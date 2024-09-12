Путин: В некоторых странах «предохранитель» культуры перегорел

Путин заявил, что политики в ряде стран утратили нравственные границы

Tекст: Денис Тельманов

По словам Путина, культура всегда играла роль «предохранителя», ограничивающего негативные тенденции в обществе. Однако в ряде стран «он, похоже, перегорел», сообщается на сайте Кремля.

«Культура всегда была для мира своего рода предохранителем. В ряде стран он, похоже, перегорел. Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряженные моменты холодной войны. В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние формы дискриминации, преследования то по национальному, то по этническому, то по религиозному признаку», – отметил он.

Президент подчеркнул, что «все мы знаем, как быстро в такой ситуации наступает расчеловечивание правящих режимов и к каким приводит последствиям для конкретных семей, людей, причем самых разных возрастов. Мы это видим».

Ранее Путин заявил, что «глобалистские элиты» политизируют культуру и используют ее в своих интересах.