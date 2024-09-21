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    Российский атом пробивает европейские санкции
    Лавров назвал шуткой слова Путина о «поддержке» Харрис
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    Психолог рассказала, как убедить детей не спиливать зубную эмаль
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    Лавров назвал шуткой слова Путина о «поддержке» Харрис
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    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

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    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

    39 комментариев
    21 сентября 2024, 08:14 • Новости дня

    Силы ПВО сбили шесть ракет и дрон ВСУ над Курской областью

    Российские силы ПВО сбили шесть ракет и беспилотник ВСУ в Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Силы противовоздушной обороны России успешно перехватили шесть ракет и беспилотник над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

    Он написал в своем Telegram-канале, что российские силы ПВО успешно сбили шесть ракет и один беспилотник Вооруженных сил Украины.

    Смирнов поблагодарил подразделения ПВО за работу.

    В ночь на 21 сентября силы ПВО перехватили и уничтожили 101 украинский беспилотник самолетного типа над различными регионами России и Азовским морем.

    20 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» возглавил комитет по физкультуре и спорту Республики Алтай

    Участник программы «Время героев» возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай

    Участник инициированной президентом программы «Время героев» Александр Суразов возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.

    После завершения обучения на первом модуле программы он, как и остальные участники, прошел стажировку, причем наставником Суразова стал избранный глава Республики Алтай Андрей Турчак. Во время стажировки Суразов и получил назначение, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

    Сам он рассказал, что программа «Время героев» полностью поменяла его жизнь. «Буквально несколько месяцев назад я находился в окопе, выполнял боевые задачи, а сейчас работаю в правительстве региона, приношу пользу республике. Я провожу мероприятия спортивной направленности: соревнования по самбо, День физкультурника, масштабное мероприятие «Пара-Алтай», было много встреч с жителями региона. За этот месяц я проехал больше 15 тыс. километров, побывал во всех районах республики. Сейчас у меня появилась возможность посетить каждый населенный пункт, вникнуть в проблемы людей, пообщаться и сделать для них много полезного. Именно программа «Время героев» дала мне возможность самореализоваться, приносить пользу», – отметил он.

    Суразов рассказал, что еще до распределения наставников среди участников программы попасть хотел именно к Турчаку, тогда еще секретарю Генсовета партии «Единая Россия». Как раз вскоре после начала обучения Турчак был назначен врио главы Республики Алтай – родного региона Александра Суразова, в результате наставничество началось во время образовательного модуля и продолжилось в период стажировки.

    Александр Суразов родился в селе Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтая в 1998 году. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище, командовал мотострелковым и противотанковым взводами. С 2023 года занимал должность начальника штаба – замкомандира батальона. Награжден двумя орденами Мужества, медалью «За храбрость» II степени, медалью Жукова и медалью «За боевые отличия».

    В мае 2024- го после прохождения отборочного этапа стал участником программы «Время героев».

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    20 сентября 2024, 10:15 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ использовали более 200 танков и свыше 400 боевых машин при вторжении в Курскую область, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

    Он подчеркнул, что для этого маневра было привлечено значительное количество ресурсов, что подтверждает серьезность данной операции, сообщают «Ведомости».

    Алаудинов отметил, что вследствие значительных потерь в технике ВСУ были вынуждены начать использовать резервы, которые предназначались для критических ситуаций. Среди задействованной техники оказались и танки Leopard.

    На данный момент ВСУ сталкиваются с трудностями на Суджанском направлении в Курской области.

    По данным Минобороны, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 122 танка.

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    20 сентября 2024, 18:47 • Видео
    Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

    «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    20 сентября 2024, 18:28 • Новости дня
    Названо обнаруженное в рациях «Хезболлы» мощное взрывчатое вещество
    Названо обнаруженное в рациях «Хезболлы» мощное взрывчатое вещество
    @ REUTERS/Kim Kyung-Hoon

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взорвавшиеся в Ливане рации, предположительно принадлежащие организации «Хезболла», были начинены мощным взрывчатым веществом пентаэритриттетранитратом (PETN), которое используется для снаряжения капсюлей-детонаторов, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источник в Ливане, знакомый с компонентами устройства, причиной взрывов, произошедших в Ливане 18 сентября, стало детонирование батарей в рациях модели IC-V82 японского производства, передает ТАСС.

    Согласно данным расследования, батареи были начинены высокочувствительным взрывчатым веществом PETN. Отмечается, что это вещество широко используется в военных целях благодаря своей высокой мощности и способности к детонации при незначительном механическом воздействии.

    Представители японской корпорации Icom, производителя раций, заявили, что компания прекратила производство и поставку модели IC-V82 десять лет назад. В связи с этим эксперты не исключают, что взорвавшиеся рации могли быть модифицированы с целью закладки взрывчатки.

    Особую опасность представляло то, что взрывы происходили даже в тех случаях, когда аккумуляторный блок был отделен от основной части рации. Это свидетельствует о том, что взрывчатое вещество было тщательно интегрировано в конструкцию устройства.

    Во вторник в различных районах Ливана произошла детонация этих пейджеров, в результате инцидента более 2,8 тыс. человек получили ранения, а 12 человек погибли. «Хезболла» объявила о гибели 20 бойцов, включая командиров, в результате взрыва раций. Израильскую сторону считают ответственной за взрыв пейджеров. В четверг число жертв взрывов в разных районах Ливана возросло до 25 человек, ранено 608 человек.

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    20 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского

    Политолог Скачко: Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести победу Киеву хоронит план Зеленского

    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно. Либо в Вашингтоне придумали очередное прикрытие и дымовую завесу перед объявлением ключевого решения, либо администрация Джо Байдена «включила задний ход» и передумала снимать ограничения для ВСУ. Если верна вторая версия, то США уже «похоронили» план Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Вашингтон прокачивает собственные навыки в политической риторике», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что на следующей неделе, 26 сентября, должна состояться встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским, где последний, как ожидается, представит «план победы» Украины. Один из пунктов инициативы предполагает получение Киевом санкции на нанесение дальнобойных ударов по России.

    На этом фоне заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно, полагает собеседник. Скачко объясняет подобную риторику двумя версиями. «Либо это очередное прикрытие и дымовая завеса перед объявлением ключевого решения, либо в США «включили задний ход» и передумали снимать ограничения для ВСУ», – уточнил политолог.

    «Если верной окажется вторая версия, то можно говорить о том, что Пентагон «похоронил» план Зеленского, – иронично отметил спикер. – Хотя не всю инициативу, но один из важных для Киева пунктов. В качестве утешительного приза украинским властям могут передать оружие и деньги, а также пообещать «скорое» приглашение страны в НАТО».

    Эксперт призвал дождаться встречи Байдена с Зеленским – тогда станет понятным, чем именно была вызвана риторика представителя Пентагона. «Однако до тех пор стоит ожидать, что американские чиновники продолжат «жевать жвачку» и делать подобные заявления, поскольку им важно заполнять информационную дыру», – заключил Скачко.

    Ранее Пентагон исключил влияние ударов ВСУ вглубь России на ход конфликта. «Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Она также назвала «заблуждением» предположение о том, что снятие этого запрета позволит Украине вернуть утраченные территории. Кроме того, представитель Пентагона в очередной раз указала на то, что США по-прежнему придерживаются политики, которая не разрешает Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером в Вашингтоне заявили, что не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием по России. Незадолго до этого Владимир Путин предупреждал, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Тем временем Владимир Зеленский накануне сообщил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. Инициатива подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли план нереализуемым.

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    20 сентября 2024, 09:54 • Новости дня
    Расследовано убийство американского военкора Рассела Бентли в Донецке
    Расследовано убийство американского военкора Рассела Бентли в Донецке
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по убийству Рассела Бентли, в котором обвиняются четверо военнослужащих России, применивших физическое насилие и пытки.

    Главным военным следственным управлением СК обвиняются военнослужащие Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов в нарушении полномочий, применении насилия и укрывательстве преступления, говорится в Telegram-канале СК.

    Следствие установило, что 8 апреля 2024 года в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили физическое насилие и пытки к Бентли, что привело к его смерти. В тот же день Вансяцкий и Агальцев взорвали автомобиль с его телом. На следующий день Бажин переместил останки Бентли, чтобы скрыть преступление.

    Обвиняемые в данный момент знакомятся с материалами дела. После этого дело будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

    Американский журналист и доброволец Рассел Бентли, сотрудничавший с агентством Sputnik, погиб в Донецке в апреле 2024 года. Позднее Главное военное следственное управление СК России задержало подозреваемых в убийстве американского добровольца Рассела Бентли с позывным «Техас», который воевал на стороне ДНР.

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    20 сентября 2024, 20:44 • Новости дня
    Мишустин утвердил список навязывающих нетрадиционные ценности стран
    Мишустин утвердил список навязывающих нетрадиционные ценности стран
    @ Oliver Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перечень государств, навязывающих деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, утвержден председателем правительства Михаилом Мишустиным.

    В списке из 47 стран оказались экономически недружественные России государства, включая США, Великобританию (вместе с коронными владениями Британской короны и Британскими заморскими территориями), Германию, Францию, Японию, передает ТАСС.

    В списке также значатся Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Багамские острова, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Микронезия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан Марино, Северная Македония, Сингапур, Словения, Тайвань, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

    Из стран ЕС нет Словакии и Венгрии, а из стран НАТО – Турции.

    Источник агентства, знакомый с подготовкой документа, пояснил, что перечень утвержден в соответствии с указом президента Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные ценности.

    Ранее Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении иностранцам, которые не приемлют ценности Запада. Согласно документу, зарубежные граждане, не принимающие политику своих государств, которая противоречит традиционным ценностям, смогут обратиться за временным проживанием в России без необходимости соблюдения установленной квоты и предоставления подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства.

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    20 сентября 2024, 18:44 • Новости дня
    ВС России перерезали снабжение ВСУ по железной дороге на Покровск
    ВС России перерезали снабжение ВСУ по железной дороге на Покровск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска уничтожили мост, по которому проходила железная дорога в Покровск, что затруднило транспортировку украинских войск и боеприпасов, сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Российские военные разрушили мост, обеспечивавший железнодорожное сообщение на Покровск, передает «Первый канал» со ссылкой на слова советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Это событие затруднило для ВСУ доставку личного состава и боеприпасов по железной дороге в этот район, сообщает «Российская газета».

    Кимаковский уточнил, что в настоящее время ведутся активные тактические действия на реке Журавка, представляющей последнюю природную преграду перед Мирноградом и Покровском. На этом направлении задействованы артиллерия и ВКС.

    Также ранее стало известно, что ВС России уничтожили три моста в окрестностях Красноармейска, которые обеспечивали стратегическую логистическую поддержку для ВСУ. Этот город долгое время играл важную роль в логистической системе украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил о тяжелых боях на Кураховском и Покровском направлениях, которые продолжаются ежедневно, заявил он в своем обращении. Ранее Марьяна Безуглая утверждала, что главком ВСУ Александр Сырский приказал разделить Красноармейское направление на два для сокрытия провалов украинских военных на фронте.

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    20 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    В Ирландии напомнили Западу о российской «Царь-бомбе»

    Журналист Боуз напомнил Западу о наличии у России мощнейшей «Царь-бомбы»

    В Ирландии напомнили Западу о российской «Царь-бомбе»
    @ Pavel Golovkin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае ядерной войны Россия может применить мощнейшую в истории человечества термоядерную «Царь-бомбу», эта мысль ужасает, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    «Мысль о том, что западные политики рассматривают даже отдаленную перспективу эскалации конфликта с Россией, который, как бы маловероятно это ни было, может закончиться применением этого оружия, абсолютно ужасает», – написал журналист в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ядерный арсенал России в настоящее время является самым крупным и передовым в мире.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне.

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    20 сентября 2024, 14:49 • Новости дня
    Удар нанесен по складу со снарядами и ракетами в порту Одессы
    Удар нанесен по складу со снарядами и ракетами в порту Одессы
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Константин Сергеев

    По порту в Одессе нанесли удар, разрушен склад, который накануне загрузили снарядами и ракетами, сообщили представители подполья.

    «В 13.45 в Одессе услышан мощный взрыв. Прилет в порт в районе Пересыпь. Попали в склад, который буквально вчера загружен снарядами и ракетами. Слышится мощная и множественная детонация», – сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД ранее в пятницу, взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги в Одесской области.

    Ранее сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы в районе железнодорожной станции, где находились склады ВСУ.

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    20 сентября 2024, 11:48 • Новости дня
    Эксперт заявил о полномасштабном военном конфликте Израиля с Ливаном

    Политолог Ципис: Развитие конфликта Израиля с Ливаном зависит от действий Ирана

    Эксперт заявил о полномасштабном военном конфликте Израиля с Ливаном
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Израиль сначала лишил «Хезболлу» средств связи, а затем нанес удары по складам и инфраструктуре группировки. Тактика ЦАХАЛ заключается в прощупывании пределов терпения иранской стороны. Чем дольше Тегеран не реагирует, тем более дерзко будет действовать еврейское государство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее «Хезболла» и Израиль обменялись массированными ударами.

    «Взрывы пейджеров и раций «Хезболлы» и массированные атаки ЦАХАЛ по югу Ливана стоит рассматривать как этапы одной операции Тель-Авива. Сначала израильская сторона лишила шиитскую группировку средств связи, тем самым нарушив координацию внутри движения, а затем нанесла удары по складам и инфраструктуре формирований», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.  

    Он напомнил, что накануне начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви одобрил военные планы, касающиеся северного направления. «Фактически речь идет о полномасштабном конфликте еврейского государства с Ливаном. Последует ли дальше наземная операция израильской армии, говорить пока трудно. Однако стоит ожидать, что Израиль продолжит эскалировать ситуацию на границе и «гнуть палку» настолько, насколько ему позволят это сделать», – считает собеседник.

    По словам Циписа, тактика ЦАХАЛ заключается в прощупывании пределов терпения иранской стороны. «Чем дольше Тегеран не реагирует, тем более дерзко действует Израиль», – заметил он. Как полагает эксперт, именно от действий Ирана зависит, как дальше будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке. «Ключевой вопрос заключается в том, отдаст ли Исламская республика «Хезболлу» на растерзание Израиля или заступится за группировку», – пояснил аналитик.

    Он допускает, что в итоге Тегеран останется в стороне. Ципис напомнил об убийстве главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, о ранении посла Ирана в Ливане Моджтабы Амани. «Ответа со стороны Ирана так и не последовало. Это заставляет склоняться в пользу версии о том, что Исламская республика не будет заступаться за «Хезболлу», – уточнил политолог.

    Несмотря на то, что такой шаг станет ударом по репутации Тегерана, «в Иране готовы пойти на это». «Дело в том, что баланс сил в глобальной геополитике существенно изменился. Многие страны жертвуют своими прокси, потому что война перешла на другой уровень. В настоящее время происходит формирование новых мегаблоков. Иран, вероятно, склоняется к тому, что мелкие группировки становятся неактуальными», – заключил Ципис.

    Ранее «Хезболла» и Израиль обменялись массированными ударами. Шиитское движение атаковало 17 позиций ЦАХАЛ на разных участках израильско-ливанской границы, сообщила пресс-служба движения. В течение четверга «Хезболла» атаковала казармы, опорные пункты и места скопления израильской армии. В группировке заявляли, что среди военных ЦАХАЛ есть потери.

    Армия Израиля, в свою очередь, совершила серию атак на юге Ливана. Были поражены около 100 пусковых установок и объектов «Хезболлы». ЦАХАЛ также добавил, что еврейское государство «продолжит свои действия по ослаблению инфраструктуры и возможностей террористической организации «Хезболла».

    Массированный обстрел территории Ливана со стороны Израиля начался накануне после того, как начальник генштаба Армии обороны страны Герци Халеви одобрил военные планы, касающиеся северного направления. Сообщалось о демонстративном пролете израильских истребителей над Бейрутом. Это произошло в то время, когда генсек движения «Хезболла» Хасан Насралла выступал с телеобращением в связи со взрывами электронных устройств. Он указал: уже сейчас речь идет о «состоянии войны».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что начало операции Израиля в Ливане грозит катастрофой. «Мы вновь призвали стороны к максимальной сдержанности, прекращению боевых действий. Готовимся к тесному взаимодействию с партнерами, чтобы снизить напряженность и стабилизировать военно-политическую обстановку», – отметила она.

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    20 сентября 2024, 19:23 • Новости дня
    РПЦ поддержала инициативу об исключении теории Дарвина из школьных учебников
    РПЦ поддержала инициативу об исключении теории Дарвина из школьных учебников
    @ CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители Русской православной церкви поддержали предложение об исключении теории эволюции Чарльза Дарвина из школьной программы.

    Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, иерей Федор Лукьянов, предложил исключить теорию Дарвина из школьной программы, передает РИА «Новости». Он отметил, что поддерживает мнение помощника председателя правительства Чечни Муслима Хучиева о необходимости такого шага, так как считает, что теория эволюции вводит школьников в заблуждение.

    Лукьянов подчеркнул, что данное предложение связано с задачей по формированию у детей правильного мировоззрения, которое, по его мнению, не должно включать противоречивую теорию эволюции. Он также выразил уверенность, что исключение этой темы из школьных учебников поможет избежать недопонимания и путаницы среди учащихся.

    На ваш взгляд
    Надо ли преподавать теорию Дарвина в средних школах?



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    Предложение иерея вызвало широкий общественный резонанс. Одни эксперты считают, что такой шаг может негативно сказаться на уровне образования в стране, а другие, в частности представители религиозных кругов, поддерживают инициативу, утверждая, что это поможет укрепить духовные ценности.

    Ранее помощник председателя правительства Чечни Муслим Хучиев предложил исключить теорию происхождения видов Чарльза Дарвина из школьных учебников.

    Коментарии (61)
    20 сентября 2024, 19:53 • Новости дня
    Эксперт: Привезенной из Литвы ТЭЦ хватит Украине на половину небольшого города

    Эксперт Анпилогов: Передача литовской ТЭЦ Украине – это декларативный шаг

    Эксперт: Привезенной из Литвы ТЭЦ хватит Украине на половину небольшого города
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перевезти ТЭЦ из Литвы на Украину можно, хотя это и весьма сложная инженерная задача. Но эта станция даст мизерное приращение электрогенерации. Кроме того, уничтожить любой из сложных объектов электроэнергетики гораздо проще, чем его построить или перевезти, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Алексей Анпилогов. Ранее в Литве решили демонтировать одну из ТЭЦ для передачи ее Украине.

    «Перевозка ТЭЦ технически реализуема, но это очень серьезная инженерная задача. Очень многое зависит от мощности исходного объекта», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Трудна сама перевозка котлового оборудования, если речь идет о твердотопливной ТЭЦ, работающей на угле или торфе. Кроме того, сейчас большинство станций используют паровые турбины. Специалистам при возведении нужно выставить все упорные подшипники, на которых конструкция будет крутиться с достаточно высокой скоростью», – отметил он.

    «Литовскую ТЭЦ можно будет поставить только возле уже существующей электросети. Скорее всего, это будут делать на Западной Украине, хотя и она находится в досягаемости для российских ударов. Этот шаг – декларативный со стороны Вильнюса и Киева, он напоминает попытки вычерпать воду решетом, потому что уничтожить любой из сложных объектов электроэнергетики гораздо проще, чем его построить или перевезти», – продолжил спикер.

    По его словам, Литва и Украина, возможно,  планируют своеобразный энергетический каннибализм, когда разобранная ТЭЦ не будет собираться на Украине, а ее детали пойдут на замену уничтоженных. «Прибалтика всю инфраструктуру получила от Советского Союза, станции сделаны по стандартам того времени – в турбинном оборудовании, в котлах, все это унифицировано. Поэтому, в принципе, они могут использовать запчасти для восстановления Криворожской или Приднепровской станций», – пояснил Анпилогов.

    Он напомнил, что Россия уничтожила почти до 80% потенциала украинских ТЭЦ. «Остались лишь небольшие объекты генерации. Есть на Украине и газопоршневые установки, но они производят скромное количество электроэнергии, обычно единицы МВт. Этого хватает, чтобы снабжать теплом небольшой город», – детализировал эксперт.

    «Однако импорт энергии на Украину составляет уже сейчас, в летнее время, около 2 ГВт. А зимой эта цифра вырастет до пяти. ТЭЦ, которую привезут из Литвы, думаю, даст в пределах сотни. Все будет зависеть от газа – коксовый или доменный менее калорийные, чем природный. Если станция работала на качественном антраците, а ее запустят, допустим, на буром угле, это тоже обернется потерей мощности», – пояснил он.

    «В любом случае речь идет о капле в море. Литовская ТЭЦ – это решение вопроса энергоснабжения для какого-нибудь небольшого западноукраинского города вроде Стрыя. И то – не полностью», – указал Анпилогов.

    Ранее в Литве решили демонтировать одну из ТЭЦ для передачи ее частей Украине. Об этом во время своего визита в Киев сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, составные компоненты станции будут использоваться для восстановления повреждений энергетической инфраструктуры. А глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что европейские потребители способны сократить потребление из солидарности с Киевом, чтобы сэкономленные объемы передать Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли эта помощь вытянуть зимой украинскую энергетику.

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    20 сентября 2024, 20:33 • Новости дня
    Психолог рассказала, как убедить детей не спиливать зубную эмаль

    Психолог Жихарева дала советы, как убедить детей не выравнивать зубы пилкой для ногтей

    Психолог рассказала, как убедить детей не спиливать зубную эмаль
    @ Vikki Grant/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В Tik-Tok появился новый тренд – подростки пилками для ногтей стачивают передние зубы, чтобы они имели одинаковую высоту. Детский психолог Олеся Жихарева рассказала газете ВЗГЛЯД, как правильно поговорить с ребенком, чтобы он осознал серьезность медицинских последствий таких манипуляций с зубами.

    «У подростков есть потребность в принадлежности к какой-либо субкультуре или подростковой компании. Эта потребность актуализируется в достаточно раннем возрасте, где-то в районе 12 лет, и начинает проходить только по достижении совершеннолетия, когда ценности смещаются в сторону друзей, семьи, работы, карьеры и т. д. Именно на этой потребности базируются все подростковые течения», – рассказывает Жихарева. Кроме того, продолжает специалист, подростки нуждаются в протестных проявлениях – у них появляется потребность быть ярко индивидуальными, отличаться от других.

    «И если группа, к которой себя причисляет подросток, стачивает зубы, то значит, он будет стачивать зубы. Ребенок считает, что он этим отличается от основной массы, а поэтому делает что-то, чтобы не быть как все», – объясняет психотерапевт.


    Однако есть ряд хитростей для родителей, с помощью которых они могут оградить своих детей от зловредных трендов, продолжает эксперт. По ее словам, в таких ситуациях ни в коем случае нельзя наказывать ребенка, разговаривать с ним назидательным тоном – лучше работать наглядно, образно. Например, показать структуру зуба, эмали, объяснить, что она не восстанавливается, и, спиливая ее, ребенок делает зуб чувствительным.

    «Необходим подход через доброе. При разговоре с подростком лучше рассказывать примеры из жизни, можно их даже придумать, использовать метафоры, причем позитивные и очень интересные. Потому что если все перейдет в откровенные запреты и наказания, то работать это не будет. В противном случае это вызовет протестные реакции, усугубит отношения в семье и отдалит ребенка», – заключила Жихарева.

    Стоит отметить, что подвергшиеся новому тренду дети не осознают, что повреждение эмали приводит к ряду серьезных последствий. Ее стачивание вызывает повышенную чувствительность зубов, дискомфорт при употреблении горячей, холодной или кислой пищи. И поскольку эмаль не восстанавливается, поврежденные участки становятся уязвимыми для бактерий. Со временем это может потребовать серьезного стоматологического вмешательства, вплоть до замены зубов на вставные.

    Ранее практикующий психотерапевт и научный сотрудник факультета психологии МГУ им. Ломоносова Вера Сухих в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, как вести себя с агрессивными квадроберами, а также порассуждала о пользе и вреде новой спортивной субкультуры.

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    20 сентября 2024, 14:31 • Новости дня
    ВКС России в воздушных боях уничтожили истребители МиГ-29 и два Су-27 ВВС Украины
    ВКС России в воздушных боях уничтожили истребители МиГ-29 и два Су-27 ВВС Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВКС России в воздушных боях уничтожили три истребителя ВС Украины, включая МиГ-29 и два Су-27, сообщили в Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, ВКС России в воздушных боях уничтожили три истребителя воздушных сил Украины, среди которых были один МиГ-29 и два Су-27.

    Кроме того, средства противовоздушной обороны России за последнюю неделю продемонстрировали высокую эффективность, сбив значительное количество вражеских целей. В их числе оказались семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 12 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.

    Также были уничтожены 42 реактивных снаряда HIMARS производства США и 305 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из этих беспилотников 153 были устранены вне зоны проведения специальной военной операции.

    В последние сутки украинские войска четырежды пытались прорваться через российскую границу в сторону Нового Пути и Медвежьего на Курском направлении, однако все попытки были отражены российскими силами.

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    20 сентября 2024, 20:08 • Новости дня
    Лавров: Разрешение наносить удары вглубь России будет означать войну с НАТО
    Лавров: Разрешение наносить удары вглубь России будет означать войну с НАТО
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет и разрешение наносить удары по российской территории будет означать прямое военное столкновение НАТО и России, поскольку такие действия будут расценены как прямая агрессия альянса против РФ.

    Лавров в интервью Sky News Arabia выразил глубокую озабоченность в связи с продолжающейся дискуссией на Западе о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет. «Уже несколько месяцев идет дискуссия о том, что Россия только угрожает, говорит про «красные линии», а Запад каждый раз эти «красные линии» пересекает, и ничего не происходит», – отметил он, передает ТАСС.

    Министр напомнил о недавних заявлениях президента РФ Владимира Путина. «Особенно в контексте инициатив о том, чтобы предоставить Украине американские, французские, британские дальнобойные ракеты и разрешить ей наносить удары по любой цели на территории Российской Федерации. Это будет прямая война НАТО против России», – указал он.

    В пятницу заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что предположение о том, что разрешение использовать западные ракеты для ударов вглубь России позволит Украине захватить ранее утраченные территории, является «заблуждением».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недальновидными и опасными заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных ударах по России западным оружием.

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