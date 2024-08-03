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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит с бойцами после войны

    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    30 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    13 комментариев
    3 августа 2024, 20:16 • Новости дня

    В США отметили успехи Путина в преодолении западных санкций

    Экс-разведчик Шаффер: Путин успешно преодолел все антироссийские санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин успешно преодолел западные санкции, которые изначально были обречены на провал, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    По словам бывшего военного, западные меры против России потерпели неудачу, Путин успешно их преодолел, а пострадали от санкций страны Европы во главе с Германией, передает РИА «Новости».

    Он также подчеркнул, что у русских нет стимула менять «траекторию своей деятельности».

    Ранее экс-посол Великобритании в Москве Энтони Брентон заявил, что антироссийские санкции Запада оказались неэффективными, на данный момент экономика России растет быстрее, чем британская.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что помогло России войти в тройку лидеров по низкому госдолгу.

    2 августа 2024, 18:23 • Новости дня
    Рар: Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию
    Рар: Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Решение Олафа Шольца об освобождении Вадима Красикова разделило немецких политиков. Одни, как Анналена Бербок, считают, что взаимодействие с Россией на текущем этапе невозможно. Другие же, как Фридрих Мерц, видят в инициативе хорошие для ФРГ перспективы, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее западные СМИ сообщили, что Шольц согласился на обмен Красикова ради Джо Байдена.

    «Олаф Шольц не скрывает того факта, что выдал Вадима Красикова под давлением американцев. Немногие в Германии хотели выпускать из тюрьмы человека, осужденного за убийство на территории ФРГ. Однако Джо Байдену был необходим масштабный внутриполитический успех. Сейчас именно американцы ликуют от того, что их граждан освободили», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Таким образом выяснилось, что основные переговоры по вопросу обмена пленных вели не немцы, а американцы. Шольц поддался колоссальному давлению, а глава МИД Анналена Бербок была категорически против каких-либо дипломатических переговоров с Москвой. Для ее партии «Зеленых» Россия давно стала главным врагом», – подчеркивает собеседник.

    «Именно поэтому выпуск Красикова так сильно и критикуется в западных СМИ. Никто не хотел давать Кремлю повода для подчеркивания собственного триумфа. Однако не все немецкие политики были негативны по отношению к данной инициативе. Например, лидер ХДС Фридрих Мерц не критикует подходы Шольца», – уточняет эксперт.

    «Он исходит из национальных интересов Германии. Красикова можно было держать в тюрьме еще 20 лет. Но это бы ничего не дало ФРГ, за исключением морального удовлетворения. В то же время заполучить нескольких немцев, вернувшихся на родину из тюрем, да еще и реализовать настойчивую просьбу США – все это дало Берлину в разы больше политических очков», – акцентирует он.

    «Кроме того, Шольц и Мерц, вероятно, сошлись во мнении, что принятие российских заключенных дополнительно укрепит международный имидж Германии. ФРГ еще раз подтвердила свою репутацию страны, готовой защищать либеральные ценности и стоящей на страже прав и свобод каждого человека», – считает политолог.

    «Именно в этом ключе подобная дипломатия и воспринималась в Западной Германии во времена холодной войны. Хотя все это и не мешает «Зеленым» активно критиковать произошедшее. Связанные с этой партией СМИ не забывают подчеркивать, что россияне передали ФРГ обычных граждан, а Берлин передал Москве киллера», – заключил Рар.

    На ваш взгляд
    Обмен заключенными с Западом – это примета устоявшейся конфронтации или скорой разрядки?



    Результаты

    Ранее издание Financial Times сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился обменять Вадима Красикова ради Джо Байдена. Лидеры обсуждали освобождение россиянина по телефонному разговору в январе этого года. Шольц не сразу откликнулся на инициативу США.

    В Белом доме понимали, что освобождение журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана, а также журналистки Алсу Курмашевой и публициста Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) из российских тюрем возможно лишь при согласии Берлина передать Москве Красикова.

    Лишь во время визита в Вашингтон 9 февраля Шольц согласился пойти на этот шаг. «Ради вас я сделаю это», – сказал он Байдену. Однако официальное предложение по обмену президент США изложил канцлеру лишь в апреле. При этом освобождение Красикова вызвало неоднозначную реакцию в Германии.

    Так, издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что действия Шольца разочаровали генпрокуратуру ФРГ. Кроме того, газета Zeit указывает, что противником инициативы выступала глава МИД Анналена Бербок. По ее мнению, в текущий момент любое взаимодействие с Россией недопустимо. Она также считала, что освобождение Красикова могло бы бросить тень на немецкое правосудие.

    В то же время Олаф Шольц заявил, что лидер ХДС Фридрих Мерц одобрил предложение канцлера, пишет RND. Подчеркивается, что глава оппозиционной партии был проинформирован о готовящемся мероприятии на самом раннем этапе.

    Напомним, в четверг между США и Россией состоялся исторический и масштабный обмен заключенными. В этом процессе также участвовали власти и спецслужбы Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Чтобы обмен состоялся, президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании фигурантов. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что данное событие означает для Москвы и западных стран.

    Коментарии (30)
    1 августа 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин с цветами встретил освобожденных россиян у трапа во Внуково
    Путин с цветами встретил освобожденных россиян у трапа во Внуково

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В московский аэропорт Внуково прибыл президент России Владимир Путин, он встретил освобожденных в ходе обмена с США и странами НАТО российских граждан.

    Президент с цветами встретил россиян у трапа самолета.

    В аэропорт прибыли директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

    Освобожденных граждан встречал президентский полк, на взлетном поле выстелили красную дорожку.

    Самолет прибыл в аэропорт Внуково из Анкары вечером в четверг.

    Источник сообщал, что в числе освобожденных – Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в ФРГ, а также Владислав Клюшин, находившийся под стражей в США.

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    2 августа 2024, 09:04 • Новости дня
    В США раскрыли подробности переговоров России и Запада по обмену заключенными

    Politico: Канцлер Германии Шольц отказывался освобождать и обменивать Красикова

    В США раскрыли подробности переговоров России и Запада по обмену заключенными
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц долго не соглашался освободить осужденного в Германии на пожизненный срок офицера ФСБ Вадима Красикова, но США «надавили» – и сделка по обмену состоялась, сообщили источники газеты Politico.

    План по возвращению из России американцев разработали президент США Джо Байден и советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан, при этом на переговоры ушел год, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Politico.

    Американское издание утверждает, что Россия в январе 2023 года отклонила первоначальное предложение Салливана привлечь к обмену Германию и страны Европы. Источники газеты отмечают, что самым сложным было уговорить канцлера ФРГ Олафа Шольца освободить отбывавшего пожизненный срок офицера ФСБ Вадима Красикова, но якобы «после продолжительного давления немцы уступили».

    В итоге соглашение об обмене подписали в середине июля.

    Как пояснили в ФСБ, на родину вернулись восемь россиян, находившихся в заключении на Западе, а также несовершеннолетние дети. Осужденный в Германии Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, прибыл в Москву вместе с другими вернувшимися в Россию.

    Российских граждан лично встретил президент России Владимир Путин, он ожидал их прибытия с цветами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

    Коментарии (15)
    2 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Песков сообщил о попытке США надавить на сотрудника ГРУ через отца

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американские спецслужбы предприняли попытки психологического давления на задержанного сотрудника ГРУ, в том числе организовав телефонный звонок его отцу в Россию.

    Однако отец поддержал сына, что не оправдало ожиданий представителей США, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедший в четверг обмен, передает ТАСС.

    «Они нашли его отца и организовали телефонный звонок. Во время разговора отец, вопреки ожиданиям, сказал: «Сын, ты все делаешь правильно. Держись!», – добавил Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, каких российских заключенных в зарубежных тюрьмах Россия хотела бы вернуть в первую очередь в рамках возможных будущих обменов.

    «Это останется без ответа», – сказал он журналистам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

    Коментарии (10)
    1 августа 2024, 12:58 • Новости дня
    Эксперт назвал варианты ответа Ирана на убийство лидера ХАМАС

    Политолог Ципис: Ответные действия Ирана в отношении Израиля могут спровоцировать масштабный региональный конфликт

    Эксперт назвал варианты ответа Ирана на убийство лидера ХАМАС
    @ IMAGO/RAINER UNKEL/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ответ на убийство Исмаила Хании Иран может провести ограниченную военную операцию. Среди возможных вариантов – атака на север Израиля, а также удары по американской базе в Ираке. При этом не исключен «эскалационный сценарий», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Так он прокомментировал сообщения СМИ о приказе верховного лидера Ирана Али Хаменеи нанести удар по Израилю.

    «Если Иран ничего не предпримет после убийства в Тегеране Исмаила Хании, то Израилем это будет воспринято как проявление слабости. Подобный расклад развяжет руки ЦАХАЛ, и еврейское государство будет действовать еще более агрессивно», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    По его мнению, есть два сценария, по которым могут развиваться дальнейшие события. Первый подразумевает проведение Ираном ограниченной операции. При этом вариантов ее организации у Тегерана довольно много. «Военные республики могут нанести удар по северу Израиля, – продолжил Ципис. – Более того, обойти «Железный купол» им не составит труда, поскольку в рамках предыдущей атаки местные власти могли понять, как именно работает израильская система ПВО», – указал собеседник.

    «Целью Ирана также может стать американская военная база расположенная, например, в Ираке. Это вполне укладывается в идею мести, поскольку Тегеран считает США соучастниками преступлений Израиля», – пояснил он. В качестве еще одного варианта ограниченного ответа республики эксперт называет удары по морским целям в Персидском заливе. Речь идет о кораблях, авианосцах и танкерах, принадлежащих западным странам.

    «Второй же сценарий предполагает широкомасштабные действия Ирана. В этом случае будет нанесен прямой удар по Израилю. Причем Тегеран может привлечь к атаке «Ось сопротивления» – Йемен, Сирию, Ирак, Ливан. Но самым угрожающим для Тель-Авива фактором, конечно, станет возможное участие в этом Турции. Вместе с тем такой шаг приведет к региональной войне, в которую непременно будут втянуты Соединенные Штаты и страны западного блока», – детализировал политолог.

    К слову, на фоне эскалации на Ближнем Востоке несколько авиакомпаний США и Британии отменили рейсы в Израиль. «Ситуация напряжена до предела, все ожидают ответных мер со стороны Ирана. Но, на мой взгляд, они не последует сразу, потому что Тегерану нужно продумать свои действия. По моим прогнозам, реакция республики последует в ближайший месяц», – заключил Ципис.

    Ранее издание The New York Times сообщило, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи якобы отдал приказ о прямой атаке по территории Израиля. По мнению газеты, данное решение призвано стать ответом на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, к которому, по мнению Тегерана, может быть причастно еврейское государство.

    На этом фоне, по соображениям безопасности, американский авиаперевозчик United Airlines заявил о временном прекращении регулярных рейсов в Тель-Авив. В официальном обращении компании сказано, что руководство до сих пор обдумывает дальнейшие действия. В случае возобновления перелетов, безопасности пассажиров и экипажа будет уделяться «особое внимание».

    Напомним, в Иране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Как отметили в КСИР, представитель движения погиб в результате атаки на свою резиденцию в Тегеране.  Во многих странах региона считают, что Израиль мог быть причастен к этой атаке, но представители ЦАХАЛ отказались комментировать CNN новость. В армии еврейского государства сказали, что «не реагируют на сообщения иностранных СМИ».

    Однако министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху заявил, что убийство Хании – «правильный способ очистить мир от этой грязи». «Нет больше воображаемых соглашений о мире, нет больше милосердия к этим сыновьям смерти. Смерть Исмаила Хании делает мир немного лучше», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как отмечает The Times of Israel, Элияху оказался первым топ-чиновником Израиля, который намекнул на причастность государства к убийству Хании. Это произошло, несмотря на негласный приказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху хранить молчание по поводу ночного инцидента. Ранее Элияху, к слову, был наказан за идею ударить по Газе ядерным оружием. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия гибели лидера ХАМАС.

    При этом Иран уже предпринимал обстрелы Израиля в апреле этого года. Тогда телеканал CNN атаку крупнейшим налетом дронов в истории человечества. Однако по ее итогам ЦАХАЛ сообщил о «минимальном ущербе» инфраструктуре страны. Эксперты отмечали, что произошедшее могло дать Тегерану полезную информацию о работе системы ПВО «Железный купол».

    Тогда поводом к действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного события.

    Коментарии (3)
    2 августа 2024, 13:03 • Новости дня
    Политики и блогеры отреагировали на обмен заключенными между Россией и США
    Политики и блогеры отреагировали на обмен заключенными между Россией и США
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Политики и блогеры отметили героизм и патриотизм вернувшихся в Россию граждан и назвали обмен заключенными битвой самообладаний.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила в своем блоге, выложив фото «потерявшегося» Джо Байдена с подписью: «Байден встречает Алексея Навального, которого он обменял у вьетнамцев на сенатора Маккейна».

    В другом, уже серьезном комментарии Захарова назвала «обмен» заключенными битвой самообладаний.

    «Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб. По всем показателям наши лучшие. Возможно, это еще вопрос веры и надежды, что за тобой народ и государство. А сегодняшняя история эту веру и надежду в очередной раз превратила в знание того, что своих не бросаем», – написала она в Telegram-канале.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пожелал предателям, которых обменяли на российских граждан и отправили на Запад, «лихорадочно подбирать новые имена» и «маскироваться под программой защиты свидетелей».

    Блогер Сергей Колясников отметил реакцию европейских стран и западных СМИ на обмен заключенных.

    «Как уже говорил ранее, Россия вернула достойных своих сынов и дочерей, готовых отдать за нее жизнь – в обмен на кучу предателей, мусора и навальновской плесени типа Кара-Мурзы и Яшина (признаны иноагентами в России). Что это, как не очищение. Гордость – вот основное чувство по итогам и во время вчерашнего обмена», – подчеркнул он.

    Писатель Захар Прилепин тоже отметил вклад в службу России вернувшихся на Родину россиян. Он перечислил поименно всех обменянных граждан России и рассказал, за что их держали в тюрьмах на Западе.

    «Всегда раньше думал, ну вот почему терпят эту лжеоппозицию, которая суть есть враги, предатели и подонки, а смотрите, есть и от нее толк. Обменять это говно на героев стоит того, чтобы подобных граждан потерпеть. И как же красиво, Западу пришлось не только отдать наших, но и признать, что все эти яшины-карамурзы их прямые агенты», – отметил автор военного Telegram-канала Старше Эдды.

    Редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов раскритиковал «странные предположения», что обмен заключенными может стать предвестником каких-то других взаимных шагов по снижению напряженности.

    Он назвал обмен гуманитарным актом, «приметой устоявшейся и обретающей структуру конфронтации, как это и было в холодную войну».

    «Это никак не связано с содержанием конфликта и не влечет за собой никаких оргвыводов за пределами конкретного случая. Наличие канала, при помощи которого можно о таком договориться, отрадно. Но о дальнейшем ничего не говорит», – подчеркнул Лукьянов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

    Коментарии (13)
    1 августа 2024, 11:19 • Новости дня
    Задействованный при обмене Бута самолет Ан-148 вылетел из Калининграда

    Flightradar24: Задействованный при обмене Бута самолет Ан-148 вылетел из Калининграда

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Ан-148-100Е с номером РА-61727, который использовался при обменах между Россией и США, вылетел из Калининграда на фоне сообщений об обмене осужденного за шпионаж в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, свидетельствуют данные портала Flightradar24.

    Самолет приземлился в калининградском аэропорту в 07:35 по местному времени, вылетел из Калининграда в 9.31 по местному времени (10.31 по Москве). Этот же самолет с номером RA-61727 участвовал в процессе обмена Виктора Бута и Бриттни Грайнер, передает ТАСС.

    В калининградском аэропорту прибытие этого самолета не стали комментировать, отмечая, что могут давать информацию только о бортах, которые указаны в расписании.

    Также нет официальных сообщений о возможности обмена Гершковича и связи этого обмена с самолетом Ан-148-100Е.

    Ранее сообщалось, что самолет, который используется для обмена заключенными, приземлился в Калининграде.

    Fox News заявил, что Гершковича могут обменять уже в четверг.

    До этого сообщалось, что «в ближайшие часы» может состояться крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией.

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    2 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Песков раскрыл детали переговоров по обмену заключенными России и США

    Песков: Переговоры по обмену заключенными велись между ФСБ и ЦРУ

    Песков раскрыл детали переговоров по обмену заключенными России и США
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по обмену заключенными велись по линии ФСБ и ЦРУ, работа по освобождению находящихся в заключении за рубежом россиян продолжится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что линия ФСБ – ЦРУ была главной, по которой достигалась договоренность, работа требовала составления очень сложных цепочек и вовлеченности целого ряда стран.

    Представитель Кремля подчеркнул, что жесткая позиция президента России Владимира Путина, который настаивал на обмене заключенными, а не выдача американцев в качестве жеста доброй воли, как просил журналист Такер Карлсон, позволила освободить россиян.

    «Когда отдадут наших, можно говорить об этом [обмене]»  – привел слова Путина Песков.

    Он также пояснил, почему Путин посчитал необходимым лично встретить обменянных россиян, а сама церемония была обставлена со всеми почестями.

    «Это дань тем людям, которые служат своей стране и которые после очень сложных испытаний, благодаря очень напряженной работе многих людей, получили возможность вернуться на свою Родину», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, работа по освобождению находящихся в заключении за рубежом россиян продолжится, в том числе тех, кто пребывает в тюрьмах США. При этом Песков оставил без комментариев вопрос о том, велись ли переговоры по обмену журналиста Ивана Сафронова и социолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом), отметив, что внутренняя кухня этих договоренностей не должна быть публичной.

    Ранее Politico писала, что якобы план по обмену американцев, отбывавших срок в России, готовил Джо Байден. И советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

    Коментарии (5)
    1 августа 2024, 19:20 • Новости дня
    Байден подтвердил обмен заключенными с Россией
    Байден подтвердил обмен заключенными с Россией
    @ Evan Vucci/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден подтвердил обмен заключенными с Россией, освобождены три американца и один обладатель грин-карты.

    Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома. Речь идет о журналисте Wall Street Journal Эване Гершковиче, бывшем морпехе Поле Уилане, редакторе радиостанции «Радио Свобода» (признана иноагентом в России) Алсу Курмашевой и публицисте Владимире Кара-Мурзе (признан иноагентом в России).

    В общей сложности Россия освободила 16 человек, в том числе пятерых немцев и семерых россиян, заявил Байден.

    Ранее Кремль пообещал прокомментировать обмен заключенными с США.

    Коментарии (2)
    1 августа 2024, 07:56 • Новости дня
    В США заявили о подготовке к обмену осужденного за шпионаж Гершковича

    Fox News: Осужденный в России за шпионаж Гершкович вернется в США 1 августа

    Tекст: Вера Басилая

    Осужденный за шпионаж в России журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович вернется в США в рамках обмена заключенными 1 августа, сообщил Fox News.

    Ведущий телеканала Fox News сообщил, что информация была получена от газеты The Wall Street Journal.  Между тем, из публичной электронной базы данных Федерального бюро тюрем США пропали сведения о содержащихся там россиянах Александре Виннике, Владиславе Клюшине, Вадиме Конощенке и Максиме Марченко, передает ТАСС.

    Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам заключения. Генпрокуратура России указала, что американский гражданин по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода.

    В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден решил добиваться освобождения осужденного в России Гершковича.

    Ранее сообщалось, что «в ближайшие часы» может состояться крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией.

    Коментарии (2)
    2 августа 2024, 12:27 • Новости дня
    Политолог: США не удастся добиться смены власти в Венесуэле

    Американист Дудаков: Ситуация в Венесуэле выглядит менее напряженной, чем в 2019 году

    Политолог: США не удастся добиться смены власти в Венесуэле
    @ Rodrigo Abd/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Николаса Мадуро в 2019 году была организована скоординированная атака со стороны США, Евросоюза и большинства стран Латинской Америки. Сегодняшняя ситуация в Боливарианской республике отличается. Повлиять на свержение Мадуро Запад не сможет, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Вашингтон признал победу оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса на выборах в Венесуэле.

    «Администрация Джо Байдена пытается раскачать ситуацию в Каракасе. Но, как мы видим, американские чиновники делают это без особого огонька. То есть Вашингтон пока не пытается упорно добиться смены режима в Венесуэле и устроить там госпереворот», – отметил американист Малек Дудаков.

    На этом фоне он напомнил о событиях 2019 года, когда на Николаса Мадуро была организована скоординированная атака со стороны США, Евросоюза и большинства стран Латинской Америки. «Сейчас Штаты так же признали оппозиционного кандидата победителем президентских выборов. Вместе с тем европейцы не смогли договориться о совместном заявлении с критикой итогов голосования, поскольку Венгрия наложила вето», – указал собеседник.

    «Что касается Латинской Америки, то там наблюдается довольно серьезный раскол, – продолжил Дудаков. – Страны региона, где у власти находятся либо правые, как в Аргентине, либо прозападные либералы, как в Чили, не признали результаты выборов. Но это не те игроки, от которых зависит будущее Каракаса», – уточняет он.

    «Венесуэле важнее сохранить хорошие отношения в первую очередь с основным торговым партнером – Бразилией, а также с Мексикой. В двух этих странах у власти левоцентристы, которые заняли нейтральную позицию. Тем не менее они призывают Мадуро обнародовать протоколы по итогам выборов и закрыть этот вопрос», – отметил политолог.

    Он также напомнил о массовых протестах, которые начались в Венесуэле после объявления результатов голосования. «В 2019 году они тоже проходили, но сейчас эти акции не такие многочисленные. Я сомневаюсь, что Западу совместно с региональными игроками удастся добиться смены власти в Венесуэле. Если Мадуро удержался пять лет назад, то удержится и сейчас», – заключил Дудаков.

    Ранее США официально признали победу оппозиции на президентских выборах в Венесуэле. В заявлении, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента, Штаты поздравили оппонента Николаса Мадуро, Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, с успешно проведенной электоральной кампанией. Вашингтон также поддержал процесс восстановления демократических норм в стране и заявил о готовности «рассмотреть пути его укрепления совместно с международными партнерами».

    В документе отмечается, что подсчет голосов национальным избирательным советом оказался «глубоко ошибочным», поскольку оглашенные им результаты «не отражают волю венесуэльского народа». Победу Мадуро дипведомство называет «бездоказательной». При этом опубликованные оппозицией подсчетные бланки, согласно которым лидером гонки стал Уррита, США признают действительными.

    Госдепартамент также подверг критике «необоснованные обвинения» Мадуро в адрес сторонников его оппонента. По мнению ведомства, данные действия правительства Венесуэлы являются «недемократической попыткой подавить политическое участие» граждан в жизни страны.

    На этом фоне спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что беспорядки в Боливарианской республике проходят по причине поражения «ставленника» США. По его словам, Штаты действуют при помощи «лжи, провокации, двойных стандартов», а достижение целей чужими руками, вмешательство в дела суверенных государств стали неотъемлемыми методами политики Белого дома.

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    1 августа 2024, 16:32 • Новости дня
    CBS: Детали обмена заключенными между Россией и Западом тщательно скрывались

    CBS: Белый дом, Госдеп и ЦРУ принимали участие в переговорах с Россией по обмену заключенными

    CBS: Детали обмена заключенными между Россией и Западом тщательно скрывались
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители Белого дома, Госдепартамента и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США принимали участие в переговорах в рамках сделки по обмену заключенными между Россией и Западом, сообщила телекомпания CBS.

    По данным источника телеканала, детали сделки между Москвой и Западом «тщательно скрывались», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в рамках обменного процесса заключенными с участием нескольких стран освобождены осужденные в России журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и американец Пол Уилан.

    В четверг начался обмен заключенными с участием России и Запада.

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    2 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Лукашенко: Байден не имел отношения к сделке по обмену заключенными

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден не имел никакого отношения к обмену заключенными между Россией и странами Запада, работали только спецслужбы, он пытается «набивать» на этом авторитет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко сообщил, что обмен организовывали исключительно спецслужбы стран, дипломаты не привлекались. По его словам, Белоруссия также внесла свой посильный вклад, передает ТАСС со ссылкой на издание «СБ. Беларусь сегодня».

    Ранее Politico писала, что якобы план по обмену американцев, отбывавших срок в России, готовил Джо Байден. И советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

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    1 августа 2024, 19:36 • Новости дня
    Лукьянов: Обмен заключенными – примета устоявшейся конфронтации, а не снижения напряженности
    Лукьянов: Обмен заключенными – примета устоявшейся конфронтации, а не снижения напряженности
    @ Sofia Sandurskaya/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал странными предположения, что обмен заключенными, состоявшийся в Турции, может стать предвестником каких-то других взаимных шагов по снижению напряженности.

    «Это не так. Обмен – примета устоявшейся и обретающей структуру конфронтации, как это и было в холодную войну. Можно сказать, гуманитарный акт, когда стороны противостояния предпринимают шаги по облегчению участи людей, важных для них по тем или иным причинам – оперативным или политическим. Это никак не связано с содержанием конфликта и не влечет за собой никаких оргвыводов за пределами конкретного случая. Наличие канала, при помощи которого можно о таком договориться, отрадно. Но о дальнейшем ничего не говорит», – написал он в Telegram-канале.

    Ранее президент США Джо Байден подтвердил обмен заключенными с Россией, освобождены три американца и один обладатель грин-карты.

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    1 августа 2024, 16:45 • Новости дня
    Названо место проведения обмена заключенными между Россией и США

    IHA: Обмен заключенными между Россией и США проходит в Анкаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обмен заключенными между Россией и США проводится на территории Анкары, его координирует турецкое Управление национальной разведки, сообщило агентство IHA.

    «Стало известно, что обмен заключенными координирует в Анкаре Управление национальной разведки Турции», – пишет IHA, передает РИА «Новости».

    В рамках сделки в четверг будут отпущены на свободу осужденный в России журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и российские заключенные, говорится в публикации.

    Ранее в четверг телеканал CNN сообщил, что Россия, США, Германия и другие страны начали обмен заключенными. В обмене фигурируют редактор радиостанции «Радио Свобода» (признана иноагентом в России) Алсу Курмашева, осужденная за фейки о ВС РФ, и публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом), приговоренный к 25 годам колонии за госизмену.

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