина».

    Согласно результатам опроса американского Национального демократического института (его деятельность признана нежелательной на территории России), который приводит The Economist, доверие украинцев к Зеленскому существенно снизилось. Если в мае 2023 года оно составляло 80%, то в этом году опустилось до 45%.

    Ранее британская газета The Sunday Times также отмечала снижение популярности Зеленского. По мнению жителей Украины, с которыми пообщалось издание, тот больше увлечен политическими играми, чем обеспечением безопасности страны.

    Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их не назначили из-за введенного военного положения. 20 мая официальный срок полномочий Владимира Зеленского истек. После этого президент России Владимир Путин, ссылаясь на конституцию Украины, заявил, что Москва не считает Зеленского легитимным президентом.

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    25 сентября 2024, 23:19 • Новости дня
    Пентагон предложил поставить ВСУ фосфорные зажигательные снаряды

    NBC News: Пентагон предложил начать поставки Киеву фосфорных зажигательных боеприпасов

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, но администрация президента США Джо Байдена отклонила предложение, сообщили источники телеканал NBC News.

    Собеседники издания сообщили, что фосфорные снаряды было предложено включить в пакеты военной помощи Киеву, но в Белом доме отвергли эту идею, передает РИА «Новости».

    По словам неназванных официальных лиц, публичного сообщения в случае одобрения подобной инициативы не будет.

    Ранее в администрации США сообщили, что Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.

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    26 сентября 2024, 08:40 • Новости дня
    Bloomberg: Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада
    Bloomberg: Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин расширяет ядерную доктрину в целях противостояния «агрессии» со стороны Запада, пишет Bloomberg.

    В статье указано, что заявление Путина было сделано на фоне предостережения со стороны Москвы в адрес США и стран Европы касательно разрешения Украине нанести удар вглубь России, передает RT.

    «Россия примет соответствующие решения на основе новых угроз, сказал тогда Путин», – подчеркнуто в материале.

    Ранее президент России назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. В проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

    Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России.

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    28 сентября 2024, 00:24 • Новости дня
    Лавров призвал наказать нарушителей резолюции СБ ООН по Ливану

    Лавров потребовал от Израиля и «Хезболлы» выполнения резолюции Совбеза ООН

    Лавров призвал наказать нарушителей резолюции СБ ООН по Ливану
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и «Хезболла» должны выполнять обязательства по резолюции Совбеза ООН 1701, против нарушителей нужно принять строгие меры, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    На заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке министр заявил: «Мы последовательно и неизменно исходим из необходимости полного и комплексного выполнения резолюции Совета Безопасности 1701, в которой прописаны как обязательства Израиля по прекращению всех наступательных военных операций, выводу своих вооруженных сил из Южного Ливана и прекращению оккупации ливанских земель, так и обязательства «Хезболлы» по отводу всех формирований к северу от реки Литания».

    «Решительно осуждаем действия израильской стороны, грубо нарушающие суверенитет дружественного нам Ливана. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, категорически недопустимы. Путь войны, который избрал Западный Иерусалим, не поможет ему вернуть внутренне перемещенных лиц на север страны и не обеспечит безопасность в ливано-израильском приграничье», – приводит его слова ТАСС.

    Лавров прокомментировал решение Израиля бомбить Бейрут, заявив, что немедленное прекращение боевых действий могло бы остановить кровопролитие и создать условия для политического урегулирования.

    Он отметил, что Совет Безопасности ООН имеет инструменты для обеспечения выполнения своих решений и должен применять их строго к нарушителям, чтобы резолюции не оставались на бумаге.

    В своем выступлении министр обратился к членам Совбеза с просьбой поставить интересы народов Палестины и Израиля выше политических расчетов. Он потребовал прекращения огня, освобождения незаконно удерживаемых лиц и обеспечения гуманитарного доступа.

    Кроме того, Лавров обратился к США, подчеркнув, что их поддержка может способствовать прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что США могут либо продолжать блокировать работу Совета Безопасности ООН, либо встать на сторону мира. Министр выразил уверенность, что без поддержки Израиля со стороны США конфликт можно разрешить быстро и эффективно, создав условия для мирных переговоров по созданию суверенного палестинского государства. «Переговоры, конечно же, должны проходить под эгидой международного сообщества, без монополизации какой-либо страной», – сказал он.

    Лавров заявил, что спираль насилия вышла за пределы зоны арабо-израильского противостояния, распространяясь на другие регионы. Лавров подчеркнул, что ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается, и указал на кризисные очаги, такие как Красное море и Аденский залив.

    Лавров отметил, что количество убитых «перевалило» за 41 тыс., а число раненых и пропавших без вести приближается к 100 тыс., большинство из которых – мирные жители, включая женщин, детей и стариков. По его словам, Сектор Газа «стал самой большой тюрьмой под открытым небом».

    «Хочу, чтобы все помнили нашу неизменную позицию: нет никаких оправданий теракту 7 октября, но подвергать коллективному наказанию всех палестинцев неприемлемо», – заявил он. По его словам, ближневосточный регион оказался на грани большой войны, которую «кое-кто очень и очень хочет».

    Напомним, 23 сентября Израиль начал операцию, получившую название «Стрелы севера». Указывается, что основной целью израильских военных является создание безопасных условий на северных границах страны. В пятницу ВВС Израиля нанесли авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте.

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    27 сентября 2024, 06:21 • Новости дня
    Лавров потребовал от ООН начать арбитраж против США

    Лавров заявил о нарушениях США обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН

    Лавров потребовал от ООН начать арбитраж против США
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул необходимость скорейшего начала арбитража генсеком ООН Антониу Гутерришем против США за нарушение обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости срочного запуска арбитража против США со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает ТАСС. Такое требование прозвучало на встрече Лаврова с Гутерришем и связано с тем, что США, по мнению России, продолжают нарушать свои обязательства в рамках Соглашения о центральных учреждениях ООН от 1947 года.

    Лавров отметил, что ситуация требует немедленного вмешательства ООН, так как, по его словам, США не выполняют свои обязательства по данному соглашению, что неоднократно отмечалось в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. «Лавров привлек внимание генсекретаря к продолжающимся нарушениям США своих обязательств», - сообщается в документе МИД РФ.

    Кроме того, Лавров подчеркнул, что вопрос запуска арбитража уже неоднократно обсуждался в профильных резолюциях ООН, и настаивает на том, чтобы Гутерриш как можно скорее инициировал процедуру арбитража в отношении США.

    Ранее сообщалось, что Лавров и Гутерриш обсудили украинский конфликт.

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    26 сентября 2024, 20:51 • Новости дня
    Белый дом: Встреча Байдена и Зеленского не изменит позицию США по дальнобойным ударам
    Белый дом: Встреча Байдена и Зеленского не изменит позицию США по дальнобойным ударам
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Pres

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США после встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне не будут объявлять о смене подхода к запрету на дальнобойные удары Киева по территории России, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях», – заявила Жан-Пьер на брифинге. Хотя такие темы могут обсуждаться, она уточнила, что речь не пойдет о каких-либо изменениях в американской политике, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин заявлял, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну с НАТО.

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    26 сентября 2024, 00:50 • Новости дня
    Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере 375 млн долларов, следует из заявления Белого дома.

    В заявлении указано, что Байден передал госсекретарю США Энтони Блинкену полномочия для выделения оборонной продукции, предоставления услуг Минобороны США, куда входит подготовка и обучение, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что США могут объявить о выделении Украине дополнительных 8 млрд долларов военной помощи во время визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского.

    В администрации США сообщили, что Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.

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    27 сентября 2024, 08:59 • Новости дня
    Маск заявил о превосходстве Китая над США по производственным мощностям

    Бизнесмен Илон Маск признал, что Китай превзошел США по производственным мощностям

    Tекст: Александра Юдина

    Бизнесмен Илон Маск на странице в соцсети X (ранее Twitter, запрещено в России) выразил мнение о том, что Китай значительно превзошел США в области производственных мощностей.

    Основатель SpaceX и Tesla выразил свое мнение о текущем состоянии промышленной сферы в мире, отметив, что Китай значительно превзошел США по производственным мощностям, передает РИА «Новости».

    Ранее Илон Маск обвинил американские СМИ в том, что они действуют как пропагандистская машина Демократической партии.

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    28 сентября 2024, 20:27 • Новости дня
    Лавров объяснил бессмысленность войны с ядерной державой

    Лавров заявил о бессмысленности войны с Россией, обладающей ядерным потенциалом

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генассамблеи ООН.

    Лавров подчеркнул, что нынешние западные стратегии напоминают планы США и Великобритании по уничтожению СССР в 1945 году, когда разрабатывалась операция по уничтожению СССР под названием «Немыслимое». Эти планы, по его словам, тогда были секретными, а сегодня англосаксонские стратегии уже не скрывают своих намерений, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что стратеги Запада рассчитывают добиться победы над Россией через «нелигитимный неонацистский киевский режим», но уже готовят Европу к самоубийственной авантюре.

    «Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи «воевать до победного» с ядерной державой, каковой является Россия», - подчеркнул Лавров.

    Тем не менее, министр отметил, что Россия не отказывается от диалога с Западом. Она предлагает создать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, которая будет открыта для всех стран и организаций континента. Этот вопрос будет обсуждаться на международной конференции в Минске, открытие которой запланировано на 31 октября.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в российскую ядерную доктрину «безответственны и несвоевременны».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль воспринимает речи о подготовке к войне с Россией как официальную позицию Запада.

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.

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    26 сентября 2024, 04:10 • Новости дня
    Байден назвал условия для «разморозки» российских активов

    Российские активы на Западе будут оставаться замороженными, пока Россия не компенсирует Украине ущерб, заявил президент США Джо Байден.

    Байден напомнил о решении Группы семи выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. По словам американского лидера, активы будут заморожены, Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», передает ТАСС.

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение Евросоюза о выделении Украине кредита в размере 35 млрд евро, который будет погашаться за счет замороженных российских активов.

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    28 сентября 2024, 20:45 • Новости дня
    Лавров отреагировал на заявление Байдена об убийстве лидера «Хезболла»

    Лавров назвал слова Байдена об убийстве Насруллы отражением подходов США к конфликтам

    Сергей Лавров, комментируя заявление Джо Байдена о «справедливости» убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, подчеркнул, что это демонстрирует подходы США к ведению конфликтов и их руководству в таких ситуациях.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Джо Байдена о недавнем убийстве лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, пишет ТАСС. Байден одобрил убийство Насруллы, что, по мнению главы российского МИД, отражает подходы США к конфликтам.

    Лавров подчеркнул, что произошедшее в Бейруте политическое убийство является еще одним примером такой политики. Он отметил, что США имеют «иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться». Лавров сделал это заявление после своей поездки на неделю высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Высказывание Лаврова намекает на то, что США, по мнению России, руководствуются своей собственной интерпретацией правил ведения международных конфликтов. В данном случае это касается поддержки действий, направленных на физическое устранение политических лидеров.

    Ранее Байден одобрил ликвидацию лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы в результате израильской атаки, подчеркнув, что это «справедливая мера за многолетний террор». В своб очередь Лавров выразил крайнюю тревогу по поводу убийства Насруллы, назвав это политическим убийством и отметив обострение арабо-израильского конфликта.

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    26 сентября 2024, 19:44 • Новости дня
    Блинкен высказался об обновлении ядерной доктрины России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в российскую ядерную доктрину «безответственны и несвоевременны», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Этот шаг Москвы «абсолютно безответственен» на фоне проходящей в Нью-Йорке Генассамблеи ООН, заявил Блинкен в интервью MSNBC, передает Reuters. Кроме того, весь мир сейчас якобы говорит о «необходимости большего разоружения и нераспространения», добавил он.

    Напомним, Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.

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    Зеленский дал американцам очень простой выбор

    Цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось вообще ничего исторического. Виноват в этом только сам Зеленский, предложивший принимающей стороне простой выбор между статус-кво и ядерной войной. Но пока риск войны сохраняется. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    • Итоги визита Зеленского в США: не дали

      Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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