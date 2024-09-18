Чемпионат высоких технологий стартовал в Великом Новгороде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, обращение участникам Чемпионата высоких технологий направил президент Владимир Путин. Его слова озвучил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Ваш турнир – важный, востребованный проект. Он объединяет одаренную молодежь, привлекает ее к решению серьезных технических, инженерных задач, открывает широкое поле возможностей для применения талантов и творческих сил. Способствует популяризации профессий, которые связаны с высокими технологиями и особо востребованы сегодня, когда Россия укрепляет свой производственный и кадровый суверенитет», – подчеркнул глава государства в приветственном слове.

Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко обратил внимание, что столицей финала Чемпионата высоких технологий уже во второй раз стал Великий Новгород.

«Мероприятие собрало более 3 тыс. участников из 80 российских регионов и 16 зарубежных стран. Партнерами мероприятия стали 20 ведущих компаний. Чемпионат высоких технологий – важная часть Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству, старт которому дал Президент Владимир Путин. В условиях новых вызовов есть задача – внедрять собственные прорывные технологии и разработки во всех сферах. Для этого в рамках федерального проекта «Профессионалитет» мы готовим квалифицированные кадры. Решения и проекты, предложенные участниками Чемпионата, также работают на достижение технологического лидерства нашей страны – национальной цели, поставленной Главой государства. Этот Чемпионат стал для участников возможностью посоревноваться в компетенциях в сфере инновационных технологий, а для потенциальных работодателей – шансом найти перспективных молодых специалистов. Уверен, Чемпионат высоких технологий и дальше будет важной площадкой для развития отечественных цифровых решений», – подчеркнул Чернышенко.

Глава Минпросвещения добавил, что удалось сделать чемпионат, ориентированный на российскую экономику, на перспективные направления подготовки кадров. Он подчеркнул, что новые востребованные профили внедряются в образовательные программы колледжей.

Как сообщил Сергей Кравцов, конкурс в колледжи на некоторые специальности составляет 20-30 человек на место, а по завершению обучения ребята чаще успешно трудоустраиваются. Об этом говорит статистика: количество ребят, которые после колледжа продолжают обучение в вузе и не вышли на рынок труда, снизилось с 12% до 6,8%.

«Сегодня стартует второй международный Чемпионат высоких технологий в Великом Новгороде. Хочу поблагодарить Андрея Сергеевича Никитина и его команду за организацию данного мероприятия. На чемпионате собрались участники из 80 субъектов Российской Федерации, в том числе из новых регионов, а также из 16 стран. Чемпионат – это уникальная площадка, где ребята могут попробовать себя в новых направлениях, которые востребованы нашей экономикой. На вас, дорогие участники, сегодня смотрит вся страна. Я хочу вам пожелать удачи, успехов и отдельно поблагодарить ваших наставников – преподавателей и родителей, благодаря которым, в том числе, вы достигли таких высот. Конечно, всем желаю победить, но уже очень важно, что вы дошли до финала. Для каждого из вас это серьезное достижение», – сказал Кравцов на церемонии открытия чемпионата.

Он отметил, что по четвергам во всех школах с 6 класса по 11 класс проводятся внеурочные занятия «Россия – мои горизонты». На них школьникам рассказывают о возможностях, которые созданы в России, о перспективных направлениях. Министр просвещения РФ информировал, что новые направления, которые представлены на чемпионате также будут отражены в программе курса.

Губернатор Андрей Никитин отметил, что здесь, на Новгородской земле – истоки российского образования, науки и новых технологий.

«Здесь, на самой древней площади Руси, рядом со святой Софией когда-то начиналась дорога в будущее нашей великой страны. Сегодня по этой дороге идете вы – студенты, школьники – те, кто сегодня думает о современных технологиях, те, кто будет эти технологии воплощать в жизнь в двадцать первом веке, те, кто будет делать нашу страну великой также, как наши предки, которые изображены на памятнике «Тысячелетие России». Я, конечно, всем вам желаю победы, прежде всего, победы над собой, возможности сделать больше и лучше, чем то, что вам кажется пределом», – отметил Никитин.

В день открытия чемпионата Кравцов и губернатор Никитин посетили пространства, где пройдут соревнования чемпионата. Они осмотрели площадки таких компетенций, как «Цифровые возможности для бизнеса», «Синтез компактных моделей, электронных компонентов и систем», «Монтаж и обслуживание промышленных роботов», «Агроботы (агророботы)», «Диспетчеризация технологических процессов», «Системы умного дома» и другие.

Всего студенты колледжей и техникумов, а также старшеклассники и молодые специалисты продемонстрируют свои профессиональные навыки и умения по 12 инновационным компетенциям.