Махмуд Аббас прибыл в Москву

Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Минобороны должно выбить ВСУ с территории региона, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

«Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должны обеспечить режим контртеррористической ситуации, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Перед Росгвардией стоят и свои боевые задачи. Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым», – подчеркнул глава государства.

Руководители регионов должны сосредоточиться на поддержке людей, которые нуждаются в помощи и защите, подчеркнул президент.

Оперативное совещание проводится с членами СБ России, правительства, представителями администрации президента, руководителями силовых ведомств, также там присутствуют главы Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ на Курском направлении в последние сутки потеряли до 260 человек.