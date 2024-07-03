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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Красная армия стремительно освободила Белоруссию

    80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украине придумали новую цель для войны

    При нынешней ситуации с количеством и качеством дронов у ВСУ и возможном получении западных истребителей, на год людского ресурса хватит. А дальше – Западу плевать. Будет Украина – хорошо. Не будет – тоже нормально, ушла красиво.

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    Борис Акимов Борис Акимов Что нас ждет после капитализма

    Сейчас основные наши успехи человечества в экономике измеряют ростом потребления. Если оно растет – хорошо, растет ВВП и прочие показатели. Идеальным человеком становится потребитель, все иные характеристики человека оказываются вторичными. Отсюда нынешние процессы расчеловечивания.

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    3 июля 2024, 11:13 • Новости дня

    Песков: Путин посетит Турцию после согласования графиков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин посетит Турецкую Республику после согласования графика, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Визит Путина в Турцию состоится обязательно, он пройдет тогда, когда его «удастся согласовать», сказал Песков, передает ТАСС.

    Встреча с турецким президентом Тайипом Эрдоганом планируется «с делегациями», но часто президент принимает решение «перевести беседу в режим тет-а-тет».

    Он добавил, что у стран в отношениях остаются нерешенные проблемы, это «абсолютно нормальный рабочий процесс», однако «политическая воля на то, чтобы их урегулировать, имеется».

    Для этого также есть необходимый уровень двусторонних отношений и торгово-экономического взаимодействия.

    1 июля 2024, 12:55 • Новости дня
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона открыта для любого диалога по украинской тематике, в том числе с участием посредников, но при условии достижения своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва к переговорам с Киевом через посредников, напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности для любого общения и диалога для достижения своих целей, передает ТАСС.

    Глава российского государства сохраняет «эту открытость, он об этом говорил неоднократно», подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения, как это было в ходе зерновой сделки.

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    1 июля 2024, 13:08 • Новости дня
    В аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы
    В аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В аэропорту Антальи массово задерживаются заграничные рейсы, в том числе – в Россию, следует из данных электронного табло. К примеру, самолет в Сочи планируется отправить с опозданием на три с половиной часа, в Домодедово – почти на пять часов.

    Как напомнила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе, туристический сезон начался, хотя и до него аэропорт в Анталье с трудом справлялся с потоком пассажиров. По ее словам, это касается не только российских рейсов.

    В «Аэрофлоте» сообщили изданию, что рейсы авиакомпании в Анталью и из Антальи выполняются в соответствии с расписанием.

    Напомним, в субботу в Анталье в Турции 200 россиян оказались заперты на борту Boeing 767-300 из-за технической неисправности.

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    1 июля 2024, 12:23 • Новости дня
    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина

    На украинского журналиста Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина

    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина
    @ Николай Петров/БелТА/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело на украинского журналиста Дмитрия Гордона (находится в списке террористов и экстремистов, признан иноагентом) завели в том числе из-за его призывов к убийству президента России Владимира Путина, сообщили во 2-м Западном окружном военном суде, где идет заочный процесс.

    Гордон испытывает «ненависть» к Путину и крайне негативно оценивает СВО, у него возник умысел на призывы к устранению российского президента, говорится в тексте обвинительного заключения, передает ТАСС.

    Гордон публиковал видео с призывами к убийству Путина из мести за государственную или общественную деятельность. Прокурор отметил, что в видео также есть призывы к гражданской войне в России и убийству президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Кроме того, Гордон опубликовал видео с недостоверными сведениями о действиях российских военных в ходе СВО, там он призвал президента США Джо Байдена нанести ядерный удар по России.

    В январе 2024 года Гордона повторно объявило в розыск российское МВД.

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    2 июля 2024, 11:14 • Новости дня
    Объяснены массовые задержки авиарейсов из Антальи в Россию

    Массовые задержки рейсов из Антальи в Россию вызваны забастовкой сотрудников турецкого аэропорта

    Объяснены массовые задержки авиарейсов из Антальи в Россию
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Причиной стала забастовка сотрудников аэропорта Антальи, которая началась еще в воскресенье, сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, комментируя массовые задержки рейсов в Россию из турецкого курорта.

    В аэропорту турецкого курортного города Анталья массово задерживают рейсы, направляющиеся в Россию, а также в другие страны. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе подчеркнула, что и до начала туристического сезона аэропорт с трудом справлялся с потоком пассажиров.

    «Причиной массовых задержек рейсов в аэропорту Антальи стала забастовка сотрудников аэропорта, стартовавшая 30 июня. Ситуация коснулась в равной степени и российских, и западных авиакомпаний. Российские туристы ожидают вылета не только из Антальи, но и в Анталью из аэропорта Внуково. Средние задержки рейсов могут длиться от трех часов до четырнадцати, были факты переноса рейсов даже на сутки», – говорит Горин.

    Он объясняет, что аэропорт Антальи – крайне популярное направление в летнее время. Он является массовым местом прибытия туристов из разных стран мира на курорты Средиземного моря (Кемер, Сиде, Белек, Аланья, Манавгат), поэтому даже замедление работы аэропорта приводит к таким критичным последствиям.

    «Полагаю, что сейчас разрешить ситуацию способно руководство аэропорта Антальи и регулирующие ведомства, которые должны сесть за стол переговоров и найти компромисс с бастующими. Пассажирам, столкнувшимся с задержками рейсов, необходимо обращаться к представителям своей авиакомпании или к представителям аэропорта, обслуживающим авиакомпанию», – заключил Горин.

    Ранее более 200 туристов из России оказались заперты на борту Boeing 767-300 в Анталье из-за технической неисправности.

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    2 июля 2024, 18:07 • Новости дня
    Названы причины забастовки в аэропорту Антальи

    Вице-президент РСТ Горин: Работники аэропорта Антальи бастуют, требуя повышения зарплат

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной забастовки в аэропорту Антальи, вызвавшей задержки рейсов, стало недовольство авиадиспетчеров зарплатой и условиями труда.

    Забастовка продолжится с 3 по 15 июля, передает «Интерфакс». При этом власти не предпринимают никаких усилий для решения проблемы, заявили в Союзе авиадиспетчеров.

    Сейчас пассажиропоток в аэропорту Антальи значительно выше, чем в прошлом году, что усугубляет ситуацию с задержками рейсов, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, они могут длиться от 3 до 14 часов.

    «Из-за долгого ожидания авиакомпаниям приходится дозаправлять самолеты, что приводит к новым задержкам», – пояснил Горин.

    Накануне в аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы. В беседе с газетой ВЗГЛЯД вице-президент РСТ Дмитрий Горин сообщил, что причиной массовых задержек рейсов в аэропорту Антальи стала забастовка сотрудников аэропорта, стартовавшая 30 июня.

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    3 июля 2024, 03:48 • Новости дня
    Путин прибыл в Казахстан
    Путин прибыл в Казахстан
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где состоится заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщил Кремль.

    Как сообщается на сайте Кремля, страны ШОС рассмотрят дальнейшее углубление сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным вопросам. Планируется подписание Астанинской декларации. Кроме того, Путин проведет ряд двусторонних встреч.

    Напомним, 3 июля Путин встретится с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Турции Тайипом Эрдоганом, а также китайским лидером Си Цзиньпином и пакистанским премьером Шахбазом Шарифом.

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    30 июня 2024, 19:43 • Новости дня
    В Турции обнаружили дрейфующую украинскую мину

    Tекст: Ольга Иванова

    В Турции обезвредили морскую мину, она дрейфовала недалеко от пляжа в городе Эрегли на севере страны.

    Кроме того, по данным турецких СМИ, пляж города был временно закрыт для посещения. Мина была обнаружена местными жителями накануне вечером. Она дрейфовала в 60 метрах от побережья на глубине примерно 5 метров, передает ТАСС.

    В январе Турция, Румыния и Болгария подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море.


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    2 июля 2024, 12:48 • Новости дня
    На Западе сочли «сигналом Путина» отправку АПЛ «Казань» на Кубу

    Daily Express: Отправка АПЛ «Казань» на Кубу стала «сигналом Путина» для Запада

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западные страны получили от президента России Владимира Путина сигнал в виде отправленной на Кубу подводной атомной лодки «Казань», утверждает Daily Express.

    Развертывание Россией атомной подлодки на Кубе должно стать предупреждением Западу, пишет Daily Express, передает RT.

    По мнению авторов статьи, недооценка военно-морской мощи России может быть опасной для западных стран. По этой причине США и их союзники следили за «Казанью» и фрегатом «Адмирал Горшков», когда они вышли со своих баз в Арктике.

    Отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня находился в порту Гаваны с официальным визитом, в составе отряда были фрегат «Адмирал Горшков», АПЛ «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

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    2 июля 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: Российский ТЭК показал способность развиваться в условиях жестких санкций

    Политолог Данилин: «Газпром нефть» обеспечивает технологический суверенитет нефтегазовой отрасли России

    Эксперт: Российский ТЭК показал способность развиваться в условиях жестких санкций
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Газпром нефть» ведет модернизацию заводов, нефтеперерабатывающих объектов, развивает нефтехимию. Это позволяет снизить уязвимость от санкций. Таким образом компания обеспечивает технологический суверенитет российской нефтегазовой отрасли, а значит – и страны в целом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В понедельник глава ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков доложил президенту РФ Владимиру Путину о рекордном объеме выручки компании.

    «Нефтегазовая отрасль остается одним из главных драйверов экономического развития России. Спрос на энергопотребление растет во всем мире, а Россия предлагает энергию и является одним из крупнейших игроков на рынке», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По словам эксперта, новая модель экономического роста России, «заложенная в том числе в будущем нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика», создает стимулы для развития всей экономики». «ТЭК здесь является флагманом, а «Газпром нефть» – один из лидеров отрасли, формирующий огромное количество доходов для федерального бюджета», – добавил он.

    «Собственно, итоги и цифры, озвученные на встрече Путина и Дюкова, еще раз доказывают, что российские компании способны развиваться даже в условиях нынешних жестких санкций. «Газпром нефть» обладает уникальными компетенциями по работе в Арктике, освоению трудноизвлекаемых углеводородов. Компания участвует в развитии Северного морского пути, активно используя его маршруты для перевозки продукции», – сказал собеседник.

    «Также компания продолжает модернизацию заводов, нефтеперерабатывающих объектов, развивает нефтехимию, ведет научные разработки. Это позволяет снизить уязвимость от санкций. Таким образом «Газпром нефть» работает не только на себя, но и на обеспечение технологического суверенитета всей российской нефтегазовой отрасли, а значит – и страны в целом», – заметил спикер.

    «Аналогичная ситуация и с нефтехимией. Компания участвует в импортозамещении ушедших с рынка товаров производителей смазочных материалов. «Газпром нефть» помогает российским регионам в обеспечении маслами промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и транспортных предприятий. Но, конечно, на этом помощь регионам не заканчивается. Компания инвестирует в программу «Родные города», занимается поддержкой футбола, реализует различные социальные проекты, грантовые конкурсы, и строит объекты инфраструктуры по всей стране», – заключил Данилин.

    Во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков сообщил, что компания увеличивает объемы производства нефтепродуктов и их поставок на внутренний рынок.

    «Российская экономика демонстрирует высокие темпы роста. Растет потребление моторных топлив и других нефтепродуктов, смазочных, битумных материалов, нефтехимической продукции. Как отрасль в целом, так и компания «Газпром нефть» на это реагируем, увеличиваем объемы производства и объемы поставок на внутренний рынок. Это, конечно, позволяет улучшать наши финансовые показатели и увеличивать налоговые отчисления в бюджет. По результатам работы в I квартале мы увеличили налоговые отчисления на 57 процентов к показателям I квартала 2023 года», – заявил Дюков.

    Он отметил, что компания сейчас полностью импортонезависима по технологиям. «По оборудованию есть небольшая зависимость, но к 2027 году она будет устранена», – сказал глава «Газпром нефти» .

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    30 июня 2024, 16:31 • Новости дня
    Лесной пожар возник в районе Лара в Анталье, где находятся отели

    Tекст: Ольга Иванова

    Лесной пожар начался в районе Лара турецкого курорта Анталья, где находятся отели, сообщил мэр города Мухиттин Беджек.

    Он отметил, что пожар тушат с воздуха и суши. В Анталье сейчас порядка 37 градусов жары. По словам мэра, власти начеку в связи с повышенным риском лесных пожаров в такую погоду, передает РИА «Новости».

    В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что обращений от российских туристов в связи с лесными пожарами пока не поступало, в регионе могут находиться до 5 тыс. организованных путешественников из России.

    В конце июля в 2023 году из-за пожаров у курортного города Кемер в Турции выгорело 120 га леса.

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    1 июля 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков: Россия не раскроет детали размещения РСМД

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не собирается анонсировать детальные критерии размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Вряд ли Москва анонсирует детальную информацию о том, в каких регионах появятся ракеты РСМД в ответ на действия Вашингтона, сказал Песков, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин поднимает эту тему, соответственно, «по мере того как будет продвигаться процесс с производством и так далее, какая-то информация будет доступна».

    Ранее Путин заявлял, что Россию беспокоит размещение американских РСМД в различных регионах мира, на это требуется соответствующая реакция.

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    3 июля 2024, 11:02 • Новости дня
    Автобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в Турции

    Автобус с туристами из России и Белоруссии въехал в столб в Турции

    Автобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в Турции
    @ REUTERS/Kaan Soyturk

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В турецкой провинции Анталья автобус с российскими и белорусскими туристами врезался в столб в районе Манавгат, сообщают местные СМИ.

    Авария произошла рано утром в среду, микроавтобус, который вез туристов из России и Белоруссии из отелей города Аланья в аэропорт Антальи, въехал в бетонный столб, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IHA.

    ДТП произошло на въезде на перекресток моста Демократии кольцевой дороги Манавгата.

    В результате аварии пострадало много людей, включая водителя, их доставили в больницы.

    В мае российский турист в Турции умер в провинции Анталья.

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    2 июля 2024, 19:28 • Новости дня
    Ушаков назвал тему переговоров Путина и Эрдогана на саммите ШОС

    Ушаков: Путин в Казахстане обсудит с Эрдоганом чувствительные вопросы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане может обсудить с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, в частности, свой предстоящий визит в Турцию, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Путин и Эрдоган являются лидерами стран, которые играют очень большую роль в региональном плане, поэтому у них есть очень много тем для обмена мнениями, отметил Ушаков, передает ТАСС.

    Москва и Анкара поддерживают постоянный диалог, добавил он, напомнив о недавнем визите главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию.

    «То есть все важные, в том числе чувствительные, вопросы <…> предоставится возможность обсудить в этот раз. И, естественно, лидеры будут говорить о перспективах дальнейшей совместной работы, включая визит [Путина в Турцию]», – сказал Ушаков.

    Ранее Ушаков сообщил, что у Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане запланирован ряд двусторонних встреч с главами других государств.

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    1 июля 2024, 16:44 • Новости дня
    Эрдоган назвал причину беспорядков в турецкой провинции Кайсери

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «ядовитые» рассуждения оппозиции причиной беспорядков в турецкой провинции Кайсери.

    Он отметил, что «разжигание ненависти к просителям убежища и ксенофобии ни к чему не приведет». Эрдоган назвал неприемлемыми вандализм и поджоги улиц, а также добавил, что «дискриминации и маргинализации не было и не будет места в политике партии правящей партии», передает РИА «Новости».

    Беспорядки начались в Кайсери в воскресенье после того, как полицейские задержали сирийца в районе Данышментгази в связи с применением насилия в отношении ребенка сирийского происхождения. Ребенок передан органам опеки. Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках.

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    2 июля 2024, 13:53 • Новости дня
    Песков заявил о предстоящей напряженной работе Путина на саммите ШОС в Астане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У президента России Владимира Путина на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане ожидается «напряженная повестка дня», сказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Путин готовится в Кремле к поездке в Астану, он будет работать на саммите ШОС в Казахстане в среду и в четверг, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков проведет брифинг, в котором раскроет детали программы, заключил представитель Кремля.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что саммит в Астане завершится на мажорной ноте и «сплотит большую семью ШОС».

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

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