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    У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Красная армия стремительно освободила Белоруссию

    80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украине придумали новую цель для войны

    При нынешней ситуации с количеством и качеством дронов у ВСУ и возможном получении западных истребителей, на год людского ресурса хватит. А дальше – Западу плевать. Будет Украина – хорошо. Не будет – тоже нормально, ушла красиво.

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    3 июля 2024, 14:27 • Новости дня

    ЕК запретила европейским судам защищать инвестиции из России в энергопроекты в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) ввела запрет для судов Евросоюза (ЕС) на обеспечение защиты инвестиций из России и Белоруссии в энергетические проекты на территории ЕС, следует из заявления гендиректора ЕК по торговле.

    Эта мера коснулась проектов, попадающих под действие Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), передает ТАСС.

    В документе поясняется, что это превентивная мера, направленная на то, чтобы закрыть потенциальный путь для оспаривания санкций ЕС в судебном порядке.

    Ранее страны Евросоюза утвердили новый 14-й пакет санкций против России, в том числе против СПГ и перевозки российской нефти.

    2 июля 2024, 20:01 • Новости дня
    Белоруссия перекрыла на западе и юге границы и вывела ракетные системы на позиции
    Белоруссия перекрыла на западе и юге границы и вывела ракетные системы на позиции
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белоруссия перекрыла южную и западную границы, заблокировав направления вероятного движения противника, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    Пограничники перешли на усиленный режим охраны госграницы, развернуты силы специальных операций, на позиции выведены ракетные системы «Полонез», сообщил Лукашенко, передает ТАСС.

    По его словам, Москва и Минск координируют действия в сфере воздушной обороны. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не намерена вступать в боевые действия. «Мы знаем, откуда они пойдут (НАТО в случае попыток эскалации ситуации). Мы предусмотрели все. Мы перекрыли как южную границу, так и западную», – пояснил он.

    Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии – первый замглавы Минобороны генерал-майор Павел Муравейко заявил о непростой обстановке на границе с Украиной. В Кремле назвали проблемой России концентрацию войск Украины у границ Белоруссии.

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    2 июля 2024, 20:55 • Новости дня
    Лукашенко: Украина перебрасывает в Белоруссию центнеры взрывчатки для терактов в России
    Лукашенко: Украина перебрасывает в Белоруссию центнеры взрывчатки для терактов в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские беспилотники перебрасывают на территорию Белоруссии «центнеры самой современной взрывчатки» для совершения терактов, в основном в России, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    Белоруссии совместно с ФСБ и Минобороны России «удается сдерживать этот натиск», Минск будет «обороняться и защищаться от этих беспилотников», чтобы не допустить повторения событий, подобных тем, что произошли в «Крокус Сити Холле», заявил Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии в Минске, передает РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко сообщил, что Белоруссия перекрыла границы на западе и юге и вывела ракетные системы на позиции.

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    2 июля 2024, 18:32 • Новости дня
    В ООН обвинили Россию в создании помех европейским спутникам
    В ООН обвинили Россию в создании помех европейским спутникам
    @ John Pulsipher/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия «создает помехи европейским спутниковым системам», в том числе с территории Калининградской области, которая граничит с Литвой и Польшей, заявили в Международном союзе электросвязи (МЭС) ООН.

    Как утверждается в итоговом документе заседания Радиорегламентарного комитета МЭС, помехи сказались на функционировании шведской и французской спутниковых сетей, передает «Московский комсомолец».

    Источник помех якобы располагался в районе Москвы, Калининграда и Павловки, заявили в организации. Комитет призвал Россию «прекратить любые действия, создающие вредные помехи».

    В марте газета The Times писала, что Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с министром обороны Британии Грантом Шаппсом на борту, когда он возвращался из Польши после наблюдения за учениями НАТО и пролетал недалеко от Калининграда.

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    2 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Орбан назвал главный вопрос для ЕС на ближайшие полгода

    Орбан назвал установление мира на Украине приоритетом для ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вопрос установления мира на украинской территории станет главным в течение шести месяцев председательства Венгрии в Совете ЕС, заявил венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Самым важным для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства станет «вопрос войны и мира между Россией и Украиной», заявил Орбан, передает РИА «Новости».

    По словам венгерского политика, он также хотел бы обсудить с Зеленским ситуацию с венгерским меньшинством, проживающим на украинской территории.

    Ранее Орбан заявлял, что Будапешт предложил Киеву рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией.

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    3 июля 2024, 12:42 • Новости дня
    Госдума приняла заявление о приостановке участия в работе ПА ОБСЕ
    Госдума приняла заявление о приостановке участия в работе ПА ОБСЕ
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственная дума в ходе заседания приняла заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания России в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

    Сенаторы Совфеда и депутаты Госдумы полагают приостановку участия делегации в ПА ОБСЕ «обоснованной и закономерной», передает ТАСС.

    На время приостановки любые действия по внесению изменений в правила процедуры ассамблеи, нацеленные на причинение ущерба делегации России, будут считаться юридически ничтожными.

    Ранее комитет Совета Федерации по международным делам рекомендовал Совфеду принять заявление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ и выплате взносов в бюджет организации.

    До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что Россия не намерена спонсировать ПА ОБСЕ.

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    3 июля 2024, 07:38 • Новости дня
    Ледокол «Евпатий Коловрат» передан Тихоокеанскому флоту
    Ледокол «Евпатий Коловрат» передан Тихоокеанскому флоту
    @ mil.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Новейший дизель-электрический ледокол проекта 21180М «Евпатий Коловрат» построен и передан заказчику, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.

    В Telegram-канале ОСК указано, что построенный в Петербурге по проекту конструкторского бюро ОСК «Вымпел» ледокол предназначен для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, проводки кораблей и судов, а также тушения пожаров на аварийных объектах.

    Ледокол является многофункциональным и обладает высокой маневренностью. Он оснащен современным навигационным оборудованием и может работать в сложных метеорологических условиях.

    Ранее состоялась закладка атомного ледокола «Ленинград», в которой принял участие президент России Владимир Путин.

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    3 июля 2024, 11:02 • Новости дня
    Автобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в Турции

    Автобус с туристами из России и Белоруссии въехал в столб в Турции

    Автобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в Турции
    @ REUTERS/Kaan Soyturk

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В турецкой провинции Анталья автобус с российскими и белорусскими туристами врезался в столб в районе Манавгат, сообщают местные СМИ.

    Авария произошла рано утром в среду, микроавтобус, который вез туристов из России и Белоруссии из отелей города Аланья в аэропорт Антальи, въехал в бетонный столб, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IHA.

    ДТП произошло на въезде на перекресток моста Демократии кольцевой дороги Манавгата.

    В результате аварии пострадало много людей, включая водителя, их доставили в больницы.

    В мае российский турист в Турции умер в провинции Анталья.

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    3 июля 2024, 13:18 • Новости дня
    В Киеве заявили о неготовности Украины идти на компромиссы с Россией
    В Киеве заявили о неготовности Украины идти на компромиссы с Россией
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Киев не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу завершения вооруженного конфликта, а также в вопросе изменения границ страны, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    По его словам, Киев готов к диалогу и прислушается к любым советам о том, как достичь «справедливого мира», однако украинские власти «не готовы пойти на компромисс», передает ТАСС.

    Касательно вопроса о компромиссах Ермак отметил, что имеет ввиду «территориальную целостность Украины, суверенитет и демократию».

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по поводу переговоров с Россией.

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    3 июля 2024, 02:45 • Новости дня
    Лукашенко заявил об обмене митрополита Ионафана на украинского диверсанта Швеца

    Tекст: Антон Антонов

    Освобождение митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Анатолия Елецких) Украинской православной церкви произошло в рамках обмена на украинца Андрея Швеца, который участвовал в диверсии против самолета А-50, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко рассказал, что Москва попросила Минск по возможности освободить митрополита, при этом Украина также «обратилась с просьбой». В результате Белоруссия «отдала Украине» Швеца, а Киев в ответ «отдал священника», передает ТАСС.

    Лукашенко сообщил, что обмен Швеца произвели по согласованию с российскими властями, передает Sputnik.

    Напомним, митрополита Ионафана киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, 22 июня стало известно, что он освобожден. В марте Лукашенко сообщил о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России на аэродроме в Минске.

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    3 июля 2024, 11:39 • Новости дня
    В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены два помещения

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки ВСУ на Новороссийск повреждены два коммерческих помещения и одна квартира, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    В своем Telegram-канале он указал, что специалисты уже завершили обследование прибрежной полосы, пострадавших нет.

    Кравченко добавил, что введенные после атаки ограничения сняты.

    Известно, что повреждены квартира и два коммерческих помещения.

    Напомним, в ночь на среду система ПВО сбила десять беспилотников ВСУ над регионами России.

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    3 июля 2024, 11:49 • Новости дня
    В аварии с туристами из России и Белоруссии в Турции пострадали 20 человек
    В аварии с туристами из России и Белоруссии в Турции пострадали 20 человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ДТП с микроавтобусом с российскими и белорусскими туристами в Турции пострадали как минимум 20 человек, сообщают местные СМИ.

    В числе пострадавших – 16 граждан России, четверо граждан Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на газету «Бир гюн».

    Их доставили в больницы города Манавгат.

    Ранее сообщалось, что микроавтобус с российскими и белорусскими туристами в Турции врезался в столб в районе города Манавгат.

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    2 июля 2024, 19:28 • Новости дня
    Ушаков назвал тему переговоров Путина и Эрдогана на саммите ШОС

    Ушаков: Путин в Казахстане обсудит с Эрдоганом чувствительные вопросы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане может обсудить с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, в частности, свой предстоящий визит в Турцию, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Путин и Эрдоган являются лидерами стран, которые играют очень большую роль в региональном плане, поэтому у них есть очень много тем для обмена мнениями, отметил Ушаков, передает ТАСС.

    Москва и Анкара поддерживают постоянный диалог, добавил он, напомнив о недавнем визите главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию.

    «То есть все важные, в том числе чувствительные, вопросы <…> предоставится возможность обсудить в этот раз. И, естественно, лидеры будут говорить о перспективах дальнейшей совместной работы, включая визит [Путина в Турцию]», – сказал Ушаков.

    Ранее Ушаков сообщил, что у Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане запланирован ряд двусторонних встреч с главами других государств.

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    2 июля 2024, 18:56 • Новости дня
    Лавров и Сийярто обсудили ситуацию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто, министры обсудили украинский кризис и двустороннее взаимодействие.

    Лавров и Сийярто обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, сообщил МИД России, передает РИА «Новости».

    Обсуждая украинский кризис, министры «отметили необходимость безусловного обеспечения Киевом прав всех проживающих в стране национальных меньшинств».

    Стороны также высоко оценили уровень российско-венгерского политического диалога в условиях крайне непростой международной обстановки.

    В марте глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал видеозапись своего разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Антальском дипломатическом форуме.

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    3 июля 2024, 13:16 • Новости дня
    Россия решила выслать дипломата Румынии в качестве ответной меры

    Tекст: Александра Юдина

    Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве Кристиана Истрате в ответ на аналогичные действия Бухареста, сообщили в российском дипведомстве.

    По данным ведомства, такая мера стала ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте, передает ТАСС.

    В мае Россия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства Румынии.

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    2 июля 2024, 16:57 • Новости дня
    Форум о преступлениях нацистов в годы ВОВ начался в Минске

    Форум «Россия-Беларусь. Преступления нацистов – Без срока давности» стартовал в Минске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В белорусской столице состоялось открытие масштабного молодежного форума «Россия-Беларусь. Преступления нацистов – Без срока давности», посвященный вопросам сохранения исторической памяти о преступлениях нацистского режима в годы Великой Отечественной войны.

    В рамках форума состоялось пленарное заседание, в котором приняли участие депутат Госдумы, ответственный секретарь поискового движения России Елена Цунаева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, директор Института истории НАН Белоруссии Вадим Лакиза, председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков, начальник управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Белоруссии Валерий Толкачев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Особое внимание на форуме будет уделено работе проекта «Без срока давности», направленного на сбор и систематизацию информации о преступлениях нацистов и их пособников на территории СССР. Участники форума обменяются опытом работы по увековечению памяти жертв нацизма, ознакомят друг друга с судебной практикой обеих стран и процессах, связанных с установлением фактов геноцида нацистами на оккупированных территориях Советского Союза.

    «Когда мы работаем совместно, Россия и Республика Беларусь, в рамках проекта «Без срока давности», у меня сформировалось четкое ощущение, что мы идем в ногу, одинаково понимаем задачи, очень синхронно выстраиваем наши действия. Для нас важны общие точки ценностных ориентиров. У нас во многом одни методологические и научные подходы. И вот все это позволяет говорить о том, что у нас общая историческая память», – отметила Малышева.

    Кроме дискуссионных площадок, участников форума ждет насыщенная культурная программа. Они уже посетили мемориальный комплекс «Хатынь», а завтра они станут гостями парада Вооруженных сил Белоруссии, посвященного освобождению республики от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

    В работе форума принимают участие представители исторических, музейных, архивных и поисковых сообществ из 23 регионов России и семи регионов Белоруссии. Организаторами форума является ООД «Поисковое движение России» при поддержке Национальной академии наук, Института истории Республики Белоруссия, Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Белоруссии, Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны.

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