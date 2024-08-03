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    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    28 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    9 комментариев
    3 августа 2024, 12:28 • Новости дня

    Завоевавшая золото Олимпиады гимнастка из США процитировала Трампа

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американская гимнастка Симона Байлз, завоевавшая золотую медаль в многоборье на Олимпиаде-2024, оставила комментарий в соцсетях, в котором процитировала кандидата в президенты США Дональда Трампа.

    Спортсменка ответила на пост певицы Рики Давилы, которая назвала Байлз величайшей спортсменкой всех времен.

    «Я люблю свою черную работу», – передает Газета.ru слова Байлз.

    Эта фраза отсылает к высказыванию Трампа, сделанному во время дебатов 27 июня с Джо Байденом, когда он заявил, что мигранты, приезжающие в США, занимаются «черной работой».

    Симона Байлз стала шестикратной олимпийской чемпионкой, что является выдающимся достижением, хотя рекорд по количеству олимпийских медалей принадлежит советской гимнастке Ларисе Латыниной.

    2 августа 2024, 14:55 • Новости дня
    В США обвинили Россию в скандале с боксершей и трансгендером на Олимпиаде
    В США обвинили Россию в скандале с боксершей и трансгендером на Олимпиаде
    @ John Locher/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Давний конфликт между Международной боксерской ассоциацией (IBA), которую возглавляет выходец из России Умар Кремлев, и Международным олимпийским комитетом (МОК) мог послужить причиной скандала с итальянской боксершей Анджелой Карини и алжирским трансгендером Иман Хелиф, пишет журналист USA Today Дэн Уолкен.

    IBA утверждает, что Хелиф и тайваньский боксер Линь Юйтин, который также допущен на женские соревнования по боксу на Олимпиаде, не прошли «тесты на гендерную пригодность» на чемпионате мира 2023 года, указывает Уолкен в своей статье. При этом неизвестно, что это были за тесты, и нет никаких указаний, что «это как-то связано с трансгендеризмом», пишет он. МОК же утверждает, что они имеют право участвовать в соревнованиях.

    По мнению Уолкена, суть разгоревшегося скандала не только в «хромосомах и тестостероне». Когда Умар Кремлев возглавил IBA в 2020 году, он подписал крупное спонсорское соглашение с Газпромом, который «по сути финансировал всю деятельность» организации, пишет журналист.

    После начала спецоперации России на Украине МОК потребовал от IBA отказаться от Газпрома. Ответ IBA, в том числе заявление о том, что спонсорство Газпрома истекло в конце 2022 года, не удовлетворил МОК, который в итоге лишил ассоциацию права проводить олимпийский боксерский турнир, говорится в статье.

    IBA попыталась оспорить это решение в арбитражном суде, но ей было отказано. Среди причин, в частности, указывались «продолжающееся отсутствие финансовой прозрачности IBA, продолжающиеся проблемы с ее рефери и судьями и неспособность в полной мере реализовать меры по реформированию правительства, требуемые МОК».

    Этот спор между МОК и «полностью поддерживаемой Россией» IBA «достиг апогея на Олимпиаде, где русские персоны нон грата», отмечает журналист. Уолкен также отметил, что после скандальной церемонии открытия Олимпиады Кремлев опубликовал в соцсети X бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео, в котором назвал президента МОК Томаса Баха «главным содомитом», а его команду – «изгоями общества».

    «Что все это значит? Трудно сказать наверняка, но если вы думаете, что IBA, подливающая масла в огонь, говорит исключительно о хромосомах и тестостероне, то у меня есть дача в Волгограде, которую я могу вам продать», – иронизирует автор.

    Ранее на Олимпиаде в Париже итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя против алжирского трансгендера. Она была вынуждена отказаться от продолжения поединка уже на первой минуте после того, как получила сильный удар в нос.

    Кандидат на пост президента США Дональд Трамп на Национальном съезде Республиканской партии в Милуоки заявил, что намерен прекратить практику, когда мужчины соревнуются с женщинами. Его мнение поддержал предприниматель Илон Маск.

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    2 августа 2024, 18:23 • Новости дня
    Рар: Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию
    Рар: Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Решение Олафа Шольца об освобождении Вадима Красикова разделило немецких политиков. Одни, как Анналена Бербок, считают, что взаимодействие с Россией на текущем этапе невозможно. Другие же, как Фридрих Мерц, видят в инициативе хорошие для ФРГ перспективы, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее западные СМИ сообщили, что Шольц согласился на обмен Красикова ради Джо Байдена.

    «Олаф Шольц не скрывает того факта, что выдал Вадима Красикова под давлением американцев. Немногие в Германии хотели выпускать из тюрьмы человека, осужденного за убийство на территории ФРГ. Однако Джо Байдену был необходим масштабный внутриполитический успех. Сейчас именно американцы ликуют от того, что их граждан освободили», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Таким образом выяснилось, что основные переговоры по вопросу обмена пленных вели не немцы, а американцы. Шольц поддался колоссальному давлению, а глава МИД Анналена Бербок была категорически против каких-либо дипломатических переговоров с Москвой. Для ее партии «Зеленых» Россия давно стала главным врагом», – подчеркивает собеседник.

    «Именно поэтому выпуск Красикова так сильно и критикуется в западных СМИ. Никто не хотел давать Кремлю повода для подчеркивания собственного триумфа. Однако не все немецкие политики были негативны по отношению к данной инициативе. Например, лидер ХДС Фридрих Мерц не критикует подходы Шольца», – уточняет эксперт.

    «Он исходит из национальных интересов Германии. Красикова можно было держать в тюрьме еще 20 лет. Но это бы ничего не дало ФРГ, за исключением морального удовлетворения. В то же время заполучить нескольких немцев, вернувшихся на родину из тюрем, да еще и реализовать настойчивую просьбу США – все это дало Берлину в разы больше политических очков», – акцентирует он.

    «Кроме того, Шольц и Мерц, вероятно, сошлись во мнении, что принятие российских заключенных дополнительно укрепит международный имидж Германии. ФРГ еще раз подтвердила свою репутацию страны, готовой защищать либеральные ценности и стоящей на страже прав и свобод каждого человека», – считает политолог.

    «Именно в этом ключе подобная дипломатия и воспринималась в Западной Германии во времена холодной войны. Хотя все это и не мешает «Зеленым» активно критиковать произошедшее. Связанные с этой партией СМИ не забывают подчеркивать, что россияне передали ФРГ обычных граждан, а Берлин передал Москве киллера», – заключил Рар.

    На ваш взгляд
    Обмен заключенными с Западом – это примета устоявшейся конфронтации или скорой разрядки?



    Результаты

    Ранее издание Financial Times сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился обменять Вадима Красикова ради Джо Байдена. Лидеры обсуждали освобождение россиянина по телефонному разговору в январе этого года. Шольц не сразу откликнулся на инициативу США.

    В Белом доме понимали, что освобождение журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана, а также журналистки Алсу Курмашевой и публициста Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) из российских тюрем возможно лишь при согласии Берлина передать Москве Красикова.

    Лишь во время визита в Вашингтон 9 февраля Шольц согласился пойти на этот шаг. «Ради вас я сделаю это», – сказал он Байдену. Однако официальное предложение по обмену президент США изложил канцлеру лишь в апреле. При этом освобождение Красикова вызвало неоднозначную реакцию в Германии.

    Так, издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что действия Шольца разочаровали генпрокуратуру ФРГ. Кроме того, газета Zeit указывает, что противником инициативы выступала глава МИД Анналена Бербок. По ее мнению, в текущий момент любое взаимодействие с Россией недопустимо. Она также считала, что освобождение Красикова могло бы бросить тень на немецкое правосудие.

    В то же время Олаф Шольц заявил, что лидер ХДС Фридрих Мерц одобрил предложение канцлера, пишет RND. Подчеркивается, что глава оппозиционной партии был проинформирован о готовящемся мероприятии на самом раннем этапе.

    Напомним, в четверг между США и Россией состоялся исторический и масштабный обмен заключенными. В этом процессе также участвовали власти и спецслужбы Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Чтобы обмен состоялся, президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании фигурантов. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что данное событие означает для Москвы и западных стран.

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    2 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Песков сообщил о попытке США надавить на сотрудника ГРУ через отца

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американские спецслужбы предприняли попытки психологического давления на задержанного сотрудника ГРУ, в том числе организовав телефонный звонок его отцу в Россию.

    Однако отец поддержал сына, что не оправдало ожиданий представителей США, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедший в четверг обмен, передает ТАСС.

    «Они нашли его отца и организовали телефонный звонок. Во время разговора отец, вопреки ожиданиям, сказал: «Сын, ты все делаешь правильно. Держись!», – добавил Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, каких российских заключенных в зарубежных тюрьмах Россия хотела бы вернуть в первую очередь в рамках возможных будущих обменов.

    «Это останется без ответа», – сказал он журналистам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

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    2 августа 2024, 17:40 • Новости дня
    Трамп назвал феноменальной для России сделку по обмену заключенными
    Трамп назвал феноменальной для России сделку по обмену заключенными
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал отличной и феноменальной для России сделку по обмену заключенными.

    В интервью телеканалу Fox Business Трамп заявил, что российская сторона заключила отличную сделку, передает ТАСС.

    «Я не собираюсь критиковать их, потому что хорошо, что они [американские заключенные] дома, но они (власти России) заключили феноменальную сделку», – сказал политик.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

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    2 августа 2024, 18:12 • Новости дня
    Организаторы Игр в Париже перепутали флаги России и СССР
    Организаторы Игр в Париже перепутали флаги России и СССР
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Во время трансляции соревнований по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже организаторы допустили ошибку, разместив российский флаг в графике вместо флага СССР.

    Это было сделано в момент публикации информации о мировом и олимпийском рекордах по метанию молота, передает РИА «Новости».

    Мировой рекорд (86,74 м), установленный в 1986 году Юрием Седых, сопровождался флагом СССР. В то время как олимпийский рекорд (84,80 м), установленный на Играх 1988 года в Сеуле Сергеем Литвиновым, был ошибочно обозначен флагом Российской Федерации.

    Ранее сообщалось, что во время открытия Олимпиады олимпийский флаг был повешен на флагшток у Эйфелевой башни в перевернутом виде.


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    2 августа 2024, 18:54 • Новости дня
    Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады
    Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады
    @ Manu Fernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Теннисистки из России Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли в финал олимпийского турнира в парном разряде, обыграв в полуфинале испанский дуэт Кристины Букши и Сары Соррибес-Тормо.

    Поединок закончился со счетом 6:1, 6:2 в пользу российских спортсменок, передает ТАСС.

    В финальном матче Андреевой и Шнайдер предстоит встретиться с итальянским дуэтом Сары Эррани и Жасмин Паолини.

    Ранее российская батутистка Анжела Бладцева вышла в финал Олимпиады.

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    3 августа 2024, 01:51 • Новости дня
    Захарова оценила слова Макрона об открытии Олимпиады как о «лице Франции»
    Захарова оценила слова Макрона об открытии Олимпиады как о «лице Франции»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что на церемонии открытия Олимпиады в Париже Франция «продемонстрировала свое настоящее лицо».

    По словам Захаровой, многие сочли, что Франция показала не лицо, а «нечто другое, какие-то иные части тела». Однако, как отметила Захарова в Telegram, если президент Франции утверждает, что у его страны «теперь такое лицо, то ему виднее, конечно».

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр вызвала скандал. В частности, возмущение было связано с постановкой, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Церемонию назвали парадом трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским в России).

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    2 августа 2024, 19:20 • Новости дня
    Трамп назвал возможную причину третьей мировой войны

    Трамп: Некомпетентность Байдена может привести к третьей мировой войне

    Трамп назвал возможную причину третьей мировой войны
    @ Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация американского лидера Джо Байдена «крайне некомпетентна», это может привести к началу третьей мировой войны, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

    Таким образом Трамп в интервью телеканалу Fox Business прокомментировал публикацию The New York Times о приказе верховного лидера Ирана Али Хаменеи нанести удар по Израилю в ответ на ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании, передает ТАСС.

    Политик пояснил, что Хаменеи «не уважает Байдена».

    Ранее Трамп заявил, что в качестве президента Камала Харрис втянет США в третью мировую войну.

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    2 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Песков раскрыл детали переговоров по обмену заключенными России и США

    Песков: Переговоры по обмену заключенными велись между ФСБ и ЦРУ

    Песков раскрыл детали переговоров по обмену заключенными России и США
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по обмену заключенными велись по линии ФСБ и ЦРУ, работа по освобождению находящихся в заключении за рубежом россиян продолжится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что линия ФСБ – ЦРУ была главной, по которой достигалась договоренность, работа требовала составления очень сложных цепочек и вовлеченности целого ряда стран.

    Представитель Кремля подчеркнул, что жесткая позиция президента России Владимира Путина, который настаивал на обмене заключенными, а не выдача американцев в качестве жеста доброй воли, как просил журналист Такер Карлсон, позволила освободить россиян.

    «Когда отдадут наших, можно говорить об этом [обмене]»  – привел слова Путина Песков.

    Он также пояснил, почему Путин посчитал необходимым лично встретить обменянных россиян, а сама церемония была обставлена со всеми почестями.

    «Это дань тем людям, которые служат своей стране и которые после очень сложных испытаний, благодаря очень напряженной работе многих людей, получили возможность вернуться на свою Родину», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, работа по освобождению находящихся в заключении за рубежом россиян продолжится, в том числе тех, кто пребывает в тюрьмах США. При этом Песков оставил без комментариев вопрос о том, велись ли переговоры по обмену журналиста Ивана Сафронова и социолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом), отметив, что внутренняя кухня этих договоренностей не должна быть публичной.

    Ранее Politico писала, что якобы план по обмену американцев, отбывавших срок в России, готовил Джо Байден. И советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

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    3 августа 2024, 10:12 • Новости дня
    Футболисты сборных Франции и Аргентины подрались после четвертьфинала Олимпиады
    Футболисты сборных Франции и Аргентины подрались после четвертьфинала Олимпиады
    @ Susana Vera/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    После четвертьфинального матча мужского олимпийского футбольного турнира, завершившегося победой сборной Франции над Аргентиной, произошла потасовка между футболистами обеих команд.

    Потасовка началась на поле и продолжилась в подтрибунном помещении после завершения матча, передает РИА «Новости».

    Ранее теннисисты из Южной Кореи и КНДР сделали совместное селфи на Олимпиаде.

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    2 августа 2024, 17:32 • Новости дня
    В МОК заявили об уважении решения CAS по олимпийской бронзе российских фигуристов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Международный олимпийский комитет (МОК) выразил уважение к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о присуждении бронзовых медалей российским фигуристам за командные соревнования на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщили в пресс-службе МОК.

    «МОК ознакомился с сообщением CAS и будет уважать это решение», – передает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

    Напомним, что ранее CAS отклонил апелляцию Федерации фигурного катания Канады о пересмотре результатов командного турнира. Вердикт был опубликован 2 августа. Золотые медали получит сборная США, серебро – сборная Японии, а бронзу – команда России.


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    2 августа 2024, 18:38 • Новости дня
    Трамп назвал Харрис третьесортным кандидатом

    Трамп усомнился в необходимости дебатов с Харрис и назвал ее третьесортным кандидатом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Претендент на пост американского президента Дональд Трамп высказал сомнения по поводу необходимости своего участия в дебатах с вице-президентом США Камалой Харрис в рамках предвыборной гонки.

    По словам Трампа, он не против дебатов, но пока не уверен, нужно ли ему это, поскольку он и так лидирует в опросах общественного мнения, передает РИА «Новости».

    «Все знают меня, ее: она хочет открытых границ, слабую армию, высокие налоги. Я хочу сильную границу, низкие налоги, сильную антинаркотическую политику», – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

    Комментируя слова Харрис о том, что все претензии Трамп должен высказать ей в лицо, политик назвал ее «кандидатом третьего порядка».

    Ранее Трамп выразил готовность провести дебаты с Харрис «в любом виде».

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    2 августа 2024, 14:42 • Новости дня
    МОК пообещал рассмотреть инцидент с израильским дзюдоистом, который поцеловал военный флаг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный олимпийский комитет (МОК) расследует эпизод с возможным нарушением Олимпийской хартии со стороны израильского дзюдоиста Петера Пальчика, сообщил представитель организации Марк Адамс.

    Пальчик завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 100 кг. И после победы в схватке за третье место поцеловал военный флаг.

    По словам Адамса, МОК продолжает напоминать национальным олимпийским комитетам правила поведения спортсменов на Играх, и не только НОК Израиля, все НОКи должны следовать этим правилам, передает ТАСС.

    «Поэтому, очевидно, мы рассмотрим этот случай. Я не видел видео [того, как он празднует], но мы обязательно напомним НОК Израиля о правилах поведения и выражения спортсменов. Мы подождем и посмотрим, что будет дальше, чтобы говорить о последствиях», – добавил он.

    Ранее гимн Израиля освистали перед футбольным матчем на Олимпиаде.

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    2 августа 2024, 14:53 • Новости дня
    Российская батутистка Бладцева вышла в финал Олимпиады

    Российская батутистка Бладцева вышла в финал соревнований Олимпиады в Париже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянка Анжела Бладцева примет участие в финале соревнований по прыжкам на батуте на Олимпийских играх в Париже.

    19-летняя спортсменка в лучшей попытке показала результат 55,710 балла, в первой попытке ее результат составил 55,640 балла, передает РИА «Новости».

    Бладцева стала четвертой и вошла в число восьми лучших спортсменов, которые примут участие в финале. Также за медали поборется белоруска Виолетта Бордиловская (56,340), ставшая второй.

    Ранее МОК опубликовал список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде.

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    2 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Песков заявил, что переговоры по Украине и обмен заключенными строятся на разных принципах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Обмен заключенными между Россией и США, а также урегулирование ситуации на Украине представляют собой разные направления работы и не основываются на одних и тех же принципах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, если говорить о ситуации в Украине, то это абсолютно другая тема, передает ТАСС.

    «Здесь действуют совершенно другие принципы, связанные с национальными интересами нашей страны и вопросами национальной безопасности», – добавил Песков.

    Ранее Песков заявил, что переговоры по обмену заключенными велись по линии российских и американских спецслужб и данная работа продолжится.

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      Между Россией и странами Запада состоялся крупнейший обмен заключенными со времен первой холодной войны. Самые известные имена в списке обменянных – Пол Уилан и Вадим Красиков. Они же – наиболее знаковые.

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      Президент США Джо Байден, не желая досиживать в должности «хромой уткой», замахнулся на реформу исторического масштаба и бросил вызов крайне влиятельной группе лиц – судьям Верховного суда США. Зачем ему это нужно?

    • Финны стали внутренним голосом Зеленского

      Президент Финляндии Александр Стубб призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, отказавшись от предварительного условия по выводу войск. Стубб утверждает, что положение Украины улучшилось. В реальности ВС РФ подошли к городу Торецку, взятие которого грозит ВСУ обвалом фронта.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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