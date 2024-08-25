Израиль опроверг заявления «Хезболла» о поражении военных целей

Офис Нетаньяху: Военные и оборонные объекты Израиля не пострадали от атаки «Хезболла»

Tекст: Вера Басилая

По его словам, заявления «Хезболла» о поражении военных целей в Израиле являются абсолютной ложью, ни один из военных и оборонных объектов Израиля не пострадал, передает ТАСС.

Гендельман подчеркнул, что Израиль будет и дальше пресекать любые попытки «Хезболла» угрожать жизни гражданским и военным.

Ранее в воскресенье движение «Хезболла» запустило 320 ракет «Катюша» по целям в Израиле, и якобы поразила 11 военных целей.

В ответ на это около 100 истребителей ВВС Израиля утром в воскресенье нанесли удары по позициям «Хесболлы».