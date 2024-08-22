Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.5 комментариев
В Курской области уничтожили украинскую ДРГ
К западу от населенного пункта Скрыльевки в Курской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, сообщило Минобороны.
Группу уничтожили в одном километре к юго-западу от поселка, она относилась к 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Были уничтожены две бронемашины и семь военнослужащих, один попал в плен.
Ранее в Климовском районе Брянской области отразили две попытки проникновения украинской ДРГ.