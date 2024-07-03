Песков: Путин посетит Турцию после согласования графиков

Tекст: Алексей Дегтярев

Визит Путина в Турцию состоится обязательно, он пройдет тогда, когда его «удастся согласовать», сказал Песков, передает ТАСС.

Встреча с турецким президентом Тайипом Эрдоганом планируется «с делегациями», но часто президент принимает решение «перевести беседу в режим тет-а-тет».

Он добавил, что у стран в отношениях остаются нерешенные проблемы, это «абсолютно нормальный рабочий процесс», однако «политическая воля на то, чтобы их урегулировать, имеется».

Для этого также есть необходимый уровень двусторонних отношений и торгово-экономического взаимодействия.