Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.2 комментария
Глава Пентагона продлил присутствие в регионе Ближнего Востока двух авианосных групп
Глава Пентагона Ллойд Остин продлил присутствие в регионе Ближнего Востока двух авианосных ударных групп, сообщила пресс-служба ведомства.
Остин подтвердил право Израиля на самозащиту и продолжение поддержки США обороны Израиля против Ирана и его региональных партнеров, передает РИА «Новости».
Напомним, президент США Джо Байден внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и поручил чиновникам США быть в постоянном контакте с израильской стороной.