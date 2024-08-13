СМИ: Израиль рассчитывает получить от ХАМАС до 35 заложников

The Jerusalem Post: Израиль хочет получить от ХАМАС до 35 заложников во время первого этапа сделки

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, из 115 заложников ХАМАС в живых остаются 76 человек, в первую гуманитарную группу освобожденных должны войти женщины, дети, люди пожилого возраста, а также раненые и больные, передает ТАСС.

Уточняется, что остальные оставшиеся в живых заложники должны быть переданы в ходе второго этапа сделки, однако он не будет реализован до тех пор, пока Израиль и ХАМАС не согласуют условия постоянного прекращения огня.

Ранее в США заявили о возможности сделки по заложникам и прекращению огня в Газе.

