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Путин: В некоторых странах «предохранитель» культуры перегорел
Путин заявил, что политики в ряде стран утратили нравственные границы
Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых странах руководство забыло про нормы морали. Об этом он сказал, выступая на Петербургском международном форуме объединенных культур
По словам Путина, культура всегда играла роль «предохранителя», ограничивающего негативные тенденции в обществе. Однако в ряде стран «он, похоже, перегорел», сообщается на сайте Кремля.
«Культура всегда была для мира своего рода предохранителем. В ряде стран он, похоже, перегорел. Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряженные моменты холодной войны. В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние формы дискриминации, преследования то по национальному, то по этническому, то по религиозному признаку», – отметил он.
Президент подчеркнул, что «все мы знаем, как быстро в такой ситуации наступает расчеловечивание правящих режимов и к каким приводит последствиям для конкретных семей, людей, причем самых разных возрастов. Мы это видим».
Ранее Путин заявил, что «глобалистские элиты» политизируют культуру и используют ее в своих интересах.