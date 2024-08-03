Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.4 комментария
ВСУ потеряли более 1,1 тыс. человек в зонах группировок «Центр и «Юг»
Подразделения группировки «Южной» нанесли удар по нескольким десантно-штурмовым бригадам ВСУ в районах населенных пунктов в ДНР.
Поражения живой силе и технике нанесены 23-й, 24-й, 72-й бригадам, 59-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ, 103-й и 109-й бригад теробороны, передает Telegram-канал российского военного ведомства.
Отражены две контратаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны.
Украинские силы потеряли 710 военнослужащих, военную технику, среди которой 105-мм орудие L-119 производства Британии и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и три полевых склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Удар по силам ВСУ нанесен в районах населенных пунктов в ДНР. Потери противника в этом направлении составили до 400 военнослужащих, три боевые машины пехоты противотанковая пушка «Рапира» и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.