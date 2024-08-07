Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.11 комментариев
Полковник объяснил сложность обороны Курской области
Полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил основные сложности обороны Курской области на фоне продолжающихся атак ВСУ.
Военный эксперт отметил, что главной проблемой является защита гражданского населения, однако добавил, что бои в регионе, по его мнению, могут завершиться в течение суток, сообщает «Лента.ру».
«Наши военные стараются аккуратно вытеснить их оттуда, чтобы не повредить жилые здания и частные участки. Необходимо решить эту боевую задачу, одновременно обеспечивая безопасность мирных граждан», – пояснил эксперт.
Напомним, атаки на российское приграничье начались в 8.00 мск во вторник. На тот момент Украина задействовала до 300 солдат из 22-й механизированной бригады. Поддержка личного состава осуществлялась 11 танками и 20 ББМ.