Си Цзиньпин принял приглашение Путина принять участие в саммите БРИКС

Tекст: Елизавета Шишкова

«Председатель КНР Си Цзиньпин очень рад принять ваше приглашение и приедет в Казань в назначенное время», – передает слова министра ТАСС.

В свою очередь Путин сообщил, что планирует на саммите в Казани провести с Си Цзиньпином двустороннюю встречу.

«Это остается на повестке. В том числе будет предметом обсуждений с председателем КНР во время многосторонних и двусторонней встреч в Казани», – сказал Путин, говоря о развитии сотрудничества между РФ и КНР.

Президент попросил Ван И передать Си Цзиньпину «самые наилучшие пожелания». «Я жду в России, в Казани, нашего друга, председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина на саммите БРИКС, как мы и договаривались», – сказал глава государства.

Также Путин отметил, что рад приветствовать Ван И в России. «Год назад мы с вами встречались здесь же, в Санкт-Петербурге. Тогда проводились консультации по линии советов безопасности и министерств иностранных дел», – сказал он.

Во встрече с китайским министром также участвовал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.