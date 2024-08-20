  • Новость часаЗахарова раскрыла цель запрета канонической УПЦ на Украине
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    Из визита Путина в Баку следует пять выводов
    Рада Украины запретила УПЦ
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    Артиллеристы в Курской области попросили вернуть из Австралии чудотворную икону
    Алаудинов сообщил о расстрелянных ВСУ в затылок жителях Курской области
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 350 военных и 25 единиц бронетехники
    Российские войска освободили стратегический узел Новгородское в ДНР
    Обнаружена недвижимость Ходорковского в США стоимостью 632 млн долларов
    МВД рекомендовало не использовать онлайн-сервисы знакомств в Курской области
    Мнения
    Сергей Старовойтов Сергей Старовойтов Русского медведя хотят заставить наломать дров

    Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Крым давно в России, а крымский футбол – нет

    После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Родительство должно быть если не выгодно, то хотя бы не так тяжело

    «Почему я должен содержать чужих детей?» Конечно, государство распределяет ограниченные ресурсы, и льготная ипотека одним предполагает, что у других ее не будет. Но реальность такова, что всех нас, когда мы доживем до пенсии, будут содержать чужие дети – и они же будут обеспечивать работу экономики в целом.

    13 комментариев
    20 августа 2024, 14:02 • Новости дня

    Политолог объяснила создание Зеленским «министерства украинского единства»

    Политолог Шеслер: Политика властей Украины формирует у граждан чувство максимального отчуждения от родины

    Политолог объяснила создание Зеленским «министерства украинского единства»
    @ Ukraine Presidential Press Servi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Первое время министерство по работе с гражданами, выехавшими с Украины, будет позиционироваться как гуманитарно-правозащитное. Однако принятые Киевом законы о мобилизации превратят этот орган в декоративный симулякр. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский объявил о планах создать «министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев».

    «Создание очередного ведомства не поможет Украине решить демографические проблемы. Сама по себе инициатива Зеленского скорее похожа на лечение опасного вируса знахарскими методами, нежели на реальное лекарство от болезни», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    Она допустила, что первое время министерство будет позиционироваться как гуманитарно-правозащитное. «Однако принятые Киевом законы о мобилизации, а также о лишении украинцев возможности обновлять документы за пределами страны превратят этот орган в декоративный симулякр, который не сможет решить ни проблемы конкретных людей, оказавшихся в затруднительном положении, ни демографический кризис в целом», – убеждена собеседница.

    «Причина системная – Украина как государство не может обеспечить своим гражданам защиту. Более того, она планомерно лишает их всех прав. Люди фактически становятся рабами военкомов», – акцентировала Шеслер. По ее мнению, Зеленский поднял вопрос об оттоке населения именно сейчас, потому что Украина переживает период катастрофической депопуляции. «Чем дальше, тем более явной становится эта проблема», – уточнила спикер.

    «Согласно имеющимся в Сети данным, число украинских беженцев в Европе превышает 6 млн человек. За пределами Евросоюза насчитывается еще около 570 тысяч. Согласно данным ООН, общее количество украинцев, выехавших из страны, составляет 6,6 млн человек. Однако в данном случае не учитываются те, кто иммигрировал в Россию или проживает в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – а это тоже миллионы человек», – детализировала политолог.

    Таким образом, число уехавших с Украины приближается к 10 млн, подсчитывает Шеслер. «Когда Украинский институт демографии говорит о том, что к 2033 году население страны может составить 35 млн человек, он бессовестно лжет. Уже сейчас, по разным оценкам, в стране проживает менее 20 млн человек», – отметила собеседница.

    При этом нынешняя политика украинской власти формирует у граждан максимальное чувство отчуждения от страны, добавила она. «Социологические исследования показывают, что более половины украинских беженцев не планируют возвращаться на родину после окончания военных действий. А многие из тех, кто остается на Украине, пытаются продать недвижимость, выручить хоть какие-то средства и уехать из страны», – заключила Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о создании нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны, которое окрестил «министерством украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев». Необходимость появления ведомства он объяснил рекордным оттоком населения из страны. По его словам, люди, проживающие за границей, якобы могут находиться «под воздействием российской пропаганды».

    Для противодействия Москве в работе с этими гражданами новое министерство возьмет на себя часть функций МИД. Ожидается, что ведомство займется сохранением «связи и отношений» уехавших с родиной, а также защитой их интересов «как нации».

    Между тем на Украине специалисты отмечают, что население страны в ближайшие 10 лет не будет превышать 35 млн человек. Соответствующую оценку дала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова. При этом она отмечает, что цифра охватывает людей, проживающих в границах страны на момент 1991 года.

    По ее мнению, достичь численности в 30 млн человек позволит лишь регулярное привлечение мигрантов. Интересно, что, по данным Всемирного банка, после начала конфликта население Украины сократилось на 15%. Во многом ситуация объясняется масштабной мобилизацией, организованной офисом Зеленского. После ужесточения призывного законодательства страну стали покидать молодые мужчины, что привело к появлению феномена «ухилянтов».

    19 августа 2024, 21:15 • Новости дня
    Лукашенко: Буданов ликвидирует Зеленского как предателя
    Лукашенко: Буданов ликвидирует Зеленского как предателя
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские агенты могут ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По мнению белорусского лидера, украинцы считают Зеленского предателем, в итоге он будет «ликвидирован», передает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    «Я всегда Володе Зеленскому говорю... Ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов (глава Главного управления разведки (ГУР) Украины, внесен в России в список террористов и экстремистов) – прим. ВЗГЛЯД) пошлет кого-нибудь, тебя ликвидируют как предателя. Вот и все», – приводит агентство слова Лукашенко в Telegram-канале.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, когда Запад избавится от Зеленского.

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    20 августа 2024, 06:23 • Новости дня
    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области

    ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области

    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    На странице американской ЧВК Forward Observation Group в соцсетях опубликовано фото, свидетельствующее о том, что боевики FOG находятся на территории Курской области в составе группы вторжения вооруженных сил Украины.

    На фотографии боевики стоят рядом с бронеавтомобилем HMMWV, есть указание геолокации – Курская область, а также подпись: «The boys in Kursk». В центре фото находится основатель FOG Деррик Бейлс, передает RT.

    Как указывает «Комсомольская правда», его можно опознать по «винтовке M4A1, которую американец возит с собой аж с 2021 года», «смартфону, который видно почти на каждой» его фотографии, и «по характерной татуировке на правой руке, изображению черепа».

    Сообщается, что инструкторы FOG работали с личным составом ВСУ еще до начала специальной военной операции России на Украине. Сам Бейлс приехал на Украину в 2022 году.

    Напомним, в июле СК сообщал, что обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне украинской армии считаются более 700 иностранных граждан, 422 из них находятся в международном розыске.


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    19 августа 2024, 20:05 • Видео
    Макрону грозит импичмент

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

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    19 августа 2024, 21:36 • Новости дня
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новост

    Tекст: Кристина Коваленко

    Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР после отступления ВСУ, в данный момент проводится зачистка территории, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши бойцы выбили противника. На данный момент проходит зачистка», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Рогова, 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка. Сейчас над поселком Нью-Йорк поднят российский флаг.

    Ранее стало известно о том, что российские военные освободили Свиридоновку в ДНР.

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    19 августа 2024, 20:00 • Новости дня
    Bloomberg: Индия согласилась передавать сообщения между Путиным и Зеленским
    Bloomberg: Индия согласилась передавать сообщения между Путиным и Зеленским
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нью-Дели выразил готовность передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, при этом премьер-министр Индии Нарендра Моди не хочет становиться посредником в дипломатическом урегулировании, в том числе потому, что эта страна зависит от дешевых российских энергоресурсов и оружия, передает РБК.

    Источники агентства сообщили, что встреча с Моди важна для Зеленского, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира. При этом в ходе нее вряд ли будут сделаны какие-либо важные заявления, хотя планируется заключить ряд соглашений, включая оборону и агропромышленность, говорится в публикации.

    В частности, украинская госкомпания «Зоря-Машпроект» и Индия рассматривают возможность совместного выпуска газовых турбин, которые используются на военных кораблях.

    Ранее сообщалось, что премьер Индии собрался посетить Украину.

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    20 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер Евгений Шишов погиб на 43-м году жизни в Курской области, защищая Россию, сообщил портал «Кино-театр.ру».

    Актер погиб в августе, дата смерти не уточняется, обстоятельства также не указываются, на сайте «Кино-театр.ру» отмечается, что он умер в Курской области, защищая Россию.

    По данным «Аргументов и Фактов», у артиста осталась дочь-подросток. На экранах он появился в 2015 году. Последняя роль на ТВ – сериал «Пока бьют часы».

    Также известен по сериалам «Морские дьяволы», «Условный мент» и другим.

    В июне актер Леонид Гусаров погиб, выполняя боевые задачи в ходе спецоперации на Украине.

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    19 августа 2024, 15:53 • Новости дня
    Захарова назвала цели западного «информационного десанта» в Курской области

    Захарова: Цель проникших в Курскую область западных репортеров – скрыть преступления ВСУ против гражданского населения

    Захарова назвала цели западного «информационного десанта» в Курской области
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Репортажи западных СМИ из Курской области преследуют целый ряд целей, среди которых выгораживание преступлений Киева, манипуляция общественным мнением и создание необходимого фона для дальнейшей поддержки Западом ВСУ. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Правовую оценку действиям корреспондентов зарубежных изданий, проникающих на суверенную территорию России в обход установленных процедур, уполномочены дать компетентные органы. При этом следует напомнить, что в отношении целого ряда таких представителей иностранных СМИ уже заведены уголовные дела за незаконное пересечение госграницы», – рассказала Мария Захарова, официальный представитель МИД.

    По ее словам, все инциденты тщательно фиксируются, а к нарушителям применят соответствующие меры. «С точки зрения журналистики квалифицировать этих псевдорепортеров можно только как предателей профессии, опустившихся до непосредственного участия в фабрикации и распространении укронацистской пропаганды», – подчеркивает дипломат.

    Говоря о характере публикаций западной прессы, Захарова указала на «основную задачу высадившегося на оккупированных российских землях медийного десанта». «Речь идет о выгораживании Киева, сокрытии совершаемых им преступлений против гражданского населения, дальнейшей дестабилизации информационной обстановки и манипулировании общественным мнением. Также среди целей – реабилитация нацизма и создание необходимого фона для продолжения поддержки Западом», – перечислила собеседница.

    «Весьма показательно, что когда таких журналистов уличают в демонстрации нацистской символики, которая наказуема даже в их странах, они спешат удалить или заретушировать компрометирующие материалы. Так, к примеру, корреспондент итальянского государственного СМИ RAI Пьянерелли зачистил в своих соцсетях интервью с неонацистским боевиком в кепке со знаком дивизии СС. Он даже не подумал принести извинения за свои действия, а просто удалил публикации, будто бы ничего не было», – обратила внимание дипломат.

    «Все эти манипуляции красноречиво указывают на то, что ни о каком искреннем раскаянии за содеянное здесь не идет и речи. Рассматриваем подобную активность западных СМИ как свидетельство их прямой вовлеченности в осуществление масштабной гибридной агрессии против России», – резюмировала Захарова.

    Ранее сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, целью этой операции является обвинение российских военных в якобы нанесении ударов по собственному населению Курской области и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья.

    «В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», – рассказал источник агентства.

    Более того, от пленных требовали, чтобы они выражали благодарность за «освобождение», добавил он. По словам собеседника агентства, часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли. При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

    На этом фоне появились сообщения о том, что журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении ВСУ. «О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи. Незадолго до этого из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы.

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    20 августа 2024, 11:22 • Новости дня
    Алаудинов предрек завершение боевых действий на Украине в ближайшие два-три месяца

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил об окончании боевых действий на Украине через два-три месяца

    Алаудинов предрек завершение боевых действий на Украине в ближайшие два-три месяца
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов выразил уверенность в том, что боевые действия на Курском направлении и спецоперация в целом завершатся в ближайшие два-три месяца.

    Как рассказал Алаудинов китайскому военному корреспонденту Лю Юйгуану, интенсивность боевых действий на Курском направлении неуклонно растет, в ближайшие месяцы ВС России завершат боевые действия на данном направлении и положат конец всей спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на канал Phoenix.

    Он подчеркнул, что Российская армия активно использует современные виды вооружений и военной техники, что значительно повышает ее эффективность на поле боя.

    По его мнению, именно благодаря применению новейших разработок российские войска смогли добиться существенных успехов в ходе специальной военной операции.

    Ранее газета Financial Times отмечала, что инициатива переброски Киевом «скудных ресурсов» в Курскую область позволила российским военным добиться успеха в Донбассе.

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    19 августа 2024, 18:05 • Новости дня
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Москвой и Киевом невозможны после вторжения украинских войск в Курскую область, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    После начала операции ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил, что «ни о каких переговорах речи быть не может», указал Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которая опубликована в его Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я бы обратил внимание: «мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже», – добавил министр.

    Ранее Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

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    20 августа 2024, 04:55 • Новости дня
    Украина попросила у спонсоров 38 млрд долларов на 2025 год

    Премьер Украины Шмыгаль оценил необходимый в 2025 году объем внешнего финансирования страны в 38 млрд долларов

    Украина попросила у спонсоров 38 млрд долларов на 2025 год
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимое Украине в 2025 году внешнее финансирование оценивается как минимум в 38 млрд долларов, сообщил глава правительства страны Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль заявил, что «особое внимание» Киева будет направлено на «конфискацию замороженных российских активов», передает ТАСС.

    Напомним, США заявляли, что страны G7 к октябрю могут заключить соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.


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    20 августа 2024, 12:24 • Новости дня
    Рада Украины запретила УПЦ

    Верховная рада приняла закон о запрете Украинской православной церкви

    Рада Украины запретила УПЦ
    @ Андрей Ратмиров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский парламент принял в последнем чтении законопроект, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

    Проекту выказали поддержку 265 депутатов при 226 необходимых, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Железняка.

    До этого спикер Рады Руслан Стефанчук заявлял, что закон позволит запретить УПЦ.

    Напомним, всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что международному сообществу необходимо осудить киевский режим, ведущий «кощунственную войну» против УПЦ.

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    19 августа 2024, 16:23 • Новости дня
    Лавров: Зеленский не решился бы вторгнуться в Курскую область без поручения США
    Лавров: Зеленский не решился бы вторгнуться в Курскую область без поручения США
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский не осмелился бы атаковать Курскую область, если бы ему это не поручил Вашингтон, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Зеленский сейчас хвалится, что создает буферную зону и наносит ущерб России, однако «никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили США», заявил Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, передает ТАСС.

    Он также назвал «детским лепетом» заявления о том, что Киев якобы атаковал Курскую область без одобрения.

    «А что касается внешнеполитической стороны дела, то на воре и шапка сгорела давно уже. Потому что эта эволюция от «мы здесь ни при чем, нас никто не спрашивал», в последующем перешедшая во фразу «да, к нам обращались, мы не разрешили», <…> — это детский лепет», – сказал министр.

    Ранее Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории.

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    19 августа 2024, 23:55 • Новости дня
    Зеленский признал рекордный отток населения с Украины

    Зеленский объявил о планах создать новое министерство из-за рекордного оттока населения с Украины

    Зеленский признал рекордный отток населения с Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине, столкнувшейся с рекордным оттоком населения, создадут новое министерство по работе с гражданами, покинувшими страну, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей», – заявил Зеленский, пояснив, что речь идет о «миллионах и миллионах» украинцев. Он утверждает, что граждане Украины, которые сбежали из страны, оказались «под воздействием российской пропаганды» и лишены культурной связи с Украиной, передает РИА «Новости».

    Новое министерство должно будет противодействовать российскому влиянию на украинцев, которые находятся за границей, сказал Зеленский. Кроме того, к министерству перейдет часть функций МИД Украины. Оно займется «связями и отношениями» покинувших страну граждан с Украиной, «защитой интересов» украинцев «как нации».

    Напомним, Всемирный банк сообщал, что население Украины снизилось на 15% после начала российской специальной военной операции.

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    20 августа 2024, 00:46 • Новости дня
    Чехия предложила принять Украину в НАТО с «временной» границей

    Президент Чехии Павел счел возможным вступление Украины в НАТО с «временной» границей

    Чехия предложила принять Украину в НАТО с «временной» границей
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Для вступления в НАТО Украине не обязательно восстанавливать контроль над территорией, которую она считает своей, заявил президент Чехии Петр Павел.

    По мнению президента Чехии, если состоится «установление пусть какой-то административной границы», НАТО сможет рассматривать ее «как временную» и принять Украину «с территорией, которую она будет на тот момент контролировать», передает ТАСС со ссылкой на Pravo.

    Павел указал, что после Второй мировой войны в НАТО сначала приняли только часть Германии. Он полагает, что есть «техническая и юридическая» возможность принять Украину в НАТО, не вступая в конфликт с Россией.

    Павел отметил, что несколько лет занимал пост председателя Военного комитета НАТО. По его словам, он заявлял российской стороне, что вопрос «безопасности между НАТО и Россией» заключается не в членстве Украины, а в «комплексной архитектуре безопасности в Европе».

    Напомним, в декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым, но отметило, что пригласит ее, когда все страны блока достигнут согласия.

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    19 августа 2024, 15:10 • Новости дня
    Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области
    Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж российского ударного вертолета Ми-28НМ успешно поразил скопление живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен управляемыми авиационными ракетами «Вихрь», сообщается в Telegram-канале ведомства.

    «По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», – говорится в сообщении.

    Ранее вертолеты Ка-52 нанесли удар авиаракетами по технике ВСУ в Курской области.

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    19 августа 2024, 22:22 • Новости дня
    Во Всероссийском казачьем обществе возродили Запорожское войско
    Во Всероссийском казачьем обществе возродили Запорожское войско
    @ vskoru

    Tекст: Антон Антонов

    В Свято-Никольском храме Бердянска прошло торжественное богослужение по случаю освящения и передачи знамени и хоругви Запорожскому казачьему отряду имени Павла Судоплатова (БАРС-32), сообщило Всероссийское казачье общество.

    Чин освящения воинского знамения совершил помощник главного священника специальной военной операции на Украине по Запорожскому направлению протоиерей Петр Гриценко, сообщается на сайте ВКО.

    В богослужении приняли участие офицеры штаба и атаман ВКО Виталий Кузнецов. Знамя и хоругвь из рук всероссийского атамана принял командир Запорожского казачьего отряда Артур Бацев с позывным «Питон».

    Кузнецов заявил, что «на наших глазах вершится история – возрождается сильное, верное России Запорожское казачье войско». Он подчеркнул, что казаки из регионов, воссоединившихся с Россией, защищают мирных жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, вносят огромный вклад в «уничтожение украинского нацизма».

    В июле состоялась встреча запорожских казаков со всероссийским атаманом. Обсуждалась регистрация казачьих обществ и организация службы казаков на Запорожском направлении.

    Напомним, пресс-служба Всероссийского казачьего общества сообщила, что боевые казачьи подразделения прибыли в Курскую область для защиты гражданского населения. Также казаки доставили в Курскую область 100 тонн гуманитарной помощи.

    Коментарии (6)
    Главное
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    Алаудинов предрек завершение боевых действий на Украине за два-три месяца
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    «Товарищ» Харрис шокировала Америку экономическим планом

    Если Камала Харрис победит на президентских выборах, то США ждет массовый голод, заявил Илон Маск. «Товарищ Камала» хочет ввести социалистический контроль цен, который приведет США к пустым полкам в магазинах, раскритиковал свою соперницу Дональд Трамп. Что же такого шокирующего предложила в своем экономическом плане Харрис? Подробности

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    Из визита Путина в Баку следует пять выводов

    Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам. Выражаясь словами самого Путина, была создана «теплая, семейная практически атмосфера... для совместной работы». Из направлений для такой работы с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым выделяются пять. Все они крайне важны для России. Подробности

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    «Военную контрразведку нервируют телефоны в зоне СВО»

    «Даже фотографирование бойца на фоне танка или своих окопов, чтобы отправить снимок жене или девушке, может привести к печальным последствиям», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он рассказал о том, зачем и как обычные смартфоны используются в зоне СВО и можно ли от них отказаться. Подробности

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    Как досрочно убрать Макрона

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону выдвинут ультиматум: или он назначает премьер-министром мало кому известную женщину из парижской мэрии, либо победители парламентских выборов добьются его отставки через процедуру импичмента. Насколько опасен для Макрона такой сценарий? И можно ли вообще отстранить президента Франции от власти? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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