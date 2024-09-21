Водолазы МЧС решили обследовать затопленную подлодку К-27 в Карском море

МЧС решило обследовать атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море 32 года назад, сообщает РИА «Новости». Подводная лодка, находящаяся на глубине 31 метр в заливе Степового, является одним из самых радиационно опасных объектов в российской Арктике. Водолазы продолжают работы в сложных погодных условиях, включая снежные бури и низкие температуры.

К-27 была единственным судном, построенным по проекту 645 ЖМТ с жидким металлом в качестве теплоносителя. До 1965 года она числилась как крейсерская подводная лодка, а позже была переведена в разряд опытных. В мае 1968 года на К-27 произошла радиационная авария, в результате которой пострадал весь экипаж, а девять человек погибли.

Подлодка была исключена из состава ВМФ СССР только в 1979 году, а в сентябре 1982 года затоплена в Карском море у архипелага Новая Земля. На протяжении последних пяти лет МЧС активно занимается разминированием и обследованием затопленных объектов, обнаружив и подняв почти 126 тыс. взрывоопасных предметов. Работы в рамках текущей экспедиции проводятся на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш».

Еще в 2012 году сообщалось, что две затопленные атомные подлодки Северного флота К-27 и К-159 будут подняты и утилизированы на суше, этот пункт был включен в проект стратегии развития Арктической зоны России.