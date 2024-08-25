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    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    19 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    16 комментариев
    25 августа 2024, 22:27 • Новости дня

    Израиль опроверг заявления «Хезболла» о поражении военных целей

    Офис Нетаньяху: Военные и оборонные объекты Израиля не пострадали от атаки «Хезболла»

    Tекст: Вера Басилая

    Ни один из «военных и оборонных объектов» Израиля не пострадал в результате атаки ливанского шиитского движения «Хезболла», заявил советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

    По его словам, заявления «Хезболла» о поражении военных целей в Израиле являются абсолютной ложью, ни один из военных и оборонных объектов Израиля не пострадал, передает ТАСС.

    Гендельман подчеркнул, что Израиль будет и дальше пресекать любые попытки «Хезболла» угрожать жизни гражданским и военным.

    Ранее в воскресенье движение «Хезболла» запустило 320 ракет «Катюша» по целям в Израиле, и якобы поразила 11 военных целей.

    В ответ на это около 100 истребителей ВВС Израиля утром в воскресенье нанесли удары по позициям «Хесболлы».

    25 августа 2024, 07:30 • Новости дня
    Движение «Хезболла» запустило 320 ракет «Катюша» по целям в Израиле

    Движение «Хезболла» завершило первый этап ответных ударов поражением 11 военных объектов Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанское движение «Хезболла» завершило первый этап ответных ударов по Израилю, успешно поразив 11 военных целей, было запущено более 320 ракет «Катюша», сообщили в пресс-службе движения.

    Уточняется, что удары были нанесены по израильским казармам и опорным пунктам для пролета беспилотников к основной цели в глубине израильской территории. В «Хезболла» заявили, что были поражены 11 объектов, в том числе базы армии Израиля Майрун, Заатун и Сахель и две базы на Голанских высотах, три казармы и ряд опорных пунктов, передает РИА «Новости».

    По данным «Хезболла», со стороны Ливана в сторону Израиля было выпущено более 320 ракет «Катюша».

    До этого истребители ЦАХАЛ атаковали объекты шиитского движения «Хезболла» в Ливане якобы в связи с подготовкой ракетного удара по Израилю.

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    25 августа 2024, 06:52 • Новости дня
    Движение «Хезболла» официально заявило о «первоначальном ответе» по Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанское движение «Хезболла» начало наносить ответные удары за израильскую атаку на южный пригород Бейрута в конце июля, которая привела к гибели командира Фуада Шукра, следует из заявления движения.

    В «Хезболла» сообщили, что в рамках первичного ответа на «подлую агрессию» в южном пригороде Бейрутабойцы исламского сопротивления начали большую атаку с воздуха с применением БПЛА в глубине Израиля, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что целью атаки является определенный военный объект, который будет объявлен позже.

    Ранее исламское сопротивление в Ливане выпустило по Израилю более 70 ракет.

    До этого истребители ЦАХАЛ атаковали объекты шиитского движения «Хезболла» в Ливане якобы в связи с подготовкой ракетного удара по Израилю.

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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    23 августа 2024, 02:51 • Новости дня
    Израиль атаковал пригород Дамаска

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО отражают атаки Израиля в пригороде Дамаска в Сирии, сообщают СМИ.

    В небе над Дамаском звучат взрывы, системы ПВО работают по воздушным целям, передает РИА «Новости».

    В июле Израиль также нанес удары по Дамаску, в результате нападения погиб сирийский военный.

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    25 августа 2024, 06:45 • Новости дня
    Власти Израиля объявили режим «особой ситуации» в стране на 48 часов

    YNet: Израиль объявил режим «особой ситуации» на 48 часов на фоне ожидаемой атаки «Хезболла»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на следующие 48 часов после превентивных ударов по целям «Хезболла» на территории Ливана, сообщил израильский портал YNet News.

    Галант объявил чрезвычайную ситуацию в стране на следующие 48 часов, передает ТАСС.

    Между тем, стало известно, что в правительственном комплексе «Кирия» премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание с Галантом.

    Ранее исламское сопротивление в Ливане выпустило по Израилю более 70 ракет.

    До этого истребители ЦАХАЛ атаковали объекты шиитского движения «Хезболла» в Ливане якобы в связи с подготовкой ракетного удара по Израилю.

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    25 августа 2024, 09:45 • Новости дня
    «Хезболла» назвало причину нанесения ударов по Израилю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ливанское движение «Хезболла» заявило, что атаки на Израиль стали операцией возмездия за убийство высокопоставленного командира Фуада Шукра.

    Как говорится в сообщении, в рамках первого ответа на гибель командира Фуада Шукра в южном пригороде Бейрута, движение «Хесболла» начало большую атаку с воздуха с применением БПЛА в глубине Израиля, передает РИА «Новости».

    В «Хезболлах» заявили, что их боевое крыло готово к любому развитию событий, и предостерегло Израиль от агрессии против мирных граждан.

    Ранее в воскресенье движение «Хезболла» запустило 320 ракет «Катюша» по целям в Израиле. В ответ на это около 100 истребителей ВВС Израиля утром в воскресенье нанесли удары по позициям «Хесболлы».

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    25 августа 2024, 06:40 • Новости дня
    Исламское сопротивление в Ливане выпустило по Израилю более 70 ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Исламское сопротивление в Ливане запустило более 70 ракет в направлении Западной Галилеи на севере Израиля и Голанских высот, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

    Телеканал сообщает, что обстрел израильской территории продолжается, передает ТАСС.

    Ранее истребители ЦАХАЛ атаковали объекты шиитского движения «Хезболла» в Ливане якобы в связи с подготовкой ракетного удара по Израилю.

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    25 августа 2024, 01:51 • Новости дня
    ХАМАС на консультациях в Каире отклонило предложение США по Газе

    Al Hadath: ХАМАС выступило против размещения израильских военных на границе сектора Газа с Египтом

    Tекст: Вера Басилая

    Представители палестинского движения ХАМАС на консультациях в Каире заявили посредникам об отказе от выдвинутого США предложения по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщили источники телеканала Al Hadath.

    По их словам, ХАМАС выступило против размещения армии Израиля в так называемом Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа с Египтом, а также в коридоре Нецарим, разделяющем северную и южную части сектора Газа, передает ТАСС.

    Ранее Россия предложила СБ ООН создать новый документ по урегулированию в Газе.

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    25 августа 2024, 05:55 • Новости дня
    ЦАХАЛ ударила по позициям «Хезболла» в ответ на подготовку атаки на Израиль

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выявила подготовку ливанским движением «Хезболла» масштабной атаки на Израиль и в ответ наносит удары по позициям движения, заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

    Хагари заявил, что истребители ЦАХАЛ наносят удары по объектам в Ливане, с которых «Хезболла» планировала совершить масштабную атаку ракетами и беспилотниками на Израиль, передает РИА «Новости».

    Израиль призвал мирных жителей Ливана покинуть зоны на юге страны «для собственной безопасности».

    Между тем, аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве закрыт на несколько часов из-за рейда ВС Израиля на юге Ливана. Вылеты из аэропорта Тель-Авива приостановлены, прилетающие рейсы перенаправляются в другие аэропорты.

    Ранее сообщалось, что все подразделения Армии обороны Израиля находятся в состоянии полной боевой готовности.

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    25 августа 2024, 07:58 • Новости дня
    Байден поручил чиновникам быть в контакте с Израилем

    NYT: Байден поручил чиновникам быть в контакте с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и поручил чиновникам США быть в постоянном контакте с израильской стороной, сообщил представитель совета национальной безопасности США Шон Савет.

    Савет также подчеркнул, что США продолжат поддерживать Израиль в праве на самооборону, передает РИА «Новости».

    Между тем, представитель Пентагона Пэт Райдер отметил, что США готовы поддержать оборону Израиля в его конфликте с ливанским движением «Хезболла».

    Ранее ливанское движение «Хезболла» завершило первый этап ответных ударов по Израилю, успешно поразив 11 военных целей, было запущено более 320 ракет «Катюша».

    До этого истребители ЦАХАЛ атаковали объекты шиитского движения «Хезболла» в Ливане якобы в связи с подготовкой ракетного удара по Израилю.

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    25 августа 2024, 08:28 • Новости дня
    Израиль нанес десятки ударов по позициям «Хесболла» в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребители ВВС Израиля наносят десятки ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана, говорится в заявлении официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

    По его словам, несколько около 100 истребителей ВВС Израиля утром в воскресенье наносят удары по позициям «Хесболлы» на юге Ливана, передает ТАСС. Хагари уточнил, что ВВС атаковали и уничтожили несколько тысяч контейнеров со снарядами, большая часть которых была нацелена на север Израиля.

    Ранее в воскресенье движение «Хезболла» запустило 320 ракет «Катюша» по целям в Израиле.

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    25 августа 2024, 16:46 • Новости дня
    Нетаньяху заявил об уничтожении нацеленных на стратегическую цель в центре Израиля БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    Все ракеты малой дальности ливанского движения «Хезболла» и все БПЛА, запущенные по стратегической цели в центре Израиля, были сбиты, сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    По его словам, это были тысячи ракет малой дальности, которые были предназначены для нанесения вреда в Галилее (север Израиля). ЦАХАЛ уничтожил из и все дроны, передает РИА «Новости».

    Ранее в воскресенье официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что истребители ВВС Израиля наносят десятки ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

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    25 августа 2024, 10:53 • Новости дня
    В Тель-Авиве закрыли пляжи и открыли 240 бомбоубежищ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    240 бомбоубежищ открыли в Тель-Авиве по указанию Управления тыла Израиля, также отменили общественные мероприятия и закрыли пляжи, сообщила советник мэра города Илана Михаэли.

    По ее словам, в Тель-Авиве открыты 240 бомбоубежищ, закрыты культурные учреждения и пляжи, отменены все общественные мероприятия, также активирована программа по задействованию подземных парковок в качестве бомбоубежищ, передает ТАСС.

    Михаэли добавила, что мэрия готова помочь всем жителям и гостям города, Тель-Авив готов к чрезвычайной ситуации. Она отметила, что власти города просят людей «проявлять бдительность и следовать указаниям» Управления тыла Израиля.

    Ранее в воскресенье официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что истребители ВВС Израиля наносят десятки ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

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    25 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    Авиакомпания Etihad отменила рейсы в Ливан и Израиль

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эмиратская авиакомпания Etihad Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут, а также обратные рейсы в воскресенье, говорится в заявлении базирующейся в Абу-Даби авиакомпании.

    Как говорится в заявлении, рейсы отменили из-за закрытия аэропорта в Тель-Авиве и ситуации в регионе, передает РИА «Новости».

    Кроме того, эмиратский авиаперевозчик Flydubai перенаправил сегодняшний рейс из Дубая в Тель-Авив в аэропорт «Рамон» на юге Израиля, отменив обратный рейс. Авиакомпания Emirates, в свою очередь, отменила утренний рейс в Бейрут из Дубая, дневной рейс отправился по расписанию.

    Отметим, что по данным сайта Flightradar, аэропорт Тель-Авива функционирует. Согласно данным онлайн-табло, рейс в Москву вылетел в 13.55 мск.

    Ранее советник мэра города Илана Михаэли сообщила, что 240 бомбоубежищ открыли в Тель-Авиве, также отменили общественные мероприятия и закрыли пляжи.

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    25 августа 2024, 19:20 • Новости дня
    ЦАХАЛ нанес по «Хезболла» 40 превентивных ударов

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла 40 превентивных ударов по ливанскому движению «Хезболла», чтобы предотвратить атаки на центр и север страны, заявил представитель пресс-службы армии Израиля на арабском языке Авихай Адраи.

    По его словам, утром Израиль обнаружил подготовку «Хезболла» нанести ракетный по центральной и северной части Израиля. В результате ЦАХАЛ нанес удар по более тысячи ракетных установок, передает РИА «Новости».

    Ранее ливанское движение «Хезболла» заявило, что атаки на Израиль стали операцией возмездия за убийство высокопоставленного командира Фуада Шукра.

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    25 августа 2024, 21:03 • Новости дня
    Глава Пентагона продлил присутствие в регионе Ближнего Востока двух авианосных групп

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Пентагона Ллойд Остин продлил присутствие в регионе Ближнего Востока двух авианосных ударных групп, сообщила пресс-служба ведомства.

    Остин подтвердил право Израиля на самозащиту и продолжение поддержки США обороны Израиля против Ирана и его региональных партнеров, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США Джо Байден внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и поручил чиновникам США быть в постоянном контакте с израильской стороной.

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