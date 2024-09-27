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    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

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    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

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    27 сентября 2024, 20:30 • Новости дня

    СМИ: Генсек «Хезболлы» остался невредим при атаке Израиля

    Al Hadath: Генсек «Хезболлы» шейх Насрулла избежал ранения при атаке израильских ВВС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь шиитской партии шейх Хасан Насрулла остался невредим после атаки израильских ВВС на подземный штаб «Хезболлы» в южном Бейруте, сообщил телеканал Al Hadath.

    По данным источников, на которые ссылается Al Hadath, «шейх Насрулла цел и невредим, с ним все хорошо», передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается, что руководство «Хезболлы» планирует выступить с официальным заявлением в ближайшие часы. Оно будет касаться «израильской агрессивной акции против Ливана».

    Напомним, Израиль объявил об ударе по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте.

    25 сентября 2024, 08:41 • Новости дня
    «Хезболла» ударила ракетой по штабу «Моссада»

    «Хезболла» заявила о ракетном ударе Qader-1 по штабу «Моссада» в Тель-Авиве

    Вооруженные отряды «Хезболла» нанесли ракетный удар по пригородам Тель-Авива, утверждая, что целью была штаб-квартира «Моссада», использовав для атаки баллистическую ракету Qader-1.

    Вооруженные отряды шиитской организации «Хезболла» взяли на себя ответственность за ракетный обстрел пригородов Тель-Авива, сообщает ТАСС. В заявлении, размещенном в телеграм-канале формирования, утверждается, что удар был нанесен по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад».

    В сообщении «Хезболлах» уточняется, что для атаки была использована баллистическая ракета Qader-1. В организации заявили, что удар был ответом на недавние инциденты в Ливане, включая взрывы пейджеров и беспроводных устройств, произошедшие 17 и 18 сентября.

    «Бойцы сил сопротивления использовали баллистическую ракету Qader-1 для поражения штаба разведки «Моссад», которая несет ответственность за взрывы пейджеров и беспроводных устройств связи в Ливане 17 и 18 сентября», – говорится в заявлении «Хезболла».

    В ночь на среду израильская армия сообщила об успешной ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы» Ибрагима Аль-Кубайси в результате точечного удара по Бейруту с использованием истребителей ВВС. Вслед за этим пресс-служба ливанского шиитского движения «Хезболла» подтвердила гибель командующего Ибрагима Аль-Кубайси.

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    25 сентября 2024, 03:32 • Новости дня
    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»

    Лавров указал на ухудшение ситуации в любом конфликте после вмешательства Запада

    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Запад, внедряясь в мировые конфликты как «решала», лишь усугубляет кризисы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Везде, куда Запад внедряется в качестве главного »решалы», извините меня за этот жаргон, везде наступала кризисная ситуация, становилось гораздо хуже: сотни тысяч жертв, разруха, социально-экономические проблемы», – приводит слова министра ТАСС.

    Лавров отметил, что аналогичные последствия наблюдаются в палестино-израильском и украинском конфликтах. Он заявил, что за время его «активной работы на международной арене» не было «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

    Министр также указал, что Запад стремится подчинить себе мировые явления и конфликты, продвигая концепцию «мирового порядка, основанного на правилах», которые ни разу не были предъявлены на бумаге. По его словам, США используют этот «порядок» для оправдания своих действий в разных регионах мира: «Тогда Соединенные Штаты выстраивают всех, придумывают какое-то обоснование и требуют от всех выполнять эти свои распоряжения».

    По мнению Лаврова, Запад игнорирует принципы международного права, считая, что может регулировать мировые процессы по своему усмотрению. Он отметил, что Вашингтон не уважает центральный принцип Устава ООН – суверенное равенство государств.

    Лавров также упомянул о двойных стандартах Запада, который поддерживает одностороннее провозглашение независимости Косова, но осуждает референдум в Крыму. Министр выразил уверенность, что такие действия демонстрируют избирательный подход Запада к международному праву, что приводит к обострению конфликтов.

    Лавров заявил, что Запад перешел к микрофонной дипломатии в ООН, занимаясь возвеличиванием преступлений киевского режима и игнорируя принципы прямого диалога и учета интересов всех сторон. «Показательно, что в Совете Безопасности, где всегда с советских времен, с самых первых лет существования ООН, даже в годы холодной войны, в годы противостояния, все-таки торжествовала практика общения – не через микрофон, а садились и обсуждали», – сказал он.

    Кроме того, Лавров заявил, что многие государства стремятся сократить зависимость от доллара, осознавая ненадежность Запада. Он вспомнил, как в 1990-е годы западные эмиссары убеждали в безопасности доллара как общемирового достояния, но сейчас многие страны либо бегут от него, либо стараются снизить зависимость.

    Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Лавров отметил, что Запад блокировал возможность восточноевропейских кандидатов стать генеральным секретарем ООН.

    «Долго шло перетягивание каната, развивающиеся страны – азиатские, африканские, латиноамериканские – предпочли как бы не втягиваться в эту тяжбу. Ну и тогда мы согласились на компромиссную фигуру, которой был Антониу Гутерриш, но тем не менее осадок остался», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия должна победить в конфликте на Украине, так как Запад «другого языка не понимает». Он отметил, что руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители.

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    27 сентября 2024, 19:07 • Видео
    Итоги визита Зеленского в США: не дали

    Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

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    25 сентября 2024, 19:41 • Новости дня
    Израиль сообщил о подготовке наземной операции в Ливане

    Израиль сообщил об ударах по «Хезболле» в Ливане

    Израиль сообщил о подготовке наземной операции в Ливане
    @ JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия Израиля продолжает наносить удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

    Он рассказал, что армия Израиля весь день наносит удары, а также готовится к наземному маневру, передает ТАСС.

    Ранее израильская армия сообщила об успешной ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы» Ибрагима Аль-Кубайси в результате точечного удара по Бейруту с использованием истребителей ВВС.

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    26 сентября 2024, 01:40 • Новости дня
    Иран назвал ситуацию в Ливане и на Ближнем Востоке близкой к войне

    Иран назвал ситуацию в Ливане и на Ближнем Востоке беспрецедентной и близкой к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на Ближнем Востоке находится на пороге полномасштабного конфликта, Израиль должен немедленно прекратить свои атаки на Газу и Ливан, заявил журналистам глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    «Совет Безопасности должен немедленно принять миры, чтобы остановить войну, которую ведет Израиль, способствовать прекращению огня», – цитирует ТАСС Арагчи.

    По его словам, если не вмешается Совбез ООН и не остановит эскалацию, то может начаться полномасштабный конфликт. Глава иранского МИДа подчеркнул, что Иран не останется в стороне, если в Ливане начнется большая война.

    Арагчи также заявил, что мировое сообщество не может игнорировать роль США и их союзников в пособничестве агрессивных действий Израиля.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эскалация конфликта между Ливаном и Израилем вызывает серьезные опасения у России из-за риска полной дестабилизации Ближнего Востока.

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    26 сентября 2024, 02:14 • Новости дня
    Россия призвала к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил о необходимости срочного прекращения огня на Ближнем Востоке, подчеркнув, что ситуация в регионе вышла из-под контроля и грозит дальнейшей эскалацией.

    Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации на Ближнем Востоке, Сергей Вершинин выразил глубокую озабоченность в связи с обострением конфликта в регионе. Дипломат подчеркнул, что единственным выходом из сложившейся ситуации является немедленное прекращение огня и возобновление политико-дипломатических переговоров.

    «Происходящее на Ближнем Востоке в очередной раз подтверждает, что поиск мирного решения возможен только через диалог», – отметил Вершинин, передает ТАСС.

    По его словам, эскалация насилия в регионе привела к гуманитарной катастрофе и угрожает безопасности всего мира.

    Россия также призвала все стороны конфликта к сдержанности и воздержанию от любых действий, которые могли бы привести к дальнейшему обострению ситуации.

    Ранее МИД Ирана заявил, что ситуация на Ближнем Востоке находится на пороге полномасштабного конфликта, Израиль должен немедленно прекратить свои атаки на Газу и Ливан,

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    26 сентября 2024, 19:04 • Новости дня
    Израиль заявил о ликвидации командира воздушных сил «Хезболлы»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные объявили о ликвидации руководителя воздушных сил «Хезболлы» Мухаммеда Хусейна Срура, сообщили в армии Израиля.

    Мухаммед Хусейн Срур был ликвидирован в Бейруте в результате точечного авиаудара, заявила израильская сторона, передает ТАСС.

    До этого Израиль объявлял о ликвидации командира спецподразделения «Нухба» палестинского движения ХАМАС, а также сообщал, что не собирается останавливать боевые действия на территории Ливана.

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    26 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Израиль заявил о ликвидации командира спецподразделения ХАМАС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала командира спецподразделения «Нухба» палестинского движения ХАМАС и еще одного бойца движения, который, по данным военных Израиля, участвовал в нападении в октябре 2023 года.

    В сообщении говорится, что истребители ВВС при сотрудничестве со службой общей безопасности (ШАБАК) нанесли точечные удары по командующему подразделения «Нухаба» террористической организации ХАМАС и террористу, принимавшему участие в событиях 7 октября, передает РИА «Новости».

    Как указал ЦАХАЛ, на прошлой неделе в районе Рафаха был уничтожен Сулийман Джавад Абу Лафи, который отвечал за поставку оружия на территорию сектора Газа. Кроме того, в результате авиаудара ликвидирован брат Сулиймана, Абдулла Абу Лафи - боец палестинского движения «Исламский Джихад».

    В пресс-службе подчеркнули, что за минувшие сутки в ходе операции в районе Рафаха силы 162-й дивизии ЦАХАЛ уничтожили около 15 бойцов ХАМАС.

    Ранее израильская армия заявила о ликвидации командира взвода ракетных сил батальона «Хан-Юнис» палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

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    25 сентября 2024, 06:57 • Новости дня
    «Хезболла» подтвердила гибель командира ракетных сил

    «Хезболла» подтвердила гибель командира ракетных сил движения Ибрагима Аль-Кубайси

    Tекст: Антон Антонов

    Погиб «командующий» Ибрагим Аль-Кубайси, сообщила пресс-служба ливанского шиитского движения «Хезболла».

    Сообщается, что Аль-Кубайси «пал смертью мученика», передает ТАСС.

    По данным СМИ, он руководил управлением ракетными вооружениями «Хезболлы», передает РИА «Новости».

    Напомним, израильская армия сообщила об успешной ликвидации Аль-Кубайси в результате точечного удара по Бейруту с использованием истребителей ВВС.

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    26 сентября 2024, 10:45 • Новости дня
    Израиль за ночь нанес авиаудары почти по 75 объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Израиля продолжили ночью наносить удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана, за ночь были атакованы около 75 целей, сообщила армейская пресс-служба.

    По ее данным, удары были нанесены по Южному Ливану и долине Бекаа на востоке страны, поражены пусковые установки, готовые к обстрелам в направлении Израиля пусковые установки, склады боеприпасов, иные объекты военной инфраструктуры и отдельно взятые участники «Хезболлы», передает ТАСС.

    Ранее посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что Ливан находится на пороге гуманитарной катастрофы, кроме того, существует высокий риск войны с Израилем.

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    26 сентября 2024, 00:35 • Новости дня
    Число погибших за сутки в Ливане из-за ударов Израиля превысило 70 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Общее число погибших за сутки в различных районах Ливана в результате ударов израильских ВС превысило 70 человек, сообщил Al Mayadeen.

    Телеканал ссылается на данные Минздрава Ливана, согласно которым за сутки от ударов Израиля погибли более 70 человек,  со ссылкой на Минздрав страны, а около 400 ливанцев пострадали, передает ТАСС.

    В то же время в Минздраве сообщили, что после атаки Израиля в Горном Ливане погибли 22 человека, 48 ранено. Обстрелам, как утверждается, подверглись как минимум три населенных пункта в Горном Ливане. При этом телеканал не уточняет, являются ли жертвы ударов гражданскими лицами или бойцами шиитского движения «Хезболла».

    Ранее сообщалось о 51 погибшем и 223 раненых в Ливане.

    Посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что Ливан находится на пороге гуманитарной катастрофы, кроме того, существует высокий риск войны с Израилем.

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    27 сентября 2024, 00:39 • Новости дня
    ВВС Израиля уничтожили 220 целей «Хезболла» в Ливане

    Израильские ВВС за сутки нанесли удары по 220 военным целям «Хезболла» в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская авиация за сутки поразила 220 объектов «Хезболла» в Ливане, включая пусковые установки и склады вооружений.

    По информации, переданной ТАСС, израильские военно-воздушные силы за день атаковали 220 целей, связанных с движением «Хезболла» в Ливане. Среди них были названы террористические объекты, пусковые установки, склады ракет и оружия, а также позиции вооруженных радикалов.

    Армия обороны Израиля в своем заявлении подчеркнула, что продолжает операции по ослаблению и уничтожению военного потенциала «Хезболла».

    Представитель армии отметил: «Армия обороны Израиля продолжает действовать, чтобы ослабить и уничтожить террористический потенциал «Хезболла».

    Операция, получившая название «Стрелы севера», началась 23 сентября. Основной целью израильских военных является создание безопасных условий на северных границах страны, где обстрелы со стороны «Хезболлах» продолжаются с 8 октября 2023 года. Это позволит вернуть десятки тысяч эвакуированных жителей в свои дома.

    Ранее израильские военные объявили о ликвидации руководителя воздушных сил «Хезболлы» Мухаммеда Хусейна Срура.

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    25 сентября 2024, 18:12 • Новости дня
    В Ливане за сутки из-за атак Израиля погиб 51 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки из-за израильских атак на ливанской территории погибли минимум 51 человек, ранения получили 223 человека, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъярд.

    Медицинские учреждения переполнены, медики работают в чрезвычайном режиме, заявил и. о. министра, передает ТАСС.

    Отмечается, что в прошлые сутки из-за атак Израиля погибли 569 человек, ранения получили более 1,8 тыс. человек.

    Ранее сообщалось, что в результате израильского удара по Ливану погибла сотрудница УВКБ ООН Дина Дарвиш и ее младший сын.

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    27 сентября 2024, 18:27 • Новости дня
    Арабские дипломаты покинули Генассамблею ООН при выступлении Нетаньяху

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации арабских стран встали и покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН в знак протеста, когда на трибуну для выступления вышел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    В момент, когда председатель пригласил Нетаньяху на трибуну, десятки дипломатов встали и начали покидать зал, передает ТАСС.

    Это произошло во время общеполитических дискуссий. Некоторые делегации предпочли вовсе не приходить на выступление Нетаньяху. В результате выступление израильского премьера проходило в полупустом зале.

    Ранее Ливан заявил о гибели 35 детей в результате израильских авиаударов.

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    27 сентября 2024, 02:58 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Иордании призвали к прекращению огня в Газе

    Лавров и глава МИД Иордании ас-Сафади призвали прекратить огонь в Газе и перейти к дипломатии

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров и Айман ас-Сафади подчеркнули важность завершения огня в Газе и перевода ситуации в политико-дипломатическое русло на встрече в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Сергей Лавров и Айман ас-Сафади на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН обсудили ключевые вопросы ближневосточной повестки дня, сообщает ТАСС. В центре внимания была продолжающаяся эскалация палестино-израильского конфликта в секторе Газа.

    Министры подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и перевода ситуации в политико-дипломатическое русло согласно решениям Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

    Помимо ситуации в Газе, Лавров и ас-Сафади обсудили урегулирование кризисов в Ливане и Сирии. Они отметили совпадение или близость подходов России и Иордании к решению этих вопросов. Основное внимание было уделено неукоснительному соблюдению норм международного права с учетом интересов всех вовлеченных сторон.

    Министры также уделили внимание развитию российско-иорданских отношений, которые традиционно являются дружественными. Среди обсуждаемых тем были приоритетные задачи поступательного развития двустороннего сотрудничества в различных областях.

    Ранее сообщалось, что израильский авиаудар по школе в Газе унес жизни 20 человек.

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    27 сентября 2024, 09:35 • Новости дня
    В Ливане причиной взрывов пейджеров назвали заминированные аккумуляторы

    CNN: В Ливане причиной взрывов пейджеров назвали заминированные аккумуляторы

    Tекст: Александра Юдина

    В Ливане установили, что взрывы пейджеров, принадлежавших членам шиитского движения «Хезболла», были вызваны заминированными аккумуляторами, скрывающими взрывчатое вещество, сообщает канал CNN.

    По данным двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности Ливана, взрывчатое вещество было изощренно спрятано в батареях пейджеров, передает РИА «Новости».

    Как отметил один из источников, который лично осматривал один из взломанных пейджеров, взрывчатое вещество было интегрировано в литиевую батарею пейджера таким образом, что оно практически не обнаруживалось.

    «Я никогда не видел ничего подобного», – подчеркнул он.

    Напомним, сообщалось, что израильская разведка «Моссад» могла заложить небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров, заказанных шиитским движением «Хезболла» у тайваньской фирмы.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как была технически устроена операция и почему организация использовала именно пейджеры для коммуникации между членами.

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      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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