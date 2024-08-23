Ставший мэром Тобольска победитель «Лидеров России» прокомментировал избрание

Tекст: Валерия Городецкая

Управленец обсудил с юнармейцами важность традиций, человеческих ценностей, цели и задачи специальной военной операции, а также рассказал, что такое быть лидером, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Главное – идти к цели и не сдаваться. По моему мнению, нужно больше разговаривать с детьми, помогать им правильно ориентироваться в наши сложные времена, чтобы они могли отстаивать свое мнение, нести ответственность за свои поступки, но при этом всегда оставались достойными людьми», – отметил Вагин.

Вагин стал главой Тобольска в конце июля, он занимается реализацией стратегии социально-экономического развития города. Главная цель – повысить качество жизни горожан, сделав Тобольск одновременно социально ориентированным и инновационным.

По словам управленца, избрание главой Тобольска – это и рост, и вызов одновременно. «Естественно, весь полученный опыт пригодится, будет работать на результат. Сейчас важно не просто выстроить грамотную управленческую политику, но и найти контакт со всеми целевыми аудиториями, в первую очередь, с молодежью. Поэтому, думаю, здесь пригодится все, будем искать подходы и решения», – рассказал он.

Петр Вагин родился в Кировской области, окончил в 1999 году Тюменский юридический институт МВД РФ, получил степень кандидата юридических наук, приступил к работе в полиции. В 2015 году занял пост начальника УМВД по Тюмени. После победы в конкурсе «Лидеры России» в 2019 году был назначен в МВД Республики Северная Осетия-Алания заместителем министра – начальником полиции. После конкурса прошел дополнительное обучение в РАНХиГС и получил необходимые навыки государственного управления. В 2020-м стал замглавы Тюмени, на этом посту курировал департаменты безопасности и потребительского рынка.

В настоящее время тринадцать выпускников «Лидеров России» занимают должности глав городов и муниципальных образований.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира.