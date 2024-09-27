Решетников поздравил работников туризма с профессиональным праздником

Решетников поздравил работников туризма и отметил рост внутреннего потока

В России в сфере туризма работают более 1 млн человек. Помимо турагентств, гостиниц, парков развлечений, аквапарков путешествия создают комфортными гиды, переводчики, работники культуры, музеев.

В настоящее время наблюдается рост внутреннего туризма, в июле достигнут рекордный показатель в 10 млн путешественников за месяц, отмечается в Telegram-канале правительства России.

«Всех нас родители брали в детстве в поездки. Это безумно теплые воспоминания, которые потом создают привычку много ездить по своей стране. И это такая инвестиция в будущее, это все – туризм», – сказал министр.

Решетников отметил, что 27 сентября – День туризма. Это день тех, кто все это создает. «Всех поздравляю! Огромное спасибо за их труд! Мы в самом начале пути. У нас много планов. Все трудности трансформируем в задачи и шаг за шагом их решим».

«Сегодня в России туристическая сфера объединяет более 200 тыс. компаний, в которых трудятся свыше 1 млн человек. Создавать новые курорты, точки притяжения и делать путешествия по стране безопаснее, доступнее и комфортнее помогает нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Только по программе льготного кредитования строится более 50 тыс. гостиничных номеров. Еще свыше 70 тыс. появится при строительстве федеральных круглогодичных морских курортов в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал», который реализуется по поручению президента Владимира Путина», – отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, его слова приводятся на сайте правительства.

Вице-премьер добавил, что за восемь месяцев текущего года совершено почти 58,5 млн турпоездок по России, рост составил 11,4% к аналогичному периоду прошлого года.

Ожидается, что по итогам года число турпоездок по стране составит рекордный 91 млн. К 2030 году турпоток по стране должен вырасти до 140 млн в год – такую задачу поставил президент Владимир Путин.

Сегодня туризм становится драйвером и для других отраслей промышленности, а также точкой роста экономики регионов. Решетников отметил, что инвестиции в отрасль только по итогам прошлого года превысили 800 млрд рублей.

«Сегодня мы видим настоящий инвестиционный бум на туристическом рынке. За первое полугодие объем инвестиций составил 377 млрд рублей, что на 64% превышает показатели прошлого года. За этими цифрами – новые гостиницы, новые горнолыжные курорты, парки развлечений, точки туристического притяжения. Только в этом году по трем ключевым программам нацпроекта – на программу льготного кредитования, на поддержку строительства модульных гостиниц и единую субсидию – мы направим свыше 30 млрд рублей», – заключил Решетников.