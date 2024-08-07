Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.11 комментариев
Офицер НАТО признал успехи российских военных
The National Interest: Отставной офицер НАТО признал успехи военных РФ в районе Торецка
Российские силы добились значительных успехов в районе Торецка, заявил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для The National Interest.
По его словам, российские военные добились больших результатов и значительных тактических успехов на направлении Торецка в южной части Донбасса, передает РИА «Новости».
Атламазоглу добавил, что сейчас Донбасс остается центром боевых действий, а ВС России продолжают наступление.
Ранее газета New York Times сообщала, что бойцы ВСУ сдали позиции под Торецком из-за незнания местности и медленных и бессмысленных приказов начальства.