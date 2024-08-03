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    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    11 комментариев
    3 августа 2024, 01:51 • Новости дня

    Захарова оценила слова Макрона об открытии Олимпиады как о «лице Франции»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что на церемонии открытия Олимпиады в Париже Франция «продемонстрировала свое настоящее лицо».

    По словам Захаровой, многие сочли, что Франция показала не лицо, а «нечто другое, какие-то иные части тела». Однако, как отметила Захарова в Telegram, если президент Франции утверждает, что у его страны «теперь такое лицо, то ему виднее, конечно».

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр вызвала скандал. В частности, возмущение было связано с постановкой, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Церемонию назвали парадом трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским в России).

    2 августа 2024, 14:55 • Новости дня
    В США обвинили Россию в скандале с боксершей и трансгендером на Олимпиаде
    В США обвинили Россию в скандале с боксершей и трансгендером на Олимпиаде
    @ John Locher/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Давний конфликт между Международной боксерской ассоциацией (IBA), которую возглавляет выходец из России Умар Кремлев, и Международным олимпийским комитетом (МОК) мог послужить причиной скандала с итальянской боксершей Анджелой Карини и алжирским трансгендером Иман Хелиф, пишет журналист USA Today Дэн Уолкен.

    IBA утверждает, что Хелиф и тайваньский боксер Линь Юйтин, который также допущен на женские соревнования по боксу на Олимпиаде, не прошли «тесты на гендерную пригодность» на чемпионате мира 2023 года, указывает Уолкен в своей статье. При этом неизвестно, что это были за тесты, и нет никаких указаний, что «это как-то связано с трансгендеризмом», пишет он. МОК же утверждает, что они имеют право участвовать в соревнованиях.

    По мнению Уолкена, суть разгоревшегося скандала не только в «хромосомах и тестостероне». Когда Умар Кремлев возглавил IBA в 2020 году, он подписал крупное спонсорское соглашение с Газпромом, который «по сути финансировал всю деятельность» организации, пишет журналист.

    После начала спецоперации России на Украине МОК потребовал от IBA отказаться от Газпрома. Ответ IBA, в том числе заявление о том, что спонсорство Газпрома истекло в конце 2022 года, не удовлетворил МОК, который в итоге лишил ассоциацию права проводить олимпийский боксерский турнир, говорится в статье.

    IBA попыталась оспорить это решение в арбитражном суде, но ей было отказано. Среди причин, в частности, указывались «продолжающееся отсутствие финансовой прозрачности IBA, продолжающиеся проблемы с ее рефери и судьями и неспособность в полной мере реализовать меры по реформированию правительства, требуемые МОК».

    Этот спор между МОК и «полностью поддерживаемой Россией» IBA «достиг апогея на Олимпиаде, где русские персоны нон грата», отмечает журналист. Уолкен также отметил, что после скандальной церемонии открытия Олимпиады Кремлев опубликовал в соцсети X бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео, в котором назвал президента МОК Томаса Баха «главным содомитом», а его команду – «изгоями общества».

    «Что все это значит? Трудно сказать наверняка, но если вы думаете, что IBA, подливающая масла в огонь, говорит исключительно о хромосомах и тестостероне, то у меня есть дача в Волгограде, которую я могу вам продать», – иронизирует автор.

    Ранее на Олимпиаде в Париже итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя против алжирского трансгендера. Она была вынуждена отказаться от продолжения поединка уже на первой минуте после того, как получила сильный удар в нос.

    Кандидат на пост президента США Дональд Трамп на Национальном съезде Республиканской партии в Милуоки заявил, что намерен прекратить практику, когда мужчины соревнуются с женщинами. Его мнение поддержал предприниматель Илон Маск.

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    1 августа 2024, 14:39 • Новости дня
    Турецкий стрелок стал знаменитостью после «расслабленного выступления» на ОИ

    Турецкий стрелок стал героем ОИ после выступления без специальной формы на соревнованиях

    Tекст: Вера Басилая

    Турецкий 51-летний стрелок Юсуф Дикеч выступил на Олимпиаде в Париже без специальных линз и наушников, завоевал серебряную медаль и стал интернет-знаменитостью.

    Дикеч не использовал специальные линзы и защиту для ушей. В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в смешанных парах он завоевал серебро, передает RT.

    Фото спортсмена, где он в обычной форме и с рукой в кармане, выступает на ОИ, стало популярным в соцсетях.

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    31 июля 2024, 23:54 • Новости дня
    На Олимпиаде после заплыва по Сене вырвало двух спортсменов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канадский триатлонист Тайлер Миславчук и выступающая за Казахстан триатлонистка Екатерина Шабалина почувствовали себя плохо после купания в загрязненной реке Сена на Олимпиаде в Париже, их вырвало.

    Миславчук отравился после плавания в этой реке, после чего его стошнило прямо перед телекамерами, передает Ura.ru.

    Шабалину вырвало после первого круга, об этом она сообщила «Чемпионату».

    Она пояснила, что в ходе заплыва захлебнулась водой из Сены, и почувствовала позывы рвоты.

    В соревнованиях победила французская спортсменка Кассандра Богран.

    Напомним, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера после сообщений об антисанитарных условиях для проведения соревнований в Сене искупалась в реке.

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    31 июля 2024, 18:04 • Новости дня
    Триатлонист перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене
    Триатлонист перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Триатлонист из США Сет Райдер перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене на Олимпийских играх – 2024.

    По словам Райдера, он хотел выработать иммунитет к кишечной палочке, передает Lenta.Ru.

    Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера на фоне заявлений об антисанитарных условиях для проведения соревнований в Сене искупалась в реке в преддверии Олимпийских игр, чтобы подтвердить ее чистоту.

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    2 августа 2024, 18:12 • Новости дня
    Организаторы Игр в Париже перепутали флаги России и СССР
    Организаторы Игр в Париже перепутали флаги России и СССР
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Во время трансляции соревнований по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже организаторы допустили ошибку, разместив российский флаг в графике вместо флага СССР.

    Это было сделано в момент публикации информации о мировом и олимпийском рекордах по метанию молота, передает РИА «Новости».

    Мировой рекорд (86,74 м), установленный в 1986 году Юрием Седых, сопровождался флагом СССР. В то время как олимпийский рекорд (84,80 м), установленный на Играх 1988 года в Сеуле Сергеем Литвиновым, был ошибочно обозначен флагом Российской Федерации.

    Ранее сообщалось, что во время открытия Олимпиады олимпийский флаг был повешен на флагшток у Эйфелевой башни в перевернутом виде.


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    1 августа 2024, 09:07 • Новости дня
    Бывшая российская пловчиха Кирпичникова выиграла серебро Олимпиады-2024

    Российская пловчиха Кирпичникова выиграла серебро Олимпиады для Франции

    Бывшая российская пловчиха Кирпичникова выиграла серебро Олимпиады-2024
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Сменившая спортивное гражданство с российского на французское пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем на летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

    Уроженка Асбеста (Свердловская область) в среду преодолела дистанцию за 15 минут 40,35 секунды, передает РИА «Новости».

    Золото завоевала американка Кэти Ледеки, которая с результатом 15.30,02 побила собственный олимпийский рекорд. Она стала восьмикратной олимпийской чемпионкой. Тройку призеров замкнула немка Изабель Гозе (+11,14).

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    2 августа 2024, 18:54 • Новости дня
    Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады
    Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады
    @ Manu Fernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Теннисистки из России Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли в финал олимпийского турнира в парном разряде, обыграв в полуфинале испанский дуэт Кристины Букши и Сары Соррибес-Тормо.

    Поединок закончился со счетом 6:1, 6:2 в пользу российских спортсменок, передает ТАСС.

    В финальном матче Андреевой и Шнайдер предстоит встретиться с итальянским дуэтом Сары Эррани и Жасмин Паолини.

    Ранее российская батутистка Анжела Бладцева вышла в финал Олимпиады.

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    31 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Выставка в честь российских олимпийцев открылась в Париже

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Бранли в центре Парижа начала работу выставка «Легенды российского спорта на протяжении олимпийского века».

    Экспозиция, собравшая редкие фотографии и архивные материалы, рассказывает о спортивных традициях России и ее вкладе в мировой спорт, рассказала руководитель РДКПЦ Анна Котлова, передает ТАСС.

    Выставка занимает два этажа центра, на ней представлено около сотни исторических фотографий. Несколько экранов транслируют олимпийские хроники с участием советских и российских спортсменов.

    На счету российских и советских спортсменов за всю историю олимпийского движения более 2 тыс. медалей, из них 751 – золотая, отметил атташе по культуре и спорту посольства России в Париже Антон Токовинин. «Это второй результат в мире. Российские и советские делегации 16 раз становились первыми по итогам командного зачета», – добавил он.

    В свою очередь амбассадор во Франции Игр будущего Жереми Буи признался, что с юношества знаком с достижениями российских спортсменов. Он выразил надежду, что «подрастающее поколение французов также будет знать об атлетах из России».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отвратительными несколько моментов открытия Олимпиады в Париже.

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    31 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Мэр Парижа признала, что у властей не было плана «Б» по триатлону на Сене

    Мэр Парижа Идальго: Заплыв в Сене изначально был единственным планом

    Мэр Парижа признала, что у властей не было плана «Б» по триатлону на Сене
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У властей Франции не было запасного плана по проведению олимпийских соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде, кроме как на реке Сене, заявила в среду мэр Парижа Анн Идальго.

    По ее словам, в мэрии всегда были уверены в том, что соревнования пройдут на реке в Париже, и у них не было плана «Б», а проведение соревнований на Сене – всегда был единственным возможным, передает РИА «Новости».

    По словам Идальго, при по-настоящему серьезной работе «речь не идет ни о том, чтобы ставить свечку, ни о какой-либо проблеме».

    Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады в Париже разработали запасной план проведения соревнований по триатлону, если вода в реке Сене не станет чище.

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    1 августа 2024, 00:56 • Новости дня
    Эксперт из Франции: F-16 ничего не изменят на Украине

    Эксперт из Франции Тительман: F-16 ничего не изменят на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Планируемые к передаче киевскому режиму истребители F-16 не способны переломить ход событий, заявил французский военный эксперт и бывший летчик Ксавье Тительман.

    Дюжина истребителей, «хаотично летающих» над украинской территорией, не изменят хода боевых действий, заявил Тительман в эфире LCI, передает РИА «Новости».

    Российская сторона «может себе позволить терять два-три-пять самолетов в месяц» в течение долгого времени, потому этих F-16 не достаточно, добавил эксперт.

    Он отметил, что не все страны, согласившиеся отдать свои истребители, дали разрешение наносить удары вглубь территории России.

    «Означает ли это, что у Украины будет два флота: один на задней линии фронта для ударов по этим территориям, а второй сможет зайти дальше? Вопрос в том, какова будет экосистема поставляемых Украине самолетов», – сказал он.

    Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО. В Киеве заявили, что украинской стороне выгоден «туман войны» в вопросе поставок этих истребителей.

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    1 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Нидерландская триатлонистка заявила, что плавать в Сене было отвратительно

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Триатлонисты из Нидерландов, принявшие участие в Олимпийских Играх в Париже, не получили удовольствия от заплыва в Сене: вода была грязной, а условия – несправедливыми, заявила триатлонистка Рахел Кламер.

    По ее словам, плавать в Сене было отвратительно, вода была грязной, а условия состязания – несправедливыми. Кламер отметила, что течение в Сене создавало препятствия, и плавание превратилось в настоящую лотерею, передает РИА «Новости».

    «Посмотрим, заболею ли я. Ведь я наглоталась много воды. Это очень красивое место, но это было на самом деле несправедливо», – добавила спортсменка.

    Другая триатлонистка из Нидерландов Майя Кингма рассказала телеканалу NOS, что стыдно, что есть такие риски на таком крупном мероприятии. «Я рада, что соревнование по триатлону состоялось, но такое напряжение – это не то, что я могла бы повторить», – добавила Кингма.

    Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что у властей Франции не было запасного плана по проведению олимпийских соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде, кроме как на реке Сене.

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    31 июля 2024, 21:10 • Новости дня
    Гендиректор Adidas извинился за рекламу с отсылкой к Олимпиаде в Мюнхене

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генеральный директор Adidas Бьорн Гульден извинился за рекламу ретромодели кроссовок с участием американской супермодели палестинского происхождения Беллой Хадид, которая вызвала критику из-за связи с терактом на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

    «Мы допустили ошибку в том, как были составлены отдельные элементы этой рекламной кампании. Когда вы делаете ошибку, необходимо извиниться и двигаться дальше», – передает ТАСС со ссылкой на слова Гульдена, сказанные агентству Bloomberg.

    Adidas запустила рекламную кампанию для продвижения новой линейки кроссовок SL 72, в разработке которой дизайнеры использовали обувь, созданную для Олимпийских игр 1972 года. В качестве рекламного лица была выбрана Белла Хадид.

    Пользователи соцсетей посчитали выбор модели провокационным, так как во время той Олимпиады произошел теракт, сообщала газета Washington Post.

    Теракт был совершен 5 сентября 1972 года палестинской группировкой «Черный сентябрь», в результате которого погибли 11 израильтян и один немецкий полицейский. Выбор Хадид в качестве лица рекламы также подвергся критике со стороны властей Израиля.

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    31 июля 2024, 08:55 • Новости дня
    Белый дом молчанием одобрил скандал с пародией на «Тайную вечерю» на Олимпиаде

    Конгрессмен Джонсон: Белый дом молчанием одобрил скандал с пародией на «Тайную вечерю» на Олимпиаде

    Tекст: Александра Юдина

    Молчание администрации США в ответ на бурную реакцию общественности на пародию на знаменитую фреску Леонардо да Винчи, показанную на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, расценивается как одобрение этих действий, заявил конгрессмен Майк Джонсон.

    По его словам, молчание администрации США в данной ситуации можно интерпретировать только как согласие с этим, передает ТАСС.

    «У Белого дома были все возможности осудить позорное глумление над «Тайной вечерей» на Олимпиаде, но он отказался это сделать», – отметил Джонсон.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже, назвав ее ужасной и позорной.

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    2 августа 2024, 17:32 • Новости дня
    В МОК заявили об уважении решения CAS по олимпийской бронзе российских фигуристов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Международный олимпийский комитет (МОК) выразил уважение к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о присуждении бронзовых медалей российским фигуристам за командные соревнования на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщили в пресс-службе МОК.

    «МОК ознакомился с сообщением CAS и будет уважать это решение», – передает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

    Напомним, что ранее CAS отклонил апелляцию Федерации фигурного катания Канады о пересмотре результатов командного турнира. Вердикт был опубликован 2 августа. Золотые медали получит сборная США, серебро – сборная Японии, а бронзу – команда России.


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    31 июля 2024, 16:36 • Новости дня
    Теннисисты из Южной Кореи и КНДР сделали совместное селфи на Олимпиаде

    Tекст: Ольга Иванова

    Теннисисты из Южной Кореи и КНДР сделали совместное селфи на подиуме олимпийского турнира по настольному теннису в Париже.

    Как сообщает РИА «Новости», призерами стали пары из Китая, КНДР и Южной Кореи. Все призеры на Олимпийских играх должны делать победные селфи после вручения медалей на телефон южнокорейской компании – спонсора Игр.

    Напомним, несмотря на действующий запрет на использование российской символики на Олимпийских играх в Париже, во время прямой трансляции соревнований по плаванию на экранах ненадолго появился государственный флаг России.

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