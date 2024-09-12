Советник Моди прибыл в Россию с целью лично передать детали переговоров в Киеве

Tекст: Елизавета Шишкова

На встрече с Путиным Довал сообщил, что Моди хотел проинформировать Путина о результатах своего визита на Украину, передает ТАСС.

Советник уточнил, что беседа Моди с Зеленским проходила в «очень узком формате», сам Довал также присутствовал на переговорах.

В свою очередь Путин отметил темпы особого стратегического партнерства России и Индии. «Я хорошо помню, уже говорил на нашей общей встрече, визит господина [премьер-министра Индии Нарендры] Моди в Москву, должен сказать, что не только сам визит прошел очень успешно, но и работа, развернутая по его итогам, идет весьма содержательная, и как раз теми темпами, о которых мы с премьер-министром и договаривались», – сказал глава государства.

«Мы рады и успехам Индии в укреплении и строительстве государственности, в развитии экономики, которые происходят под руководством премьер-министра Индии», – добавил Путин.

Он подчеркнул, что вопросы безопасности «всегда были и остаются в числе наших приоритетов». «И мы благодарны вам за то, что вы приехали в Санкт-Петербург, в прошлом году встреча проходила в Москве, благодарны вам за то, что вы этот диалог поддерживаете и с индийской стороны», – сказал Путин.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Моди пока не дал своего согласия на предложение Киева провести второй «саммит мира» по Украине.

