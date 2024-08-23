Историк Деманов: Уроки Курской битвы помогают нынешним российским солдатам давать отпор противнику

Tекст: Олег Исайченко

«Курская битва стала переломным моментом в Великой Отечественной войне. Стало понятно, что разгром немецко-фашистских захватчиков в их логове – вопрос времени. Разумеется, это было бы невозможно без героизма и мужества воинов Красной армии», – сказал историк Александр Деманов.

«События тех дней эхом отзываются в дне сегодняшнем. Тогда немцы предприняли операцию «Цитадель» для поднятия морального состояния войск и доказательства союзникам того, что Берлин до сих пор способен одерживать победы. Атака ВСУ на Курскую область во многом подчинена той же логике», – подчеркивает он.

«Украинская армия несет колоссальные потери на участках фронта в Донбассе. Их вылазки в российское приграничье направлены на информационное сокрытие собственных провалов. Однако ставка противника на неожиданный удар, как и в 1943 году, не сыграла. Надежды офиса Зеленского на молниеносную победу разрушились», – добавляет собеседник.

«При этом действия ВСУ в Курской области стали еще одним доказательством необходимости тотального разгрома противника. Хотя античеловеческий характер их деятельности был ясен еще несколько лет назад. Вспомним, как часто в сеть утекали видео с издевательствами украинских военных над пленными. Ни советские, ни российские солдаты себе такого не позволяли. Мы всегда сохраняли гуманность. Поступать по совести – принципиальное дело для нашей военной школы, с которой ВСУ утратили даже малейшие связи», – акцентирует он.

«Украинская армия не желает стремиться к миру, они не признают и не ценят жестов доброй воли. Поэтому, несмотря на все человеколюбие россиян, выход из сложившейся ситуации только один – борьба до окончательного разгрома противника. И здесь, конечно, вновь невозможно игнорировать параллели с Великой Отечественной», – считает собеседник.

«Мы помним уроки, которые преподали нам предки. Именно поэтому наше общество сплотилось вокруг одной цели: вновь одержать победу. Это духовное единство, безоговорочная вера в наши идеалы уже сейчас сказывается на положении дел на фронте», – заключил Деманов.

Напомним, 23 августа празднуется День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Сражение, состоявшееся в 1943 году, стало одним из наиболее масштабных за весь период Второй мировой. Оно длилось 50 дней, а в его рамках советская армия отбросила противника на запад на 140 км.

После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу СССР. Вермахт понес колоссальные потери и утратил стратегическую инициативу. С обеих сторон в сражение было вовлечено более четырех млн человек, более 13 тыс. танков и до 12 тыс. самолетов. По итогам баталии свыше 100 тыс. советских граждан были награждены медалями и орденами.

Сегодня Курская область вновь попала под удар противника. Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу России на территории региона, а уже 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Согласно данным российского Минобороны, к 23 августа противник потерял в боях на этих территориях более 5,1 тыс. военнослужащих и 69 танков.