Израиль пообещал жесткий ответ за удар по поселку на Голанах

Tекст: Вера Басилая

Шиитская милиция «Хезболла» заявила, что не наносила ракетного удара по поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли дети, передает ТАСС со ссылкой на агенство Al Jadeed.

В опровержении говорится, что бойцы исламского сопротивления не причастны к запуску ракеты по поселку.

Между тем, телеканал Al Jazeera сообщил, что при ракетном обстреле поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах по меньшей мере девять человек погибли, около 30 ранены, большинство жертв и пострадавших являются подростками. Отмечается, что одна из ракет разорвалась на местном стадионе.

Источники в израильской медицинской службе сообщили, что в больницы доставлены только семь детей с тяжелыми ранениями, еще 30 человек пострадали. Телеканал обратил внимание на то, что жители поселка принадлежат к общине сирийских горцев-друзов.

После ракетного удара по поселку на Голанах Министр обороны Израиля Йоав Галант срочно созвал оперативное совещание.

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что Нетаньяху, находящийся с визитом в США, проинформирован об инциденте на Голанских высотах, он проводит дополнительные консультации по вопросам безопасности со своим военным секретарем генерал-майором Романом Гофманом, и даст оценку ситуации.

Ранее Армия Израиля сообщила, что атаковала с воздуха отряд вооруженных радикалов шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.