Кремль сдержанно отнесся к статьям о «плане Зеленского»

Участники программы «Время героев» заняли высокие должности в Ставрополе и Якутии

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно информации из Telegram-канала программы «Время героев», Гурциев занял должность первого заместителя главы Ставрополя, а Юргин стал исполняющим обязанности Министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

Как отметил Гурциев, программа «Время героев» включает в себя большое количество полезных и важных знаний для перевода на государственную гражданскую службу.

«За время стажировки я изучил работу муниципалитета, в частности, его структурные подразделения, градостроительный комитет, комитет городского хозяйства, комитет экономического развития. Ознакомился с работой районов города», – рассказал он.

Юргин, занявший пост и.о. министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии, на новой должности занялся продвижением патриотического воспитания среди молодежи. «Мне активно в этом помогают бывшие участники СВО. Мы берем курс на подрастающее поколение и надеемся, вырастить достойных людей», – отметил он.

По словам Юргина, быстро погрузиться в новую сферу деятельности ему помогли поддержка и активная вовлеченность в работу со стороны наставника в лице главы Якутии Айсена Николаева.

«Вместе с главой республики мы часто ездили на встречи, мероприятия, я принял участие в четырех национальных проектах в Нерюнгри и успел сделать многое другое за время стажировки. Стараюсь учиться его управленческим методикам, скорости принятия решений», – отметил он.

Гурциев родился в 1990 году во Владикавказе. В 2012 году окончил Военную академию связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного в Петербурге по специальности «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», получив квалификацию «Инженер». С 2007 года служил в Вооруженных силах России. С 2019 года Гурциев возглавлял центр боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Юргин родился в поселке Нижний Куранах Алданского района Республики Саха (Якутия) в 1995 году. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В разное время командовал взводом, ротой и батальоном. С 2023 года до назначения в республиканское правительство был командиром отряда (штурмового) мотострелкового полка.

«Время героев» – программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Создана по распоряжению президента России по модели «Школы губернаторов».

Цель – подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.

Ранее участник инициированной президентом программы «Время героев» Александр Суразов возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.