Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.2 комментария
Израиль опроверг заявления «Хезболла» о поражении военных целей
Офис Нетаньяху: Военные и оборонные объекты Израиля не пострадали от атаки «Хезболла»
Ни один из «военных и оборонных объектов» Израиля не пострадал в результате атаки ливанского шиитского движения «Хезболла», заявил советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
По его словам, заявления «Хезболла» о поражении военных целей в Израиле являются абсолютной ложью, ни один из военных и оборонных объектов Израиля не пострадал, передает ТАСС.
Гендельман подчеркнул, что Израиль будет и дальше пресекать любые попытки «Хезболла» угрожать жизни гражданским и военным.
Ранее в воскресенье движение «Хезболла» запустило 320 ракет «Катюша» по целям в Израиле, и якобы поразила 11 военных целей.
В ответ на это около 100 истребителей ВВС Израиля утром в воскресенье нанесли удары по позициям «Хесболлы».