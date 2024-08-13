После краткого концерта уровня сельского ДК на сцену выперлись чиновники Бах и Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона с трибуны. И группа натовцев в форме родов войск начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – и какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.1342 комментария
СМИ: Израиль рассчитывает получить от ХАМАС до 35 заложников
The Jerusalem Post: Израиль хочет получить от ХАМАС до 35 заложников во время первого этапа сделки
Израильские власти намерены потребовать от радикального палестинского движения ХАМАС освободить от 20 до 35 удерживаемых в секторе Газа заложников во время первого этапа сделки о прекращении огня, пишет The Jerusalem Post.
По данным газеты, из 115 заложников ХАМАС в живых остаются 76 человек, в первую гуманитарную группу освобожденных должны войти женщины, дети, люди пожилого возраста, а также раненые и больные, передает ТАСС.
Уточняется, что остальные оставшиеся в живых заложники должны быть переданы в ходе второго этапа сделки, однако он не будет реализован до тех пор, пока Израиль и ХАМАС не согласуют условия постоянного прекращения огня.
Ранее в США заявили о возможности сделки по заложникам и прекращению огня в Газе.