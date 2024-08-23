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    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В мировых финансах начался натуральный каннибализм

    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    32 комментария
    23 августа 2024, 14:44 • Новости дня

    Историк: Наследники победителей в Великой Отечественной вновь защищают Курскую область

    Историк Деманов: Уроки Курской битвы помогают нынешним российским солдатам давать отпор противнику

    Историк: Наследники победителей в Великой Отечественной вновь защищают Курскую область
    @ Иван Шагин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинская армия в атаке на Курскую область повторяет логику немецко-фашистских захватчиков времен Второй мировой. Однако история повторится: противник будет повержен. Как и в 1943 году, наше общество сплотилось вокруг общей цели – защитить страну, сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Деманов. Напомним, 23 августа празднуется День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

    «Курская битва стала переломным моментом в Великой Отечественной войне. Стало понятно, что разгром немецко-фашистских захватчиков в их логове – вопрос времени. Разумеется, это было бы невозможно без героизма и мужества воинов Красной армии», – сказал историк Александр Деманов.

    «События тех дней эхом отзываются в дне сегодняшнем. Тогда немцы предприняли операцию «Цитадель» для поднятия морального состояния войск и доказательства союзникам того, что Берлин до сих пор способен одерживать победы. Атака ВСУ на Курскую область во многом подчинена той же логике», – подчеркивает он.

    «Украинская армия несет колоссальные потери на участках фронта в Донбассе. Их вылазки в российское приграничье направлены на информационное сокрытие собственных провалов. Однако ставка противника на неожиданный удар, как и в 1943 году, не сыграла. Надежды офиса Зеленского на молниеносную победу разрушились», – добавляет собеседник.

    «При этом действия ВСУ в Курской области стали еще одним доказательством необходимости тотального разгрома противника. Хотя античеловеческий характер их деятельности был ясен еще несколько лет назад. Вспомним, как часто в сеть утекали видео с издевательствами украинских военных над пленными. Ни советские, ни российские солдаты себе такого не позволяли. Мы всегда сохраняли гуманность. Поступать по совести – принципиальное дело для нашей военной школы, с которой ВСУ утратили даже малейшие связи», – акцентирует он.

    «Украинская армия не желает стремиться к миру, они не признают и не ценят жестов доброй воли. Поэтому, несмотря на все человеколюбие россиян, выход из сложившейся ситуации только один – борьба до окончательного разгрома противника. И здесь, конечно, вновь невозможно игнорировать параллели с Великой Отечественной», – считает собеседник.

    «Мы помним уроки, которые преподали нам предки. Именно поэтому наше общество сплотилось вокруг одной цели: вновь одержать победу. Это духовное единство, безоговорочная вера в наши идеалы уже сейчас сказывается на положении дел на фронте», – заключил Деманов.

    Напомним, 23 августа празднуется День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Сражение, состоявшееся в 1943 году, стало одним из наиболее масштабных за весь период Второй мировой. Оно длилось 50 дней, а в его рамках советская армия отбросила противника на запад на 140 км.

    После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу СССР. Вермахт понес колоссальные потери и утратил стратегическую инициативу. С обеих сторон в сражение было вовлечено более четырех млн человек, более 13 тыс. танков и до 12 тыс. самолетов. По итогам баталии свыше 100 тыс. советских граждан были награждены медалями и орденами.

    Сегодня Курская область вновь попала под удар противника. Напомним,  6 августа ВСУ атаковали границу России на территории региона, а уже 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Согласно данным российского Минобороны, к 23 августа противник потерял в боях на этих территориях более 5,1 тыс. военнослужащих и 69 танков.

    23 августа 2024, 03:29 • Новости дня
    Российские войска освободили около 50 населенных пунктов в Харьковской области

    Глава российской администрации Харьковской области Ганчев сообщил об освобождении от сил ВСУ 50 населенных пунктов

    Российские войска освободили около 50 населенных пунктов в Харьковской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области российские войска освободили от украинских сил около 50 населенных пунктов, на освобожденных территориях сейчас проживает примерно 2 тыс. человек, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Ганчев пояснил, что называет «примерную цифру», так как много поселков остается «в серой зоне». Он сообщил, что город Волчанск является «форпостом украинского сопротивления, где ВСУ пытаются постоянно атаковать». Однако «продвижение там есть», сообщил Ганчев. По его словам, в Волчанске российские силы идут вперед «медленно, но уверенно», передает ТАСС.

    При этом, как заявил Ганчев, вторжение в Курскую область и потери на данном направлении вынуждают вооруженные силы Украины «оголять разные участки фронта», в том числе в Харьковской области, «подгоняя все новые резервы», передает РИА «Новости».

    В мае российские войска начали наступление в Харьковской области. Российские силы заняли большую часть Волчанска. ВСУ вынуждены были перебрасывать на Харьковское направление не только резервы, но и снимать с нескольких направлений уже действовавшие там батальоны.

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    23 августа 2024, 08:00 • Новости дня
    Посол Антонов: Путин принял решение, виновные в атаке на Курскую область понесут суровое наказание
    Посол Антонов: Путин принял решение, виновные в атаке на Курскую область понесут суровое наказание
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, виновные понесут суровое наказание, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «Президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», – передает РИА «Новости» его слова.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории. Эксперты отмечают, что удержаться в подвергшихся вторжению районах у ВСУ нет никаких шансов.

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    23 августа 2024, 14:32 • Видео
    В ВСУ объяснили причины своих поражений

    Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

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    22 августа 2024, 20:44 • Новости дня
    В порту «Кавказ» спасено 17 членов экипажа атакованного ВСУ парома

    Кондратьев: Спасено 17 членов экипажа атакованного ВСУ парома в порту «Кавказ»

    В порту «Кавказ» спасено 17 членов экипажа атакованного ВСУ парома
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе поисково-спасательных работ в порту «Кавказ» спасены 17 членов экипажа затонувшего после атаки ВСУ парома, продолжаются поиски еще двоих, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «На данный момент спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается – необходимо найти еще двух человек», – написал он в Telegram-канале.

    На месте происшествия установлены боновые заграждения во избежание распространения топлива, поверхность воды обработали сорбентом, добавил Кондратьев.

    Напомним, в четверг ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», на судне перевозилось 30 цистерн. Паром затонул.

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    23 августа 2024, 05:55 • Новости дня
    Times дала оценку «хвастовству» Киева после атаки на ЧВК «Вагнер» в Африке

    Times назвала поражением «хвастовство» Киева после атаки на ЧВК «Вагнер» в Африке

    Tекст: Антон Антонов

    Киев поспешил заявить о причастности к атаке боевиков на колонну группы «Вагнер» на территории Мали, но сейчас это «хвастовство» выглядит как поражение, пишет Times.

    Как указала Times, украинская военная разведка «поспешила взять на себя часть славы» после нападения боевиков на группу «Вагнер», но «это хвастовство теперь больше похоже на символическое поражение Киева», передает РИА «Новости».

    Издание подчеркнуло, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер потребовали от СБ ООН «осудить предполагаемую поддержку Украиной повстанческих группировок в Сахеле».

    Напомним, причастность Киева к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер» вызвала резкую реакцию стран Африки. Мали и Нигер объявили о разрыве дипотношений с Украиной и обратились в СБ ООН для расследования поддержки Киевом африканских боевиков.



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    22 августа 2024, 21:40 • Новости дня
    В CNN объяснили поездку их журналиста в Курскую область приглашением Киева
    В CNN объяснили поездку их журналиста в Курскую область приглашением Киева
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Журналист CNN Ник Пейтон Уолш, в отношении которого ФСБ РФ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы, побывал в Курской области после приглашения киевских властей и в сопровождении украинских войск, сообщил телеканал.

    В сообщении говорится, что команда CNN была приглашена украинскими властями вместе с другими иностранными журналистами и сопровождена украинскими военными, передает РИА «Новости»

    В субботу ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые работали на территории Суджи в Курской области. В ЦОС ФСБ добавили, что проводится правовая оценка материалов, опубликованных в СМИ, которые свидетельствуют о нахождении на территории российского пункта пропуска «Суджа» журналиста CNN Ника Пейтона Уолша.

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    23 августа 2024, 09:29 • Новости дня
    ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС беспилотником с бронебойным боеприпасом
    ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС беспилотником с бронебойным боеприпасом
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ ночью предприняли попытку атаковать Курскую АЭС с использованием беспилотника-камикадзе, начиненного кумулятивной головкой от противотанковой гранаты, однако попытка была пресечена силами российской РЭБ, сообщили правоохранительные органы.

    Известно, что украинский дрон был сбит в непосредственной близости от Курской АЭС в Курчатове, российские системы радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали угрозу, передает ТАСС.

    Украинский беспилотник-камикадзе был обнаружен вблизи хранилища отработанного ядерного топлива.

    При осмотре сбитого дрона было установлено, что его боевая часть представляет собой кумулятивную головку от противотанковой гранаты, способную пробить значительную толщу металла.

    На корпусе беспилотника обнаружена маркировка «Army of Drones» – совместный проект украинских военных ведомств, направленный на развитие беспилотных летательных аппаратов.

    Как заявили в правоохранительных органах, ВСУ выбрали в качестве мишени Курскую АЭС для совершения актов ядерного терроризма.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях сообщил, что в ночь на четверг украинские военные пытались наносить удары по Курской атомной электростанции в Курчатове.

    Ранее МИД России сообщал, что прорабатывается визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, он может посетить Курскую атомную электростанцию.

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    22 августа 2024, 21:58 • Новости дня
    Запрет на работу в такси в Ленобласти коснется не всех иностранцев

    Администрация Ленобласти: Запрет на работу в такси затронет граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и Азербайджана

    Запрет на работу в такси в Ленобласти коснется не всех иностранцев
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введенный на территории Ленинградской области запрет на работу в такси для иностранцев коснется граждан не всех стран, сообщили в администрации региона.

    Там уточнили, что мера распространяется на граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и Азербайджана, передает «Фонтанка».  Она не затронет граждан Армении, Казахстана, Белоруссии и Киргизии, также запрет не коснется граждан, въезжающих в Россию по визам, сообщили в администрации Ленинградской области.

    Компаниям, индивидуальным предпринимателям и другим субъектам отведено три месяца на расторжение трудовых договоров с мигрантами, имеющими патенты на работу в такси. За нарушение запрета предусмотрен штраф, добавили в пресс-службе руководства региона.

    Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области по инициативе прокуратуры принял решение запретить иностранным гражданам работать водителями такси и арендованных автомобилей.

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    23 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ с позиций в высотках Дзержинска
    Российские войска выбили ВСУ с позиций в высотках Дзержинска
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска ушли с позиций в высотных домах на востоке Дзержинска (украинское название – Торецк), идет зачистка бывших украинских позиций, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, российские войска уничтожили группировку ВСУ на позициях в многоэтажках Дзержинска, при этом часть противника сбежала, идет зачистка.

    В силовых структурах добавили, что ВСУ перебрасывают небольшие группы подкрепления, большая часть которых не успевают даже дойти до позиций.

    Ранее украинский депутат Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ покидают ДНР, оставляя за собой целые полосы фронта.

    Коментарии (10)
    23 августа 2024, 06:57 • Новости дня
    Посол Антонов заявил, что никакой «буферной зоны» на территории России не будет

    Посол Антонов счел невозможным планируемое Киевом создание «буферной зоны» на территории России

    Tекст: Антон Антонов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал реакцию США на заявления Киева о планах создать «буферную зону» на территории России.

    Отвечая на вопрос о том, что США однозначно не отвергают планы Киева, Антонов подчеркнул, что Москва «даже разговаривать об этом» с Вашингтоном не будет, передает РИА «Новости».

    Антонов заявил, что «не американцам судить, что должна делать Россия, и как Россия будет защищать свои рубежи». Он заверил, что «никакой буферной зоны на территории» России «не будет». «Это невозможно», – заявил Антонов.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории. Эксперты отмечают, что удержаться в подвергшихся вторжению районах у ВСУ нет никаких шансов.

    Коментарии (38)
    23 августа 2024, 11:32 • Новости дня
    Массовый поджог машин устроили в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестные в Киеве устроили поджог сразу нескольких автомобилей, которые могли принадлежать военнослужащим, сообщил канал «Киев 24».

    Как сообщил телеканал, неизвестные совершили поджог четырех машин в Деснянском районе Киева, они были полностью уничтожены, повреждения получили стоящие рядом автомобили, передает ТАСС.

    Ранее автомобиль украинского военного сожгли в Киеве.

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    23 августа 2024, 06:16 • Новости дня
    Церковь в Турции призвала объявить украинских дипломатов персонами нон грата

    Турецкая православная церковь обвинила Зеленского в попытке втянуть Анкару в конфликт на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский решил втянуть Турцию в конфликт на Украине, украинских дипломатов нужно объявить персонами нон грата, заявил официальный представитель неканонической Турецкой православной церкви Сельчук Эренерол.

    Автокефальный турецкий православный патриархат (Турецкая православная церковь) официально признана властями Турции, но Константинопольский патриархат и ТПЦ не признают друг друга, передает РИА «Новости».

    Эренерол заявил, что Киев по воле Запада «нарушил все законы», «впутав Турцию в этот конфликт» – Украина «запросила разрешение» у Фанара, хотя в соответствии с конституцией Турции «у Фанара нет никаких на то прав ни на территории страны, ни за границей».

    По словам Эренерола, Константинопольский патриарх Варфоломей не имел права участвовать в конференции по Украине в Швейцарии без разрешения префектуры стамбульского района Фатих и подписывать итоговый документ саммита. Эренерол считает действия Варфоломея вмешательством в отношения Турции с Украиной и Россией.

    Поскольку «Фанар пытается подобно Ватикану стать государством внутри Турции со своими законами», Эренерол обвинил Зеленского в преступлении против территориальной целостности Турции, добавив, что «это casus belli». Он призвал признать украинских дипломатов персонами нон грата и вручить им ноту протеста, а также «предпринять все необходимые дипломатические меры в отношении Зеленского».

    «Это уже не религиозная проблема, это попытка втянуть Турцию в конфликт США и России», – сказал он. По его мнению, Варфоломей поддерживает Зеленского в намерении продолжать вооруженный конфликт на Украине, причем смещение Варфоломея не решит проблему, ведь «есть также американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор, которого США хотят в нарушение наших законов назначить вместо Варфоломея».

    Во вторник Верховная рада приняла закон, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической УПЦ. В РПЦ указали на личную ответственность патриарха Варфоломея за запрет УПЦ. Зеленский сообщил, что проинформировал Варфоломея о законе. По его словам, стороны «положительно оценили» развитие Украины.

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    23 августа 2024, 01:32 • Новости дня
    США разрешили Украине использовать американское оружие в Курской области

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх признала согласие Вашингтона на применение ВСУ оружия США в Курской области

    США разрешили Украине использовать американское оружие в Курской области
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политика США позволяет вооруженным силам Украины использовать американское оружие в приграничных регионах, в том числе в Курской области России, следует из заявления заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

    Сингх заявила, что «подходы» США «позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов». Она уточнила, что речь идет в том числе о Курской области России и Сумской области Украины.

    «Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Напомним, ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Образцы стрелкового вооружения производства США захвачены на месте ликвидации украинской диверсионной группы в Курской области. Также в регионе была уничтожена военная техника производства США.

    Коментарии (14)
    23 августа 2024, 10:55 • Новости дня
    МИД призвал МАГАТЭ немедленно отреагировать на акт терроризма Киева против Курской АЭС

    Спикер МИД Захарова призвала МАГАТЭ немедленно отреагировать на акт терроризма Киева против Курской АЭС

    МИД призвал МАГАТЭ немедленно отреагировать на акт терроризма Киева против Курской АЭС
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское правительство решило атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС, на данный акт ядерного терроризма незамедлительно должно отреагировать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, акт ядерного терроризма со стороны Киева требует немедленной реакции МАГАТЭ, передает ТАСС.

    Ранее ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС беспилотником с бронебойным боеприпасом.

    В «Росэнергоатоме» заверили, что работа Курской АЭС идет в штатном режиме, радиационный фон фиксируется в пределах естественных значений.

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    23 августа 2024, 00:20 • Новости дня
    Глава Пентагона решил обсудить с Киевом планы ВСУ по Курской области

    Глава Пентагона Остин собрался обсудить с Украиной вопрос об «удержании» ВСУ территорий в Курской области

    Глава Пентагона решил обсудить с Киевом планы ВСУ по Курской области
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны США Ллойд Остин планирует обсудить с Киевом планы вооруженных сил Украины, касающиеся их действий в Курской области России, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх пояснила, что Остин хочет обсудить вопрос о том, собираются ли ВСУ «удерживать» территории, передает РИА «Новости».

    Напомним, Сингх не стала заявлять о поддержке Вашингтоном вторжения ВСУ в Курскую область. Она отметила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой на Курскую область.

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    23 августа 2024, 09:11 • Новости дня
    Медведев обвинил Киев в стремлении переплюнуть советский атеизм

    Зампред Совбеза Медведев обвинил Киев в стремлении переплюнуть советский атеизм

    Медведев обвинил Киев в стремлении переплюнуть советский атеизм
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское правительство нацелилось переплюнуть атеизм советского периода, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что начало этому процессу положил экс-президент Украины Петр Порошенко, который якобы «согласовал с Западом создание Православной церкви Украины (ПЦУ)», чтобы занять пост президента.

    Политик заметил, что Советский Союз не запрещал религии и отдельные вероучения, в отличие от Украины, где приняли закон о запрете канонической Украинской православной церкви.

    По словам Медведева, «отдельные иерархи данной церкви» хорошо известны – они были вполне успешными «сутенерами, опекавшими киевских политических проституток».

    Политик отметил, что с приходом к власти Владимира Зеленского начался разгром украинского православия и преследование исповедующих его христиан.

    Напомним, Верховная рада приняла закон, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической УПЦ. В РПЦ указали на личную ответственность патриарха Варфоломея за запрет УПЦ.

    Турецкая православная церковь обвинила Зеленского в попытке втянуть Анкару в конфликт на Украине.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • В ВСУ объяснили причины своих поражений

      Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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