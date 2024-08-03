ВСУ потеряли более 1,1 тыс. человек в зонах группировок «Центр и «Юг»

ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО более 13,5 тыс. военных

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что наибольшие потери ВСУ понесли на направлениях действий группировок войск «Запад» и «Юг». Так, подразделения группировки «Запад» отразили 12 контратак противника и заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение нескольким украинским бригадам, включая бригаду «Азов». В результате этих действий ВСУ потеряли более 3600 военнослужащих, пять танков, 66 автомобилей и 41 артиллерийское орудие.

Как указали в пресс-службе, на южном направлении российские войска улучшили свое положение на линии фронта, нанеся удар по четырем механизированным и двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ. Потери украинских подразделений на этом направлении составили более 4000 военнослужащих, два танка, включая немецкий Leopard, и 68 артиллерийских систем.

В сообщении говорится, что на других направлениях также были зафиксированы значительные потери ВСУ. Так, в ходе активных действий группировки войск «Центр» российские подразделения освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское ДНР и нанесли поражение нескольким украинским бригадам. Потери ВСУ на этом направлении составили более 2600 военнослужащих, четыре танка и 26 артиллерийских орудий, отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в течение недели подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, мотопехотной, десантно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. А также ВС РФ отразили 27 контратак противника и ликвидировали до 1755 украинских военных, два танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе Kirpi турецкого производства и две бронемашины HMMWV производства США.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Кроме того, ВСУ потеряли на данном направлении до 905 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 44 автомобиля, 20 орудий полевой артиллерии.

В ведомстве пояснили, что подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Уточняется, что российские военные уничтожили до 650 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, в том числе бронемашины MaxxPro и HMMWV производства США.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 127-й бригад теробороны около населенного пункта Порозок в Сумской области, а также возле Липцов, Старицы и Волчанска Харьковской области.