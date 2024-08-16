На Камчатке завершилась «Менделеевская экологическая экспедиция»

«Менделеевская» смена форума «Экосистема. Заповедный край» завершилась на Камчатке

Tекст: Валерия Городецкая

В этом году в экспедиции, организованной Росатомом, приняли участие более 80 школьников, студентов и преподавателей из 18 городов 12 регионов России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Программа экспедиции включала посещение уникальных природных мест Камчатского края и обширную научно-исследовательскую программу по изучению неповторимой экосистемы полуострова (океана, озер и вулканов).

Как отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, Камчатка создана для изучения и открытий, она является настоящей природной лабораторией и представляет огромный научный интерес, ее природная ценность имеет поистине планетарный масштаб. «Формируя свой собственный опыт научно-исследовательской деятельности, участвуя в полевых и лабораторных работах на неповторимых и заповедных местах, вы еще раз убедились в важности бережного и рационального отношения к богатствам природы», – заявил глава региона.

Главная наша задача – создавать «окна возможностей», чтобы каждый юный эколог мог получить нужный старт, сообщил первый замгендиректора – директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации Кирилл Комаров. «В Росатоме работает почти 400 тыс. человек, и ежегодно к нам на работу приходят тысячи молодых людей, которые заканчивают учебные заведения. В какой-то момент мы задумались, что кроме юных атомщиков, нам нужны еще и юные химики, потому что для них огромное количество работы и по нашему традиционному атомному профилю, и, например, в сфере управления отходами и очистки воды», – отметил он.



Проект дает хороший импульс молодым людям, чтобы определиться и, возможно, связать жизнь с экологией, считает директор направления по реализации государственных и отраслевых проектов в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев. «Сегодня в России зарождается новая отрасль управления наиболее сложными промышленными отходами. И реализуя такие проекты, как «Менделеевские классы», мы формируем потенциал для обеспечения этой отрасли высококвалифицированными специалистами», – сказал Лебедев.



Своими впечатлениями поделились и участники экспедиции. «Забраться на вулкан Горелый оказалось непросто. Во время восхождения мы видели такие прекрасные пейзажи. А когда поднялись, увидели очень красивый кратер с голубым озером. На вулкане взяли пробы почв, которые потом изучали», – рассказал ученик «Менделеевского класса» МБОУ «Средняя школа №27» г. Дзержинска Нижегородской области Ярослав Соловьев.

«Я думала, что Тихий океан ничем не отличается от моря, но это оказалось совсем не так. Он выглядит по-другому и звучит по-другому, – поделилась впечатлениями ученица «Менделеевского класса» МБОУ Лицей № 1 им. Н. К. Крупской г. Камбарка Удмуртской Республики Юлия Балакина. – В течение года я разрабатывала проект на тему исследования родников, источников питьевой воды Удмуртской Республики», и он позволил мне стать участником «Менделеевской экологической экспедиции». Сейчас, благодаря экспедиции, я еще больше смогла расширить познания о водных источниках».

«Менделеевская экологическая экспедиция» – это уникальный проект, который увлекает ребят. Начиная с сентября дети готовят свои проекты на тему экологии родного города, своего региона, анализируют результаты, получают практические навыки химика, эколога. И когда приходит приглашение на экспедицию, это праздник для них и их семей. Одновременно это, конечно, серьезная ответственность, большой труд и подготовка», – рассказала учитель МБОУ Лицей №1 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Светлана Браташ.



В 2024 году Росатом примет участие в «Экосистеме» трижды: в «Менделеевской экологической экспедиции», молодежной смене форума и слете юных натуралистов «Движения первых».