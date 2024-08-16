Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
«Яндекс» занялся разработкой альтернативы сервису Miro
Компания «Яндекс» приступила к разработке собственной платформы для совместной работы, которая призвана заменить уходящий с российского рынка из-за санкций США сервис Miro.
Сервис может стать частью офисной среды «Яндекс 360», передает «Интерфакс» со ссылкой на близкий к компании источник.
В «Яндексе» изданию подтвердили, что занимаются разработкой сервиса, но не стали раскрывать подробности проекта.
Miro - интерактивная онлайн-доска, на которой можно рисовать, писать, размещать файлы, диаграммы и другие элементы. Ее используют для хранения, обмена и визуализации информации. Платформа также популярна среди репетиторов, университетов и школ, так как одновременно над одним проектом может работать неограниченное число людей.